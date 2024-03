Lời chúc 8/3 cho vợ và người yêu

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là cơ hội để các đấng mày râu thể hiện tình cảm, sự trân trọng đối với người phụ nữ của mình. Bên cạnh quà tặng, bạn đừng quên gửi những lời chúc 8/3 ngọt ngào để tặng vợ, người yêu.

Dưới đây là gợi ý những lời chúc ngày 8/3 ý nghĩa dành cho nửa kia của bạn.

1. Vợ xinh đẹp của anh, hoa hồng hay món quà nhỏ anh tặng em cũng khó để nói hết tình yêu anh dành cho em. Ngày 8/3, chúc em mọi may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Yêu em!

2. Chúc vợ yêu của anh có Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thật vui vẻ. Hôm nay em chỉ cần nghỉ ngơi hoặc đi chơi, đi mua sắm thôi, việc nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, chăm con cứ để chồng lo.

3. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh chúc vợ yêu luôn vui vẻ, trẻ trung và quyến rũ. Anh sẽ luôn ở bên che chở cho em và con. Yêu vợ rất nhiều!

4. Em không chỉ là người vợ, người mẹ của các con anh mà còn là người bạn đồng hành với anh suốt cuộc đời này. Chúng ta hãy cùng vun đắp để có mái ấm gia đình hạnh phúc nhé. Happy International Women’s Day!

5. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh kể cả những lúc vui và khó khăn nhất. Chúng ta hãy cùng cố gắng hơn nữa em nhé. 8/3 vui vẻ hạnh phúc em nha.

Hãy gửi lời chúc Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho vợ, người yêu. (Ảnh: Pinterest)

6. Ngày 8/3 sắp đến, anh chúc em luôn mạnh khỏe, công tác tốt và mãi là người vợ tốt của anh và người mẹ hiền của các con. Tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ nhạt phai mà luôn đỏ thắm như hoa hồng và ngọt ngào như hương vị của chocolate. Anh yêu bà xã của anh rất nhiều.

7. Chúc vợ một ngày mùng 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Những lúc ở bên em là những lúc anh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau vun đắp mái ấm gia đình vợ nhé.

8. Hôm nay là ngày đặc biệt của vợ, vợ hãy tận hưởng và làm những điều mình muốn nhé. Chúc vợ có ngày phụ nữ tuyệt vời và đáng nhớ.

9. Anh chỉ muốn nói, hạnh phúc trọn vẹn nhất đối với anh là khi có em bên cạnh, đồng hành với anh trong suốt chuyến hành trình cuộc đời. Cảm ơn em! Chúc mừng em ngày 8/3.

10. Anh cảm thấy rất may mắn khi có em ở bên cạnh, đồng hành cùng anh trong thời gian qua. Cảm ơn em thật nhiều. Happy Women’s Day!

11. Vợ ơi, anh yêu em nhiều hơn tất cả những lời anh nói. Anh hi vọng em lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày của em và của các con gái của chúng ta. Yêu em và các con nhiều!

12. Vợ yêu ơi, tối nay chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau để mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ nhé. Anh yêu em và chỉ mong cuộc sống mãi mãi vui vẻ hạnh phúc bên em như lúc này!

Lời chúc 8/3 dành cho người yêu

1. Em chính là điều đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất mà cuộc sống này đã ban tặng cho anh. Chúc em Ngày Quốc tế Phụ nữ nhiều niềm vui, luôn xinh đẹp, hạnh phúc.

2. Em yêu à, em là thiên thần xinh đẹp nhất trong trái tim anh. Chúc em của anh ngày 8/3 thật vui vẻ, cảm ơn em đã đến bên anh.

3. Thế giới của anh trở nên đẹp và hoàn hảo hơn khi có em, anh hứa sẽ luôn quan tâm và yêu thương em nhiều hơn. Chúc em một ngày mùng 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

4. Nhân ngày 8/3, anh chúc cô gái nhỏ của anh sẽ có một ngày thật hạnh phúc, ý nghĩa và luôn tươi trẻ mỗi ngày.

5. Gửi đến người con gái anh yêu! Chúc tình yêu của anh một 8/3 thật nhiều niềm vui, luôn luôn hạnh phúc. Anh yêu em rất nhiều baby.

6. Em biết không, những lúc được ở bên cạnh em, anh luôn thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Cảm ơn vì em đã đến bên anh, cảm ơn vì vẫn luôn ở đây. Chúc em ngày 8/3 thật vui vẻ hạnh phúc, yêu em.

7. Nhân ngày 8/3, chúc người yêu của anh sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều sẽ là ngày ý nghĩa đối với em. Yêu em.

8. Chúc em yêu một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ở bên em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Anh yêu em rất nhiều.

9. Em yêu, hôm nay là Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn sự quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh.

10. Sự hiện diện của em làm cho cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh và yêu anh hết mực. Happy Women’s Day!

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành cho vợ, người yêu

1. I sincerely appreciate everything you've done for me. Happy Women's Day!

Anh thật lòng trân trọng tất cả những gì em đã làm cho anh. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

2. Like how you hold me in my need, let me hold you in all your deeds. Happy Women’s Day, love!

Giống như cách em ôm lấy anh khi anh cần, hãy để anh ôm lấy em trong mọi việc làm của em. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, em yêu!

3. May you find as much happiness as possible, just as you have contributed to the joy in my life. Happy Women's Day, boo!

Hi vọng rằng em tìm thấy nhiều niềm hạnh phúc nhất có thể, giống như em đã góp phần tạo nên niềm vui trong cuộc sống của anh. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, em yêu!

4. I hope you understand how important you are to me. You continue to inspire me every day! Happy Women's Day!

Anh hy vọng em hiểu em quan trọng như thế nào đối với anh. Em liên tục truyền cảm hứng cho anh mỗi ngày! Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

5. Violets are blue, whereas roses are red. I love you; happy Women's Day!

Hoa violet có màu xanh, trong khi hoa hồng có màu đỏ. Anh yêu em; Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

6. You are the angel of my life. Thank you for being there at all times! Happy Women’s Day!

Em là thiên thần của cuộc đời anh. Cảm ơn em đã ở đó mọi lúc! Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

7. I'm delighted that you take your life and career more seriously than me. I am very grateful to have you in my life - Happy Women's Day to you, my love.

Anh rất vui vì em coi trọng cuộc sống và sự nghiệp của mình hơn là anh. Anh rất biết ơn vì có em trong đời, chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, tình yêu của anh.

8. I admire you for being a strong woman. I'm grateful that you make everything in life lovely. Happy Women's Day!

Anh ngưỡng mộ em vì là em một người phụ nữ mạnh mẽ. Anh biết ơn vì em làm cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên thật đáng yêu. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

9. Let's toast to a joyful Women's Day for a very special woman!

Hãy nâng cốc chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ thật vui vẻ dành cho một người phụ nữ vô cùng đặc biệt!

10. Happy Women's Day to the most incredible woman I know!

Chúc mừng Ngày Phụ nữ tới người phụ nữ phi thường nhất mà anh biết!