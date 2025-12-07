Thực hư đám cưới 600 tỷ ở Phú Quốc: Gia tộc tỷ phú Nam Á tổ chức siêu đại tiệc với các con số không tưởng

Tuần qua, Bắc Đảo Phú Quốc chứng kiến một sự kiện hiếm có: một gia đình tỷ phú thuộc nhóm Top 10 giàu nhất Nepal – Top 10 giàu nhất Ấn Độ chọn Việt Nam làm nơi tổ chức đại tiệc cưới xa xỉ kéo dài 7 ngày, với tổng chi phí ước tính vài trăm tỷ đồng (ước tính 600 tỷ).

Toàn bộ quần thể nghỉ dưỡng – vui chơi – hội nghị tại khu vực Bắc Đảo được thuê trọn, biến thành một "vương quốc lễ cưới" đúng nghĩa: từ sảnh hội nghị, khu vui chơi, bãi biển đến hệ thống villa đều chỉ phục vụ một sự kiện duy nhất.

Vinpearl trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam đủ năng lực biến cả một quần thể nghỉ dưỡng thành “wedding destination” dành riêng cho một gia đình siêu tinh hoa.

Sự kiện cưới có quy mô kỷ lục tại Việt Nam

Những con số cho thấy mức độ đầu tư không tưởng:

Hơn 1.100 khách mời quốc tế được đưa đến Phú Quốc bằng loạt chuyến bay charter riêng.

Hàng nghìn nhân sự hậu cần được huy động, hoạt động liên tục.

5 không gian lễ cưới khác nhau, mỗi nơi theo một concept riêng biệt, trang trí lại hoàn toàn từ đầu.

Dàn nghệ sĩ Bollywood hàng đầu được mời trình diễn suốt chuỗi sự kiện.

12.000 m² bãi biển được dựng sân khấu, ánh sáng, tiệc chủ đề và các khu vực nghi lễ truyền thống theo phong cách Nam Á.

Một số khách mời chia sẻ, quy mô của lễ cưới không thua gì các đại tiệc tại UAE hay Rajasthan – nơi vốn nổi tiếng với những đám cưới xa hoa của giới siêu giàu Ấn Độ.

Lễ cưới thiết kế theo chuẩn "tailor-made" cho một gia đình duy nhất

Khác với kiểu cưới thông thường, toàn bộ sự kiện được xây dựng theo dạng "tùy chỉnh toàn phần":

Menu ẩm thực thay đổi 3–4 lần mỗi ngày, kết hợp đầu bếp từ nhiều quốc gia.

Khu vực bãi biển được dựng lại với lối đi nghi lễ, mái vòm truyền thống, khu vực múa hát và biểu diễn lửa.

Hệ thống sân khấu – âm thanh – hiệu ứng ánh sáng đạt chuẩn quốc tế để phục vụ dàn sao Bollywood.

Tất cả phòng ốc, villa, xe đưa đón, khu giải trí đều được dán mã nhận diện riêng dành cho khách mời lễ cưới.

Nhiều chuyên gia sự kiện nhận định đây là đám cưới phức tạp nhất từng được tổ chức tại Việt Nam, bởi vừa phải đáp ứng tiêu chuẩn văn hóa, nghi lễ Nam Á, vừa phải thích ứng với điều kiện vận hành đặc thù (khách đông, sân khấu lớn).

Việt Nam: điểm đến mới của "đám cưới siêu sang"

Không phải ngẫu nhiên gia đình tỷ phú chọn Việt Nam. Nhiều năm gần đây, giới siêu giàu Nam Á liên tục tổ chức cưới tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Hạ Long… do:

Thiên nhiên đa dạng: biển xanh, bờ cát dài, vịnh đẹp.

Dịch vụ lưu trú và hạ tầng phong phú, đủ sức chứa đoàn khách lớn.

Chi phí hợp lý hơn so với tổ chức ở Mumbai hay New Delhi, trong khi vẫn đảm bảo độ xa xỉ.

Tính riêng tư cao – phù hợp các gia đình muốn tổ chức kín đáo, tránh truyền thông trong nước.

Một số siêu đám cưới Nam Á từng chọn Việt Nam:

Đám cưới được ước tính lên tới 600 tỷ đồng (Nguồn: Urcandy)

Cuối 2024: Một đại gia Ấn Độ thuê trọn resort 5 sao Phú Quốc 4 ngày, 350 khách, villa cao cấp nhất giá ~200 triệu/đêm.

Năm 2025: Tỷ phú Vivek Dinodiya và cô dâu Anmol Garg tổ chức lễ cưới tại Hạ Long với hàng trăm khách, nhiều nghi lễ truyền thống.

Nhiều doanh nhân Ấn Độ đã đặt lịch cưới tại Đà Nẵng và Phú Quốc trong 2025–2026.

Xu hướng này đang khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đến mới của "wedding tourism siêu sang".

(Nguồn: Urcandy)

Một đám cưới – nhiều thông điệp

Đám cưới tại Phú Quốc không chỉ gây choáng ngợp bởi độ xa hoa, mà còn cho thấy:

Việt Nam đủ năng lực tiếp nhận các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Làn sóng đám cưới "all-in-one" tại resort đang trở thành trào lưu của giới tinh hoa Nam Á. Các khu nghỉ dưỡng biển của Việt Nam tiếp tục ghi tên trên bản đồ "thiên đường cưới" của châu Á.

Sự kiện lần này được nhiều chuyên gia đánh giá là case study đáng chú ý nhất về mô hình lễ cưới siêu sang tại Việt Nam, từ quy mô, mức độ đầu tư tới cách vận hành trong điều kiện đặc thù.