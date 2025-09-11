Ngày 10/9/2025, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, TP.HCM) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, bà Chinh thừa nhận những tình tiết xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua chính là một phần diễn biến mâu thuẫn giữa bà và chị N.T.T.Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk).

Bác sĩ Chinh khi bị bắt. Ảnh: CA TP.HCM

Báo Vietnamnet dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết theo lời khai, chị Th. nhiều lần đến phòng khám, có những phản ứng gay gắt về dịch vụ, ảnh hưởng đến uy tín phòng khám cũng như cá nhân bà Chinh. Từ đó, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, bà Chinh mất kiểm soát hành vi, đã hành hung, dùng thanh sắt đe dọa và làm hư hỏng tài sản của chị Th., gồm điện thoại và kính mắt.

Trước đó, ngày 3/9/2025, Công an Phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị Th. về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, Phường Hạnh Thông.

Công an Phường Hạnh Thông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành mời làm việc đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985, HKTT: Phường An Phú Đông), là chủ cơ sở nha khoa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: chị Th. là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị Th. có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị Th. đã sử dụng.

Bác sĩ Chinh trong đoạn clip gây xôn xao. Ảnh cắt từ clip

Ngày 3/9/2025, khi chị Th. cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị Th.

Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 10/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các Lệnh và Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn. Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.