Logistics Việt Nam trước mùa cao điểm: cuộc sàng lọc khắc nghiệt

J&T Express Việt Nam sẵn sàng cho mùa cao điểm mua sắm nửa cuối năm 2025.

Trong bối cảnh đó, khi loạt mùa sale lớn từ 9.9 đến 12.12 đang đến gần, áp lực xử lý đơn hàng càng dồn nặng lên vai các nhà vận chuyển. Để tìm hiểu cách một doanh nghiệp logistics chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Bình – Giám đốc Thương hiệu J&T Express Việt Nam.

Ông Phan Bình – Giám đốc Thương hiệu J&T Express Việt Nam.

PV: Chào ông, mới đây việc một doanh nghiệp logistic nước ngoài vốn được coi là tiềm lực nhưng quyết định rời khỏi thị trường, dừng hoạt động Dịch vụ Giao nhận Nhanh ngay trước thềm mùa cao điểm khiến nhiều người đặt câu hỏi: logistics Việt Nam đang phản ánh điều gì?

Mỗi doanh nghiệp đều có những chiến lược phát triển riêng, phù hợp với nội tại và từng giai đoạn khác nhau. Những điều chỉnh phù hợp hơn đáp ứng mục tiêu phát triển dài hạn cũng là những bước đi quan trọng.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì thị trường logistics Việt Nam thực sự rất khốc liệt. Tốc độ tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử kéo theo yêu cầu ngày càng cao từ phía người dùng – từ tốc độ giao hàng, độ chính xác đến sự ổn định dịch vụ.

Với J&T Express, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực hậu cần tại 13 quốc gia đặc biệt tại các thị trường sôi động và phát triển nóng như tại Đông Nam Á, hay các thị trường mới nổi như Trung Đông và Nam Mỹ cho thấy chỉ có sự chuẩn bị dài hạn, hạ tầng đủ mạnh, chiến lược rõ ràng và đầu tư bài bản mới giúp doanh nghiệp trụ vững. Chúng tôi kiên định con đường phát triển bền vững, kết hợp công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực được chuẩn hóa, để xây dựng năng lực vận hành đủ mạnh, đáp ứng mùa cao điểm và duy trì uy tín lâu dài với khách hàng.

PV: Ông đánh giá thế nào về bức tranh thương mại điện tử hiện nay và áp lực đặt ra với logistics?

Năm 2024, thương mại điện tử Việt Nam đã vượt mốc 25 tỷ USD, tăng 20% so với 2023, đưa Việt Nam vào nhóm ba thị trường lớn nhất Đông Nam Á. Điều này đồng nghĩa logistics phải đối mặt với áp lực chưa từng có.

Chẳng hạn, trong ngày 11/11/2024, J&T Express toàn cầu xử lý hơn 100 triệu đơn chỉ trong 24 giờ, riêng Đông Nam Á tăng 73% so với cùng kỳ. Tại Việt Nam, các mùa sale lớn như 9.9 hay 11.11 luôn khiến đơn hàng tăng tối thiểu 20% so với tháng thường. Nếu không có sự chuẩn bị từ rất sớm về hạ tầng và công nghệ, hệ thống chắc chắn sẽ bị quá tải.

"Hạ tầng là xương sống của chiến lược vận hành"

Cơ sở hạ tầng hiện đại giúp J&T Express "Giao đúng giờ - Nhận chu toàn".

PV: Vậy J&T Express đã chuẩn bị gì để sẵn sàng cho mùa cao điểm cuối năm nay?

Vừa qua trong tháng 8, chúng tôi đã đầu tư 315 xe tải mới, trang bị định vị và hệ thống quản lý lộ trình thông minh, nhằm tăng hiệu suất tải trọng, rút ngắn thời gian trung chuyển và giảm phụ thuộc vào nguồn lực thuê ngoài.

Song song đó, việc các trung tâm trung chuyển trọng điểm đặt tại các thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội với diện tích lớn, và sử dụng công nghệ vận hành hiện đại được đưa vào vận hành trong thời gian qua đã chứng minh được hiệu quả. Hệ thống băng chuyền tự động có công suất xử lý đơn hàng lớn, ứng dụng AI vào vận hành, giúp giảm tải cho tuyến xuyên vùng và tăng hiệu quả tại khu vực miền Bắc, nơi thương mại điện tử đang bùng nổ. Trong kế hoạch từ nay tới cuối năm chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm các nguồn lực vận hành về cả phương tiện, cơ sở hạ tầng kho bãi và nhân sự chuyên môn.

PV: Công nghệ được tích hợp thế nào trong chiến lược này?

Hạ tầng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng công nghệ. J&T Express đang triển khai AI dự đoán lưu lượng đơn hàng theo thời gian thực, tối ưu lộ trình xe chạy và chuyển đổi sang hệ thống vận hành tập trung, đồng bộ hóa từ kho, trung tâm trung chuyển đến đội ngũ giao nhận. Đây là yếu tố then chốt giúp chúng tôi đảm bảo vận hành thông suốt trong mùa cao điểm.

"Đầu tư vận hành cũng là đầu tư cho thương hiệu"

Khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ chuyển phát của J&T Express.

PV: Đâu là động lực lớn nhất khiến J&T Express liên tục đầu tư mạnh mẽ như vậy?

Câu trả lời nằm ở khách hàng. Nhiều năm qua, cứ đến mùa cao điểm, đơn hàng thường tăng trung bình 20%, không chỉ từ các sàn lớn mà còn từ SMEs, shop online ở khắp nơi. Nếu hệ thống không đủ mạnh, doanh nghiệp sẽ dễ dàng đánh mất uy tín.

Việc nâng cấp hạ tầng và công nghệ không chỉ giúp vận hành tốt hơn, mà còn trực tiếp cải thiện chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT), củng cố uy tín thương hiệu. Đó là yếu tố giúp J&T Express giữ vững vị thế đối tác tin cậy của các sàn thương mại điện tử và hàng trăm nghìn người bán.

Ngoài các thành phố lớn, chúng tôi còn mở rộng mạng lưới đến huyện, xã, thậm chí cả hải đảo xa. Đây vừa là cách mở rộng năng lực vận hành, vừa mang lại cơ hội kinh doanh cho người bán ở khắp mọi nơi.