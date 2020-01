Lộc chẳng ở nơi đâu xa mà do chính tay ta gieo trồng

Lộc - ai gieo cho mình hái, nhỡ… hết lộc thì sao?

Từ "lộc" trong hái lộc có hai nghĩa là nhánh cây non và bổng lộc. Cứ đến đêm giao thừa, có đến hàng trăm người chen chân vào cổng chùa, đền để chờ mong hưởng chút lộc từ Thần, Phật ban cho bằng việc hái những lộc non này trên những thân cây có sức sống mạnh mẽ như cây sung, cây si, cây đa… Thế nhưng, hoạt động này từ lâu đã trở nên "biến tướng" khi có hàng loạt phiên bản hái lộc "lỗi". Đó là khi người ta nghiễm nhiên tranh giành, manh mún để kịp giành giật lộc tạo ra một hình ảnh nhốn nháo trong ngày đầu năm tại nơi linh thiêng. Hơn thế nữa, với suy nghĩ sai lệch hái cành càng to thì lộc càng nhiều, dân tình không ngại mạnh dạn "bẻ" ngọn, "chặt" những cành cây to nhất, đẹp nhất dẫn đến phá hoại cây xanh. Những gì còn lại sau mỗi đợt "hái lộc" là những cây xanh bị "vặt trụi", mỹ quan chốn thần phật xác xơ.

Từ một nét văn hóa đẹp, hái lộc đầu xuân đã bị hiểu sai và lạm dụng khiến cho môi trường và cảnh quan bị tàn phá. Nguồn: Internet

Những hành động hái lộc tùy tiện này trở thành "cái tội" với tình hình ô nhiễm như hiện nay, chứ không còn đem lại may mắn cho gia chủ. Điều đó còn khiến văn hóa hái lộc vô tình đã trở nên xấu xí và làm cho thế hệ con cháu hiểu sai về ý nghĩa nhân văn của việc hái lộc đầu năm.

Lộc "thiêng" khi chính ta gieo trồng

Ý nghĩa của việc hái lộc do ông cha để lại ngoài tượng trưng cho việc đem lộc chồi, đem về nhà sự sinh sôi nảy nở dịp đầu năm còn là những bài học giá trị về nhân quả. Dù vậy, trong thập kỷ 2020 sắp tới, mỗi người có thể làm mới hoạt động hái lộc để phù hợp với những thay đổi hiện tại của xã hội và môi trường sống. Cây xanh chính là "kho báu" và là cứu tinh cho cả nhân loại, vì thế, hơn lúc nào hết, cây cần được bảo vệ để bảo vệ lại con người. Thay vì hái lộc, các gia đình có thể bắt đầu gieo lộc cây vào ngày Tết để hái về những "quả ngọt" trong năm.

Mỗi mầm xanh gieo xuống chính là trải nghiệm nhận về

Một lộc hay sinh vạn lộc may, nếu gieo lộc cây bóng mát, ta được lộc che chở quanh năm, là giống cây ăn quả ta nhận về được lộc no đủ… Lộc sẽ chẳng còn nếu ai cũng chỉ biết hái, vì vậy gieo lộc là cách "hái lộc" để có được lộc theo hướng tốt đẹp, nhiều may mắn và thân thiện với môi trường. Lộc chính tay mình gieo thì phúc nhận được mới thật sự của mình, vun trồng những mầm xanh mới chính là gieo duyên lành vào đầu năm.

Mỗi dịp cận Tết, các bậc cha mẹ bận rộn hơn cả với nhiều thứ phải sắm sửa nên vô tình quên mất những ngày Tết cổ truyền cũng là thời điểm tốt nhất để dạy cho con cháu những giá trị vô hình mà quý giá. Đó có thể là dạy con việc gói bánh chưng, bánh giầy, hay đó có thể đơn giản là dạy con trồng cây, gieo mầm, dù lấm bẩn nhưng thành quả sẽ ngọt ngào và an lành.

Cùng con trồng cây, cả nhà có những trải nghiệm quý giá và bố mẹ dạy con thêm nhiều bài học hay

Bố mẹ là những người thầy cô đầu tiên trong cuộc đời của con, vì thế việc giáo dục con trưởng thành trong suy nghĩ bằng những hành động nhỏ như ươm mầm, trồng cây dịp đầu năm ngoài việc giúp con biết yêu thương cây xanh, còn là bài học rằng gieo cây thì hưởng được lộc. Những vết lấm bẩn đầu đời khi cả gia đình cùng nhau xới đất, gieo mầm dạy con rằng lấm bẩn để học điều hay là tốt, khuyến khích con sẵn sàng lấm bẩn để trải nghiệm cuộc đời trọn vẹn.

Bằng việc làm mới tập tục "hái lộc" theo cách gieo lộc, chúng ta có thể vừa có những khoảnh khắc Tết ý nghĩa cùng gia đình, đem lại may mắn, lộc đầu năm nhưng đồng thời cũng tác động tích cực đến môi trường và cho Tết thêm xanh.

