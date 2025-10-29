Tiên Nguyễn và chồng sắp cưới đi ngược "quy tắc ngầm của gia tộc"

Mới đây, thông tin Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chuẩn bị lên xe hoa khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, Tiên Nguyễn hoàn toàn kín tiếng, chưa từng hé lộ về chuyện yêu đương hay hẹn hò. Thậm chí cho đến hiện tại, ái nữ gia tộc hàng hiệu cũng không công khai chính thức danh tính chồng sắp cưới.

Được biết, chồng sắp cưới của cô là Justin Cohen - một doanh nhân người nước ngoài. Anh chàng này cũng có đời tư khá kín tiếng, ít khi xuất hiện trên truyền thông hay mạng xã hội.

Tiên Nguyễn "đánh úp" chuyện kết hôn khiến cộng đồng mạng bất ngờ

Điều này khiến cộng đồng mạng cho rằng cả Tiên Nguyễn và chồng sắp cưới đều là những người kín đáo, chỉ công khai vào dịp quan trọng nhất. Cũng bởi vậy mà không ít người nhận ra, Tiên Nguyễn và chồng có lựa chọn khác hoàn toàn so với các anh, em trong gia tộc.

Theo đó, Louis Nguyễn - anh trai của Tiên Nguyễn và là chồng của Tăng Thanh Hà từng có một khoảng thời gian công khai hẹn hò lâu năm trước khi tổ chức đám cưới. Cặp đôi dù không chia sẻ quá nhiều nhưng trong suốt hành trình yêu đương cũng đã có những lần cùng nhau dự sự kiện, nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Khi tổ chức hôn lễ, Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà cũng kín như bưng, được bảo vệ nghiêm ngặt. Song cặp đôi cũng vẫn chia sẻ một số hình ảnh hạnh phúc trong ngày trọng đại. Và cho đến hiện tại khi đã kết hôn khoảng 13 năm, cặp vợ chồng giàu có này vẫn tuân theo quy tắc công khai, chia sẻ vừa đủ về cuộc sống đời thường.

Trước khi kết hôn, Louis Nguyễn từng nhiều lần hộ tống Tăng Thanh Hà đi sự kiện

Dù kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng anh trai Tiên Nguyễn vẫn nhiều lần công khai, chia sẻ về chuyện tình yêu của mình

Người anh trai tiếp theo của Tiên Nguyễn là Phillip Nguyễn thì có phần thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm. Nam thiếu gia từng chia sẻ về chuyện hẹn hò với Linh Rin từ năm 2019. Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện, chuyến du lịch hay buổi tiệc thân mật của gia đình.

Không những vậy, Phillip Nguyễn cũng là người rất tình cảm, lãng mạn. Vào những dịp đặc biệt, anh không ngần ngại dành những lời yêu thương cho vợ, khoe với cả thế giới về người phụ nữ, người bạn đồng hành đặc biệt của mình. Có thể nói trong gia tộc, dù vẫn giữ kín đời tư nhưng Phillip Nguyễn là người có phần chia sẻ nhiều nhất về chuyện tình yêu, hôn nhân của mình.

Phillip Nguyễn từng nhiều lần đánh dấu chủ quyền với vợ - Linh Rin

Thời còn hẹn hò, nam thiếu gia cũng nhiều lần đưa Linh Rin tham dự sự kiện với gia đình

Cuối cùng, Hiếu Nguyễn - em trai của Tiên Nguyễn vốn được biết đến là người rất kín tiếng cũng không ngại chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Trên mạng xã hội, Hiếu Nguyễn gần như không đăng tải quá nhiều bài viết về bản thân, công việc, sự nghiệp. Những hình ảnh mà anh chia sẻ thường liên quan đến gia đình và bạn gái - Marie Trâm Anh.

Dẫu vậy so với Tiên Nguyễn, Hiếu Nguyễn vẫn công khai nhiều hơn về mối quan hệ tình cảm của mình. Thỉnh thoảng, nam thiếu gia xuất hiện với khung hình ngọt ngào bên bạn gái. Hay trong những sự kiện, dịp lễ Tết của gia đình, Hiếu Nguyễn cũng đều đưa bạn gái về ra mắt, tham dự như một thành viên chính thức của gia tộc.

Hiếu Nguyễn vốn là thiếu gia rất kín tiếng nhưng anh cũng vẫn dành sự công khai cho bạn gái

Nhìn lại mới thấy, Tiên Nguyễn dù là người hoạt động social năng nổ nhất gia tộc nhưng cô lại hoàn toàn im lặng trước chuyện yêu đương.

Nhiều người cho rằng cô đã quyết định đi ngược lại với hướng chung của gia đình - đó là công khai trên social, tiến đến hôn nhân.

Không một dòng trạng thái ám chỉ, không một bức ảnh nắm tay, không một lần tiết lộ về người thương. Sự riêng tư này kéo dài suốt nhiều năm, khiến công chúng tin rằng ái nữ nhà tỷ phú đang tập trung cho công việc, thay vì chuyện tình cảm.

Cũng chính bởi vậy mà khi tung bộ ảnh cưới và những tiết lộ về một đám cưới không xa khiến phản ứng của mọi người đều bất ngờ, ngỡ ngàng. Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng khiến không ít người tò mò về câu chuyện tình yêu, hành trình đi đến hôn nhân của cô và chồng sắp cưới.

Do đó, mọi thông tin xoay quanh đám cưới của Tiên Nguyễn và chồng đều đang trở thành chủ đề được dân tình bàn luận và mong ngóng.

Tiên Nguyễn cùng Phillip Nguyễn (trái) và Hiếu Nguyễn

Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời, hiện là CEO IPPG.

Xuất thân trong gia đình được mệnh danh là sở hữu “đế chế” hàng hiệu tại Việt Nam, Tiên Nguyễn được chú ý không chỉ bởi danh xưng rich kid mà còn bởi cách cô định hình hình ảnh bản thân - thời thượng, độc lập và có định hướng sự nghiệp rõ ràng.

Cô từng học thạc sĩ tại Anh và sớm tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Hiện tại, Tiên Nguyễn là Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thời trang Cao cấp tại IPPG, trực tiếp phụ trách mảng thời trang qua công ty DAFC - đơn vị phân phối hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Dior, Burberry, Rolex, Dolce & Gabbana...