Lời khai bất ngờ của "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều"

Ngày 21-2, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định nhóm đối tượng tham gia "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản.



Cơ quan công an ngăn chặn thành công vụ cướp tài sản của "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều"

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Văn Tuân (38 tuổi, ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) khai nhận từ năm 2014, Tuân tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại các tỉnh phía Bắc. Đến năm 2016, Tuân ra nước ngoài đánh bạc và hiện nợ khoảng 19 tỉ đồng. Thời gian gần đây, các chủ nợ liên tục đe dọa đòi nợ. Đêm 30 Tết vừa qua, Tuân đã nhảy cầu ở tỉnh Bình Dương để tự tử nhưng được cứu sống.

Sau đó, Tuân có ý đi bán thận để trả nợ. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được ý định thì thấy "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" nên tham gia. Trong hội có bài đăng nội dung "Anh em vỡ nợ có chung máu lên Đắk Lắk tôi có 1 kèo để anh em làm lại từ đầu". Do đó, Tuân đi từ tỉnh Bình Dương lên Đắk Lắk để tham gia cướp tài sản. "Lúc đầu, bọn em bàn bạc nếu cướp thành công sẽ sang Campuchia nhưng sau đó xác định thân ai người đó chạy" - Tuân khai nhận.

Còn đối tượng Dương Hoàng Kiên (28 tuổi, ngụ huyện Krông Năng) khai nhận đã vay tiền của công ty tài chính và nợ gần 100 triệu đồng. Thời gian gần đây do không có khả năng chi trả nên liên tục bị khủng bố về tinh thần và cả người thân.

Đến ngày 9-2, Kiên lên Facebook và thấy bài đăng của một số người vỡ nợ nên vào bình luận với nội dung "Ai nợ nần thì lên Đắk Lắk cùng đi cướp đại lý cà phê". Sau đó, có một số người nhắn tin, kết bạn. Lúc này, đối tượng Kiên tạo một nhóm trên Zalo khoảng 10 người để trao đổi kế hoạch và hẹn nhau lên Krông Năng đi cướp tài sản.

Riêng đối tượng Trần Văn Tường (22 tuổi, ngụ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) khai nhận hiện đang là sinh viên năm thứ 4 của 1 trường đại học ở TP HCM. Do nợ nần 40 triệu đồng nên tham gia "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" để cướp tài sản. Các đối tượng cùng bàn bạc chuẩn bị hung khí nguy hiểm để tấn công khi bị phát hiện.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 10-2, Công an huyện Krông Năng phát hiện 1 nhóm đối tượng từ nhiều tỉnh, thành liên lạc với nhau trên hội nhóm Facebook có tên: "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Trong hội nhóm này, các đối tượng đã nhắn tin, hẹn tập trung đến địa bàn huyện Krông Năng để cướp đại lý thu mua nông sản.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chiều 11-2, Công an huyện Krông Năng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thành công 3 đối tượng trên khi đang chuẩn bị hung khí cướp 1 đại lý thu mua nông sản ở xã DliêYa (huyện Krông Năng). Cơ quan công an thu giữ 2 kích điện, 1 xà-beng, 1 cưa cầm tay, 3 con dao, 1 cây rựa và nhiều hung khí khác.