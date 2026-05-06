Càng sát ngày thi, áp lực tâm lý càng lớn khiến nhiều thí sinh dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, dẫn đến những sai sót đáng tiếc. Thực tế, mỗi mùa thi đều ghi nhận không ít trường hợp “mất oan” cơ hội chỉ vì những lỗi hoàn toàn có thể phòng tránh.

Lỗi phổ biến nhất là đến điểm thi muộn . Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó, đồng nghĩa nguy cơ mất luôn quyền xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học. Năm nào cũng xuất hiện các tình huống ngủ quên, tắc đường, quên tuyến đường đến điểm thi khiến thí sinh cuống cuồng trong nước mắt.

Bên cạnh đó là lỗi quên căn cước công dân, giấy báo dự thi hoặc dụng cụ cần thiết . Chỉ khi bước vào phòng thi nhiều em mới phát hiện thiếu giấy tờ, quên máy tính, bút chì, compa… khiến tâm lý hoang mang ngay từ đầu.

Một lỗi khác rất nguy hiểm là mang điện thoại hoặc thiết bị cấm vào phòng thi . Không ít em có thói quen để điện thoại trong túi quần, balo mà quên bỏ ra ngoài. Chỉ cần bị phát hiện, dù chưa sử dụng, thí sinh vẫn có thể bị đình chỉ thi theo quy chế.

Ngoài ra, nhiều thí sinh còn mắc lỗi tô nhầm mã đề, ghi sai số báo danh, điền thiếu thông tin cá nhân . Đây là những sai sót cực kỳ đáng tiếc bởi chỉ một ô tô lệch cũng đủ khiến bài làm bị chấm sai hoàn toàn.

Giáo viên nhiều năm coi thi cho biết, càng học lực khá giỏi càng dễ chủ quan ở những khâu hành chính nhỏ. Trong khi đó, cộng đồng học sinh trên mạng xã hội cũng chia sẻ rằng nhiều trường hợp “trượt oan” không phải vì không biết làm bài mà vì những lỗi ngoài chuyên môn.

Các chuyên gia khuyên thí sinh nên chuẩn bị sẵn giấy tờ, vật dụng từ tối hôm trước, khảo sát tuyến đường đến điểm thi và ngủ đủ giấc để tránh sự cố phút chót. Trong một kỳ thi căng thẳng, đôi khi chiến thắng không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở sự cẩn trọng.

(t/h)