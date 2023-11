Lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tặng thầy giáo

Dù đang ngồi ghế nhà trường hay đã rời xa cứ, 20/11 cũng là dịp để mỗi người chúng ta hướng đến thầy giáo, gửi những lời chúc, những món quà tốt đẹp đến thầy.

Lời chúc 20/11 tặng thầy giáo

1. Ngày 20/11 đã đến, xin gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn thầy, người dạy chúng em biết đọc, biết viết, biết đúng sai, biết những điều hay lẽ phải, đặc biệt là dạy chúng em biết ước mơ và vươn tới những ước mơ đó.

2. Cảm ơn thầy vừa là người thầy, người hướng dẫn vừa là người bạn của chúng em. Thầy không chỉ là người mang đến cho em kiến thức mà còn mang tới nguồn cảm hứng, dạy em các bài học hay về tính kỷ luật, trung thực.

3. Chúc thầy luôn hạnh phúc, sức khỏe dồi dào để tiếp tục dạy dỗ những lứa học trò tiếp theo. Thầy đã dạy cho chúng em kiến thức, ý nghĩa thực sự trong cuộc sống, làm cho tương lai của chúng em thêm màu sắc, tươi sáng hơn.

4. Nhân ngày 20/11, chúng em xin gửi tới thầy lời chúc tốt đẹp nhất. Sự kiên nhẫn, đức hy sinh của thầy cô cần được tôn vinh mỗi ngày mỗi giờ, chứ không chỉ có một ngày trong năm. Chúng em chúc thầy mọi điều tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

5. Thầy chính là người thầy đáng kính nhất của chúng em. Thầy không chỉ mang đến cho em kiến thức mà còn dạy em biết cách cư xử sao cho lễ phép, tử tế, dạy em những bài học vô giá. Chúng em cảm ơn thầy vì những gì thầy đã làm cho chúng em.

6. Em cảm ơn thầy vì luôn là ngọn hải đăng soi sáng, dẫn đường cũng như truyền cảm hứng cho em để em luôn nỗ lực trong học tập và trong cuộc sống. Thầy là người mà em kính yêu nhất.

7. Cảm ơn thầy đã dạy em môn học mà em tưởng sẽ không bao giờ hiểu hay yêu thích nó. Cảm ơn thầy đã làm cho tiết học của chúng em thêm phần hấp dẫn, thú vị.

8. Chúc thầy Ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và nhận được nhiều bó hoa tươi thắm. Thầy là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh và làm cho cuộc sống của em thêm phần ý nghĩa.

9. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em chúc thầy luôn hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Em cảm thấy may mắn khi có người thầy như thầy.

10. Chúc thầy ngày 20/11 nhiều niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ một lời cảm ơn không bao giờ đủ diễn tả được tấm lòng chân thành của em đối với công lao to lớn của thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe, công tác tốt, đạt được nhiều thành tích tốt trong sự nghiệp trồng người. Thầy là người soi sáng, chỉ đường cho em khi em mất phương hướng, giúp đỡ em khi em gặp khó khăn.

11. Nhân ngày 20/11, em xin gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc thầy luôn vững tâm, khỏe mạnh để dạy những lứa học trò như chúng em. Thành công của em một phần là nhờ thầy, nhờ có sự tận tâm, kiên trì và hy sinh của thầy mà em mới có được ngày hôm nay.

12. Nhân ngày 20/11, chúc thầy mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc. Em từng thấy môn Toán là môn học tẻ nhạt, chán ngán cho đến khi học thầy. Chính cách dạy của thầy làm cho em háo hức và mong chờ đến tiết Toán để học.

13. Nhân ngày 20/11, em xin gửi thầy lời chúc tốt đẹp nhất. Dù em không còn ngồi trên ghế nhà trường, rời xa vòng tay, sự quan tâm của thầy cô nhưng lời thầy dạy vẫn luôn truyền cảm hứng cho em để giúp em làm những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

14. Chúc thầy một ngày 20/11 nhiều niềm vui, hạnh phúc. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy vì tất cả những gì thầy làm cho chúng em. Thầy không chỉ dạy học, định hướng nghề nghiệp mà còn là người giúp chúng em trở nên tốt đẹp hơn. Chúc thầy mạnh khỏe, vui vẻ và công tác tốt.

15. Thầy chính là nguồn cảm hứng giúp em có thêm sức mạnh để học tập, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cảm ơn thầy vì những lời dạy hay, bổ ích.

16. Em kính chúc thầy có ngày 20/11 vui vẻ, hạnh phúc và luôn mạnh khỏe để tiếp tục dạy dỗ những thế hệ học trò tiếp theo.

Những câu chúc 20/11 hài hước cho các thầy cô bộ môn

Bên cạnh những câu chúc trang trọng, bạn có thể gửi đến các thầy cô bộ mppn lời chúc 20/11 hài hước nhưng vẫn rất tình cảm.

