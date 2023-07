Lợi ích khi sử dụng bàn học thông minh BSUC

Bàn học thông minh BSUC chống gù chống cận chống độc hại

Đôi nét về thương hiệu BSUC

BSUC là thương hiệu phân phối đa dạng những dòng sản phẩm như bàn học thông minh, ghế chống gù, vật dụng và dụng cụ học tập chất lượng tốt giúp bảo vệ sức khỏe và tối ưu quá trình học một cách thuận tiện.

BSUC đã phát triển và mở rộng lên tới 30 chuỗi cửa hàng tại Việt Nam, phủ sóng hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc nhằm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sử dụng cũng như đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

BSUC đã không ngừng lỗ lực trong nhiều năm qua, thương hiệu đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như: "Thương hiệu Top 10 Châu Á", "Top 100 thương hiệu vàng chất lượng quốc tế", "Chứng nhận chất lượng ISO 9001" và nhiều chứng nhận chất lượng về sản phẩm.

Chứng chỉ chứng nhận chất lượng sản phẩm của BSUC

Bàn học thông minh BSUC có tốt không?

Được biết đến như một dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập của trẻ với những tính năng hiện đại giúp trẻ phòng tránh tối đa những bệnh lý học đường nguy hiểm. Cùng mình đánh giá bàn h ọ c thông minh BSUC qua một số ưu và nhược điểm sau nhé:

Ưu điểm

Thiết kế hiện đại và tinh tế, màu sắc thu hút.

Vật liệu cao cấp

Tuổi thọ sản phẩm tới 18 năm

Tính hợp nhiều tính năng hiện đại như: Nâng hạ chiều cao và nghiêng hạ mặt bàn.

Bàn học có đa dạng tiện ích như: Móc treo cặp, ngăn bàn, giá sách, thanh chặn, bánh xe ẩn, giá iPad… giúp tối ưu quá trình học tập của con.

Nhược điểm

Giá thành không rẻ

Không để các bạn phải chờ lâu, hãy cùng mình đi tìm hiểu về 3 dòng bàn ghế thông minh chất lượng tốt, bán chạy bậc nhất hiện nay.

Top 3 bàn học thông minh BSUC chất lượng tốt, bán chạy bậc nhất hiện nay

Bộ bàn học chống gù mã DRZ-10003 và ghế DSY-1002

Bộ bàn học cho bé BSUC mã DRZ 10003 và DSY-1002

Bộ bàn ghế được tích hợp những tính năng khoa học và có thiết kế hiện đại, tinh tế. Bàn học trẻ em DRZ-10003 có thể điều chỉnh chiều cao của bàn và độ nghiêng của mặt bàn giúp trẻ rèn được tư thế ngồi đúng theo từng giai đoạn phát triển.

Ghế chống gù có thể điều chỉnh thắt lưng lên xuống giúp phù hợp với vóc dáng của bé. Ghế có thiết kế kiểu dáng yên ngựa, sử dụng tựa lưới thoáng khí và hệ thống khung thép chắc chắn sẽ tạo cho bé cảm giác thoải mái khi ngồi.

Bộ bàn ghế chống gù BSUC mã DRZ-12008 và ghế DRY-801-2

Bộ bàn học sinh chống gù BSUC mã DRZ-12008 và ghế DRY-801-2

Bộ bàn học được thiết kế khoa học tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như: Nâng hạ chiều cao, điều chỉnh góc nghiêng, giá sách, lịch khóa biểu, ngăn kéo lớn, khay Ipad, đồng hồ đo độ nghiêng, bánh xe ẩn,…

Mặt bàn học có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 0-60 độ và điều chỉnh chiều cao từ 52-76 cm giúp bé luôn có tư thế ngồi học đúng, phòng tránh tối đa những căn bệnh học đường.

Ghế chống gù DRY-801-2 có hệ thống khung được làm từ thép cacbon cực kì chắc chắn, vải nệm thoáng khí đàn hồi cao giúp bé luôn thoải mái khi ngồi học. Chân ghế có bánh xe khóa trọng lực giúp cố định tư thế ngồi học của bé, giúp bé tập trung hơn.

Bộ bàn ghế thông minh chống gù BSUC mã DRZ-12002 và ghế DRY-818

Bộ bàn ghế cao cấp BSUC màu ghi mã DRZ-12002 và ghế DRY-818

Bộ bàn học mã DRZ-12002 và ghế DRY-818 hội tụ đầy đủ các tính năng hiện đại. Bàn học được làm từ gỗ công nghiệp cao cấp và được phủ 1 lớp Formica.

Bàn học có thể điều chỉnh chiều cao từ 53 cm tới 100 cm và điều chỉnh độ nghiêng từ 0-60 độ phù hợp mọi mục đích sử dụng khác nhau của trẻ.

Ghế chống gù DRY-818 có thể điều chỉnh đa chiều giúp trẻ luôn có tư thế ngồi thẳng lưng và thoải mái. Ghế có thiết kế công thái học với tựa lưng đôi di chuyển linh hoạt 4 hướng giúp giảm áp lực và tăng hiệu quả bảo vệ tới xương cột sống.

Lưu ý khi sử dụng bàn học thông minh BSUC đạt hiệu quả cao

Đối tượng sử dụng

Bố mẹ nên cho con sử dụng bàn học thông minh từ sớm, thời điểm phù hợp là từ 3 tuổi! Việc rèn luyện cho con thói quen ngồi học đúng từ sớm sẽ giúp cho các bé hứng thú học bài, đạt thành tích cao trong học tập và đặc biệt giúp bé phòng tránh tối đa những căn bệnh học đường như: gù lưng, cận thị.

Điều chỉnh chiều cao và độ nghiêng đúng và phù hợp

Trước khi sử dụng, cần điều chỉnh các góc độ của bàn học thông minh và gh ế ch ố ng gù phù hợp với vóc dáng của trẻ để có tư thế ngồi đúng và thoải mái.

Kết luận

Trên đây là tất cả những thông tin liên quan tới bàn học thông minh BSUC, hy vọng rằng những thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn phần nào yên tâm sử dụng cũng như có cái nhìn khách quan hơn khi lựa chọn dòng sản phẩm này cho con. Hãy liên hệ với BSUC để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé!

