Loay hoay với “bài toán” làm sao con có đề kháng khỏe và tăng cân tốt, đây là giải pháp dành cho mẹ

Trẻ nhỏ thường dễ ốm vặt, kén ăn, khó hấp thu dinh dưỡng do sức đề kháng kém hơn so với người trưởng thành. Điều này dẫn đến trẻ bị thiếu hụt dinh dưỡng, nhẹ cân và chậm phát triển. Chính bởi vậy, nhiều bà mẹ khá đau đầu trước vấn đề làm cách nào có một giải pháp dinh dưỡng hợp lý để trẻ để đáp ứng cả 2 tiêu chí sức đề kháng và tăng cân tốt.

Thấu hiểu điều này, chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Giải pháp dinh dưỡng - Đề kháng khỏe, Bé Tăng Cân Vượt Trội" với sự đồng hành của nhãn hàng sữa ColosCare đã được tổ chức vào tối ngày 15/02/2023. Khách mời của chương trình, chuyên gia dinh dưỡng TS.BSCKII Nguyễn Thị Thu Hậu và diễn viên Nhã Phương đã có những thông tin bổ ích giải đáp "trúng" vấn đề các mẹ bỉm quan tâm.

Thuật ngữ "Nợ miễn dịch" và những điều cha mẹ cần lưu ý

Bác sĩ Thu Hậu nhắc đến thuật ngữ "nợ miễn dịch" trong chương trình giao lưu và giải thích do thời gian giãn cách xã hội kéo dài vì dịch bệnh Covid, trẻ không được tiếp xúc với môi trường và các nguồn bệnh khiến hệ miễn dịch trẻ không tạo ra được kháng thể. Trong giai đoạn hậu Covid, khi trẻ quay trở lại trường học và những hoạt động hàng ngày, môi trường có mang virus, vi trùng thì sẽ rất dễ bị tấn công, khiến nhiều dịch bệnh khác bùng lên.

TS. BSCKII Nguyễn Thị Thu Hậu (Trưởng khoa dinh dưỡng, BV Nhi đồng 2)

Hiện nay có rất nhiều bệnh mà các em nhỏ hay mắc là sốt, ho, sổ mũi, khò khè, đau mắt, tiêu chảy… Bác sĩ Hậu nhận định: "Đa số nguồn gốc của các bệnh này là do siêu vi. Khi có sức đề kháng khỏe thì trẻ sẽ có triệu chứng nhẹ nhàng, nhưng nếu đề kháng không tốt thì trẻ sẽ bị bệnh nặng và kéo dài".

Giải pháp tăng cường đề kháng, tăng cân vượt trội được chuyên gia khuyên dùng

Vòng luẩn quẩn của ốm vặt và chậm tăng cân càng dễ khiến trẻ quấy khóc, cha mẹ stress. Lời khuyên của bác sĩ là: "Mẹ có thể tăng đề kháng cho bé bằng cách bổ sung sữa non có chứa kháng thể IgG để giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, ăn ngon, ngủ đủ, để trẻ tăng cân và phát triển khỏe mạnh".

Đặc biệt, bác sĩ Hậu đã nhấn mạnh trong chương trình rằng: để tăng cường đề kháng, trẻ nhỏ cần được bổ sung kháng thể IgG từ sữa non với hàm lượng cao. Vì vậy loại sữa non mà cha mẹ nên chọn để bổ sung cho trẻ là sữa non 24h - sữa non có chứa hàm lượng kháng thể IgG cao.

Ngoài ra, để trẻ tăng cân và phát triển tốt, cha mẹ cần xây dựng chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, kết hợp bổ sung sữa có chứa năng lượng cao và các dưỡng chất thiết yếu.



Cha mẹ nào cũng từng loay hoay với "bài toán khó giải" của đề kháng và tăng cân cho trẻ

Diễn viên Nhã Phương cũng chia sẻ: là người nổi tiếng nhưng cũng như hầu hết những phụ nữ khác, cô cũng phải loay hoay với "bài toán khó giải" của đề kháng và tăng cân cho trẻ. Cô thú nhận: "Có lúc hết ba rồi đến mẹ thay phiên nhau bày trò cho con vui rồi "dụ" con ăn. Anh Giang thì nấu nướng ổn nên anh làm đủ cách như đổi món, trang trí bữa ăn màu sắc dễ thương nhưng cũng chỉ đỡ phần nào chứ không hiệu quả lắm".

Diễn viên Nhã Phương (Đại sứ thương hiệu nhãn hàng sữa ColosCare)

Nhã Phương cũng đã từng lên các hội nhóm mẹ bỉm sữa để tìm cách. Cuối cùng cô đã nhận ra: nạp đủ dưỡng chất, cho trẻ ngủ nghỉ đúng giờ là một giải pháp. Tuy nhiên, việc tìm ra loại sữa phù hợp để con phát triển tốt về thể chất, tăng sức đề kháng không phải là việc dễ.

Nhã Phương tâm sự cô cũng khá loay hoay để tìm được loại sữa công thức phù hợp cho con: "Nỗi lo của Phương là làm thế nào cho con là tăng cân, tránh bị bệnh. Chính vì vậy, tiêu chí lựa chọn của Phương là chọn dòng sữa gần với sữa mẹ nhất để con tăng cân, sức đề kháng tốt, không ốm vặt và hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cho đến khi tìm ra ColosCare thì bé nhà Phương đã ăn ngủ tốt, tăng cân ổn. Cùng lúc các vấn đề được khắc phục nên Phương tin dùng sản phẩm này đến bây giờ".

ColosCare 2+ với hơn 1200mg kháng thể IgG từ sữa non 24h từ Mỹ giúp tăng cường đề kháng cùng năng lượng cao và protein giúp trẻ tăng cân sau 2 tháng là "lời giải cho bài toán khó" đáp ứng đủ cả 2 tiêu chí đề kháng khỏe, tăng cân tốt cho trẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân và sự tin dùng với nhãn hàng, diễn viên Nhã Phương đã trở thành đại sứ thương hiệu sữa ColosCare. Lý do là khi đã có được lựa chọn tốt, cô là người của công chúng nên muốn giới thiệu sản phẩm tốt đến các mẹ bỉm sữa khác.

Nhã Phương cũng chia sẻ thêm, việc trở thành đại sứ thương hiệu ColosCare là cách cô giúp các bà mẹ rút bớt thời gian tìm kiếm và thử từng dòng sữa cho con. Đặc biệt, ColosCare có cả sữa bột và sữa bột pha sẵn tiện lợi với giá trị dinh dưỡng tương đương, vị ngon bé thích mê. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho các mẹ bận rộn, không thể theo sát con mỗi ngày.