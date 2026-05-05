Thi tốt nghiệp THPT 2026: Bí quyết ôn tập giai đoạn ‘nước rút’

Lớp học tại quán cà phê

Nguyễn Văn Hưng, học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở Hà Nội, là ví dụ điển hình cho áp lực mà các sĩ tử đang gánh vác. Đối với Hưng, khái niệm “thời gian rảnh” dường như đã trở nên xa xỉ. Lịch học chính khóa, ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đan xen chặt chẽ, khiến quỹ thời gian trong ngày của em gần như không còn khoảng hở.

Ngoài chương trình học trên lớp, nhà trường còn tổ chức các buổi bổ trợ (2 tiết/tuần/môn) cho những môn học mà học sinh chưa đạt yêu cầu sau các đợt kiểm tra định kì. Riêng với 4 môn thi tốt nghiệp, Hưng có một lộ trình ôn luyện riêng biệt và vô cùng khắt khe.

Để tối ưu hóa hiệu quả ôn tập, gia đình Hưng cùng một nhóm phụ huynh đã chủ động tổ chức các lớp học thêm bên ngoài. Thay vì học tại trung tâm, họ chọn thuê các quán cà phê có phòng riêng, trang bị đầy đủ máy chiếu gần trường để thuận tiện cho việc di chuyển của con em.

Chị Thanh Hương, mẹ của Hưng cho biết, nhóm phụ huynh thuê địa điểm với giá 200.000 đồng/2 giờ học. Kinh phí học tập tự nguyện đóng góp khoảng 150.000 đồng/giờ để mời các thầy cô có kinh nghiệm về giảng dạy trực tiếp.

Không dừng lại ở đó, với môn tiếng Anh, gia đình còn thuê gia sư riêng đến tận nhà để kèm cặp. Sau một ngày dài chinh chiến tại trường và các lớp học thêm, buổi tối của Hưng lại tiếp tục với các khóa ôn thi ĐGNL trực tuyến.

Câu chuyện của Hưng phản ánh thực trạng chung của nhiều gia đình có con em sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Các bậc phụ huynh không chỉ lo lắng về mặt kiến thức mà còn chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính và tâm lý để đồng hành cùng con.

Chị Hương khẳng định, ở thời điểm hiện tại, gia đình đang dồn toàn bộ nguồn lực và vật lực để con có điều kiện ôn thi tốt nhất.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội trong lớp học

Trước áp lực ôn thi giai đoạn cuối của học sinh, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) khuyên thí sinh nên giữ tâm lí bình tĩnh. Ông nhấn mạnh, việc xem kì thi tốt nghiệp THPT như một bài kiểm tra thông thường, đồng thời việc chuẩn bị kĩ lưỡng chính là “liều thuốc” giảm căng thẳng hiệu quả nhất.

Để tối ưu kết quả, thí sinh cần tập trung luyện đề thi thử có bấm giờ nhằm rèn luyện áp lực phòng thi và kĩ năng quản lí thời gian. Đặc biệt, học sinh cần lưu ý quy định mới năm 2026: tổ hợp xét tuyển bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn (chiếm ít nhất 1/3 tổng điểm). Nhằm hỗ trợ học sinh vượt qua giai đoạn "nước rút", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo đã đưa ra những chỉ dẫn quan trọng. Theo ông, sự căng thẳng sẽ được giải tỏa nếu thí sinh có lộ trình ôn tập khoa học, kết hợp giữa củng cố kiến thức và luyện đề thực tế. Việc tự đánh giá năng lực qua các đề tham khảo giúp học sinh làm quen với nhịp độ thi cử.

Về phương thức tuyển sinh, ông nhắc nhở thí sinh cần chủ động chọn tổ hợp môn thế mạnh, đồng thời bám sát thay đổi trọng yếu năm 2026 khi môn Toán hoặc Ngữ văn trở thành thành phần bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển. Ông tin rằng thái độ nghiêm túc và chiến thuật hợp lí là chìa khóa để đạt kết quả cao.

Phân loại từ sớm, từ xa

Trước thềm kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các trường trung học tại Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực để ôn tập. Tại Trường THPT Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng), một lộ trình phân loại học sinh chi tiết và khoa học đã được triển khai, nhằm đảm bảo mỗi học sinh đều đạt được mục tiêu phù hợp với năng lực thực tế.

Theo bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, công tác chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp không đợi đến những tháng cuối năm học lớp 12 mà đã được khởi động từ trước khi kết thúc năm lớp 11. Học sinh được chủ động đăng kí hai môn tự chọn dự kiến thi tốt nghiệp để nhà trường có cơ sở định hướng.

Tuy nhiên, “phép thử” thực sự bắt đầu vào lớp 12. Ngay khi kết thúc học kì I, nhà trường tổ chức thi thử lần 1 với quy trình nghiêm ngặt như thi thật. Kết quả từ kì thi này là “thước đo” để nhà trường sàng lọc và phân nhóm học sinh.

“Những học sinh có điểm dưới 5 ở các môn đăng kí thi tốt nghiệp sẽ được đưa vào danh sách nguy cơ. Nhóm này tuy không lớn nhưng là trọng tâm hỗ trợ của nhà trường. Các em được tham gia các lớp bổ trợ 2 tiết/tuần hoàn toàn miễn phí”, bà Hậu chia sẻ.

Điểm đặc biệt trong mô hình của trường là tính linh hoạt. Giữa tháng 3, sau kì thi thử lần 2, danh sách lớp bổ trợ sẽ được cập nhật. Những học sinh có tiến bộ (đạt trên 5 điểm) sẽ "ra khỏi lớp", nhường chỗ cho những học sinh mới phát sinh lỗ hổng kiến thức. Điều này tạo động lực tự thân cho học sinh và giúp giáo viên tập trung đúng đối tượng.

Tại Trường THPT Trần Nhân Tông, khái niệm dạy học đồng loạt đang dần được thay thế bằng phương pháp cá thể hóa. Nhà trường giao những giáo viên giàu kinh nghiệm nhất phụ trách nhóm học sinh yếu.

Gửi đến các sĩ tử đang trong giai đoạn “nước rút” đầy áp lực, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhắn nhủ: Đừng quá lo lắng, hãy coi kì thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc bình thường sau 12 năm đèn sách.

Cách tiếp cận của giáo viên tại đây không tham lam kiến thức nâng cao mà tập trung vào hai trụ cột. Thứ nhất, nắm chắc kiến thức nền tảng với việc đảm bảo học sinh không mất điểm ở các câu hỏi nhận biết, thông hiểu. Thứ hai, kĩ năng làm bài như cách phân bổ thời gian và tâm lí phòng thi.

Thậm chí, trong từng tiết học chính khóa, sơ đồ lớp học cũng được biến đổi linh hoạt. Ví dụ, những học sinh chọn thi môn lịch sử có thể được giáo viên điều chỉnh ngồi ở những dãy bàn đầu để thầy cô dễ dàng “ốp”, kiểm tra bài cũ và tương tác trực tiếp. Sự thay đổi nhỏ về vị trí ngồi nhưng mang lại hiệu quả lớn về sự tập trung và trách nhiệm của người học.

