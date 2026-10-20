Lọc huyết tương kép DFPP: Ứng dụng trong điều trị các bệnh lý miễn dịch, tim mạch và chuyển hóa

Lọc huyết tương kép DFPP: Tiếp cận điều trị từ các thành phần bất thường trong huyết tương

Lọc huyết tương kép là kỹ thuật điều trị ngoài cơ thể sử dụng hai màng lọc nối tiếp với chức năng khác nhau. Ở giai đoạn đầu, máu được đưa qua màng lọc thứ nhất để tách huyết tương khỏi các tế bào máu. Phần huyết tương này tiếp tục đi qua màng lọc thứ hai, nơi một phần các đại phân tử có kích thước lớn như tự kháng thể, phức hợp miễn dịch và lipoprotein được giữ lại và loại bỏ. Trong khi đó, phần huyết tương chứa các thành phần có kích thước nhỏ hơn, bao gồm phần lớn albumin trong điều kiện lọc phù hợp, được hoàn trả về tuần hoàn cùng các tế bào máu.

Nhờ cơ chế lọc chọn lọc theo kích thước phân tử, DFPP có thể hạn chế thất thoát một số protein cần thiết và giảm nhu cầu sử dụng dịch thay thế so với phương pháp thay huyết tương truyền thống (TPE) trong những trường hợp phù hợp.

Chính đặc điểm này tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, ứng dụng DFPP trong nhiều nhóm bệnh khác nhau, đặc biệt những tình trạng có sự tham gia của các đại phân tử trong huyết tương như tự kháng thể, phức hợp miễn dịch hoặc lipoprotein.

Các ứng dụng tiềm năng của kỹ thuật gạn tách huyết tương kép (DFPP)

Gạn tách huyết tương kép (DFPP) là kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể, giúp loại bỏ có chọn lọc một số đại phân tử trong huyết tương, bao gồm kháng thể, phức hợp miễn dịch và lipoprotein. Kỹ thuật này được nghiên cứu và ứng dụng trong một số lĩnh vực điều trị, tùy thuộc vào bệnh lý, chỉ định và tình trạng người bệnh.

- Trong các bệnh lý thần kinh tự miễn: DFPP và các kỹ thuật gạn tách huyết tương có thể hỗ trợ loại bỏ kháng thể lưu hành ở một số trường hợp như nhược cơ, hội chứng Guillain–Barré, viêm đa dây thần kinh mất myelin mạn tính (CIDP), viêm tủy thị thần kinh (NMOSD) và viêm não tự miễn.

- Trong bệnh thận và bệnh tự miễn hệ thống: Kỹ thuật được xem xét ở một số trường hợp bệnh kháng màng đáy cầu thận, viêm mạch liên quan ANCA, lupus ban đỏ hệ thống và bệnh cryoglobulin máu. Trong ghép thận, DFPP có thể được sử dụng trong một số phác đồ giảm mẫn cảm hoặc điều trị thải ghép qua trung gian kháng thể, phối hợp với các biện pháp điều trị khác.

- Trong lĩnh vực thấp khớp và da liễu: Gạn tách huyết tương được nghiên cứu hoặc cân nhắc ở một số bệnh tự miễn nặng, kháng trị như lupus có biến chứng nghiêm trọng, pemphigus và pemphigoid bọng nước. Kỹ thuật không thay thế các phương pháp điều trị nền được khuyến cáo.

- Đối với rối loạn lipid máu nặng: DFPP có tiềm năng làm giảm một số lipoprotein lưu hành, được quan tâm ở người bệnh tăng cholesterol máu gia đình hoặc tăng lipoprotein(a) mức rất cao.

Ngoài ra, các kỹ thuật thanh lọc máu ngoài cơ thể đang được nghiên cứu trong hồi sức tích cực, đặc biệt ở người bệnh nhiễm khuẩn huyết nặng, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan. Một số hướng nghiên cứu khác liên quan đến nhiễm virus và rối loạn miễn dịch trong hỗ trợ sinh sản vẫn cần thêm bằng chứng trước khi xem xét ứng dụng rộng rãi.

Việc lựa chọn DFPP cần dựa trên đánh giá chuyên khoa, chỉ định cụ thể và cân nhắc lợi ích – nguy cơ. Kỹ thuật không thay thế thuốc điều trị đặc hiệu hoặc các phương pháp điều trị tiêu chuẩn.

Khoa Thận nhân tạo PhenikaaMec – làm chủ kỹ thuật, nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu

Từ nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng ở người bệnh mắc các bệnh lý phức tạp, việc phát triển những kỹ thuật lọc máu chuyên sâu trở thành một trong những hướng được các cơ sở y tế chú trọng. Tại PhenikaaMec, Khoa Thận nhân tạo đã triển khai kỹ thuật lọc huyết tương kép (DFPP), bổ sung thêm một phương pháp lọc máu chuyên sâu cho những trường hợp được bác sĩ đánh giá và chỉ định phù hợp.

Khoa Thận nhân tạo được đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ lọc máu, cùng công nghệ màng lọc chuyên biệt và hệ thống xử lý nước RO tạo nguồn nước siêu tinh khiết. Hệ thống HDF Online 5008S của Fresenius Medical Care và Surdial 55 Plus hỗ trợ triển khai nhiều phương pháp lọc máu hiện đại, đồng thời tăng khả năng kiểm soát các thông số trong suốt quá trình điều trị. Đây là nền tảng kỹ thuật giúp Khoa đáp ứng yêu cầu điều trị đối với nhiều nhóm bệnh lý thận và các tình trạng cần can thiệp bằng phương pháp lọc máu chuyên sâu.

Bên cạnh đó, Khoa Thận nhân tạo PhenikaaMec đang phát triển hệ thống dịch vụ lọc máu đa dạng, gồm thận nhân tạo công nghệ cao, HDF-online, lọc màng bụng, lọc máu hấp phụ, lọc máu ban đêm, lọc máu tăng dần liều, lọc máu lưu trú qua đêm và lọc máu du lịch. Khoa đồng thời cung cấp các dịch vụ chăm sóc trước lọc máu, lọc máu cấp cứu, thiết lập đường vào mạch máu và đường vào ổ bụng, theo dõi – điều trị biến chứng ở người bệnh lọc máu lâu dài.

Khoa Thận nhân tạo PhenikaaMec còn chú trọng tạo dựng môi trường điều trị thuận tiện, sạch sẽ và tiện nghi cho người bệnh. Quy trình thăm khám, điều trị và hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế được tổ chức theo hướng minh bạch, thuận tiện, góp phần giảm bớt những áp lực không cần thiết trong quá trình điều trị dài ngày.

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