Môn Toán

1. Người ta hỏi em “vô cực là gì?”. Em nói rằng đó là tình cảm của em dành cho thầy/cô và là tình cảm của thầy/cô dành cho chúng em. Em chúc thầy/cô ngày 20/11 thật vui và ý nghĩa.

2. Em rất thích hình tròn, vì nó chẳng có điểm đầu điểm cuối. Nó cũng như tình cảm thầy/cô dành tặng cho chúng em chẳng bao giờ kết thúc. Chúng em kính chúc thầy/cô mãi mạnh khỏe và đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thật ý nghĩa.

3. Dù cuộc đời có rắc rối như hình không gian, phức tạp như hình học phẳng, rối não như bất đẳng thức thì tình yêu em dành cho thầy/cô vẫn là con số lớn nhất.

4. Mong thầy/cô cho em điểm bằng căn bậc 2 của số tròn trăm bé nhất.

5. Gửi đến thầy dạy Toán yêu dấu, dù cuộc đời có rắc rối như môn hình học mà thầy vẽ trên bảng vào mỗi tiết Toán, đến nỗi nhiều khi em muốn từ bỏ môn này luôn, nhưng tình yêu của em thì sẽ luôn to bự như giá trị cộng vô cùng. Chúc thầy có những giây phút thật ý nghĩa bên cạnh chúng em.

6. Mặc dù em giỏi môn Toán, nhưng em không thể tính toán tình yêu thương đong đầy thầy dạy cho bọn em. Cảm ơn thầy giáo dạy Toán của chúng em. Chúc thầy Ngày Nhà giáo Việt Nam ý nghĩa và luôn hạnh phúc, vui vẻ ạ.

7. Nếu ví đời học sinh của em là môn Toán

Em sử dụng phép tính nhân

Công ơn thầy cô là số nhân gấp bội

Để tuổi học trò tràn ngập yêu thương.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, em kính chúc thầy cô luôn vui vẻ, trẻ khỏe và có thật nhiều may mắn.

Môn Hóa

1. Axit và bazơ làm đổi màu quỳ tím. Còn sự tận tâm và tri thức của cô đã làm thay đổi cuộc đời chúng em. Cảm ơn cô vì tất cả những điều tuyệt vời cô đã làm. Chúng em chúc cô 20/11 vui vẻ.

2. Mong thầy cô có sức khỏe bền vững, dẻo dai như khí hiếm, thành công nhiều vô kể như các chuỗi polime và tình cảm của chúng em dành cho thầy cô sẽ mãi mãi vô biên như độ tan của rượu etylic trong nước.

3. Chúc cô hay cười như hít phải N2O, bay bổng như H2, thăng hoa như I2, bản lĩnh như N2, hiền hòa như H2O và cho em điểm bằng số e của Ne.

4. Chúc thầy cô luôn có những giờ giảng dạy bay bổng như H2, thăng hoa như I2, bản lĩnh như N2. Tình cảm của em dành cho thầy cô như các phân tử liên kết trong carbon, không ai có thể phá vỡ được. Mãi yêu thầy cô và kính chúc thầy cô một ngày lễ thật ý nghĩa và hạnh phúc.

Môn Văn

1. Chí Phèo nhờ bát cháo hành của Thị Nở mà tỉnh ngộ, còn những đứa học trò nghịch ngợm như chúng em nhờ có các bài giảng của thầy cô mà trưởng thành. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chúng em chúc cô/thầy mãi mãi hạnh phúc.

2. Tuy em không giỏi văn, nhưng để viết về thầy cô thì 5 trang giấy cũng không đủ.

3. Người lái đò sông Đà đã phải vượt qua bao nhiêu thác ghềnh thì các thầy cô cũng không ngại khó khăn để đưa chúng em có được kiến thức như ngày hôm nay. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em xin gửi ngàn lời tri ân tới các thầy cô và mong thầy cô luôn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp chở con thuyền đầy tri thức qua sông.

Môn Tiếng Anh

1. Thank you for giving me the tools to dream big and to reach success. Happy Teachers’ Day!

2. To the world you may be just a teacher but to me you are simply the best teacher. I really want to say to the world how I love you. Have a wonderful Vietnamese Teachers’ Day!

3. I wish you Happy Vietnamese Teachers' Day! A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others.

4. Without you, we would have been stuck in my life. Thank you for guiding us, inspiring us and making us what we are today. Happy Vietnamese Teachers’ Day!

5. On Vietnam Teacher’s Day, I wish you happiness and more success in your way. I will always remember you. I hope that you will be pleased to my presents.

Môn Tin học

Dù cuộc sống rắc rối như Pascal, đau não như Windows 10, lừ đừ như virus thì em cũng chúc cho thầy cô luôn có sức khoẻ như Intel core i9 9900K.

(Tổng hợp)