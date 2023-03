Loạt tình tiết 18+ chấn động ở phim về giáo phái xứ Hàn

Bộ phim tài liệu In the Name of God: A Holy Betrayal (Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bội Thiêng Liêng) đã khiến khán giả trải qua hàng loạt cú sốc khi bóc trần những sự thật tăm tối về các tà giáo tại Hàn, trong số đó có vụ việc của tên thủ lĩnh Jung Myung Seok của tà đạo mang chính tên hắn - JMS. Trong tập 2 của phim, những tội ác man rợ, vượt xa sức tưởng tượng của hắn đã được mang ra ánh sáng, với phụ nữ là nạn nhân chính.

Tên "tà giáo" Jung Myung Seok.

Mục tiêu cưỡng bức 10.000 phụ nữ

Jung Myung Seok đã đặt ra mục tiêu này cho bản thân theo những báo cáo, khiếu nại từ 7 mục sư đời đầu rời khỏi JMS. Tà giáo JMS mà hắn sáng lập ra chỉ là lớp vỏ bọc để hắn có thể tha hồ tiêu khiển, "ân ái" với càng nhiều phụ nữ càng tốt. Vào năm 1995, Jung Myung Seok còn có chuyến đi "truyền giáo" khắp các nước, nhưng thực chất là để tìm kiếm thêm nhiều phụ nữ. Tại Đài Loan (Trung Quốc), tên Jung đã bị kết tội cưỡng bức 100 nữ sinh đại học. Sau đó, hắn lẩn trốn sang Hồng Kông (Trung Quốc) để thoát tội, tiếp tục công cuộc "truyền giáo" của mình.

Jung Myung Seok đi khắp nơi để truyền giáo.

Ngoài ra, rất nhiều phụ nữ đã nhận được lời mời gọi của hắn để từ Hàn đi sang những nước khác. Theo nhận định của Kim Do Hyung - "nam chính" trong hành trình vạch trần tội ác của tên Jung, hắn đã đến rất gần với mục tiêu 10.000 kia của mình.

500GB "ảnh nóng" và hệ thống chấm điểm phụ nữ

Theo chia sẻ từ một người đã từng làm việc cho JMS tại văn phòng Hồng Kông (Trung Quốc), hằng ngày anh nhận được rất nhiều kiện hàng gửi từ khắp nơi mà trong đó, đa phần đều là "ảnh nóng" của phụ nữ. Có người chụp ảnh cùng bikini, nhưng cũng có người không một mảnh vải che thân. Điều đáng sợ hơn, đây hoàn toàn là sự tự nguyện đến từ các cô gái đã rơi vào bẫy của JMS.

Nhiều hình ảnh "mát mẻ" của tín đồ nữ được gửi đến văn phòng.

Một nạn nhân còn tiết lộ Jung Myung Seok có "thang điểm" dành cho độ táo bạo của các tín đồ nữ. Nếu họ chụp ảnh cùng bikini, áo tắm 1 mảnh thì sẽ được điểm B. Thế nhưng nếu họ cởi 100%, thậm chí chịu "ngủ" với tên Jung thì sẽ được điểm A. Vì khát cầu được điểm cao mà nhiều tín đồ nữ sẵn sàng hi sinh bản thân để "phục vụ" cho tên thủ lĩnh Jung.

Tên Jung có hệ thống chấm điểm phụ nữ.

Về sau, người công tác ở văn phòng Hồng Kông (Trung Quốc) tiết lộ ổ cứng lưu giữ tư liệu này lên đến 500GB, mất hàng giờ để có thể tải xuống. Chưa dừng lại ở đó, trong dữ liệu còn có không ít video nhạy cảm của tín đồ nữ. Người này còn cho biết nếu tên Jung ưng ai, hắn sẽ tự liên lạc với người ấy, gửi quà và dụ dỗ họ đến chỗ hắn để "ngủ lại". Rất nhiều tín đồ nữ đã bị khuất phục trước lời đường mật của giáo chủ, dẫn đến cái kết đắng cay.

Cuộc vay bắt năm 2003 và màn "bắt gian" giữa ban ngày

Vào năm 2003, tổ chức Exodus vốn được lập ra để chống lại tà giáo JMS đã mở một cuộc điều tra, theo dõi tên Jung Myung Seok. Họ lần theo dấu vết nhiều phụ nữ đi từ Hàn Quốc sang Hồng Kông (Trung Quốc) và nhanh chóng lần ra "hang ổ" của tên Jung. Ở đó, các "nữ mục sư" được ăn bận mát mẻ, luôn bên cạnh tên Jung và sau cùng là phục vụ chuyện "giường chiếu".

Tên Jung bị "bắt gian" giữa ban ngày.

Đến sáng hôm sau, nhóm điều tra tiếp tục lần theo dấu vết lên sườn núi và phát hiện tên Jung đang "vui vẻ" cùng nhiều phụ nữ trong một túp lều mỏng, hay nói đúng hơn là một tấm màn mỏng được căn rộng giữa rừng. Hắn bị nhóm điều tra bắt quả tang khi đang ăn mặc "hớ hênh", thậm chí bị quay phim lại. Khi ấy, tên Jung tỏ ra tức giận, lẩn tránh và dùng bạo lực để gỡ máy quay. Song, những hành vi phản cảm của hắn đã được ghi lại, trở thành bằng chứng để kiện hắn ra tòa sau đó.

Những người rời giáo hội bị đánh đập, bắt trở lại

Tuy đã bị pháp luật trừng phạt nhưng sự tác động của Jung Myung Seok và JMS đến xã hội không hề nhỏ. Rất nhiều tín đồ đã biểu tình, đòi trả tự do cho giáo chủ của họ. Mặt khác, nhiều thành viên của tổ chức điều tra, thậm chí nạn nhân - những "tín đồ cũ" đã rời đi đều bị tấn công, đe dọa. Cô Hwang - một nạn nhân năm xưa tiết lộ đã bị một nhóm tín đồ JMS tiếp cận, mời trở lại giáo phái. Khi từ chối, cô Hwang đã bị tấn công, thậm chí bắt cóc đưa về biệt thự của tên Jung. May mắn là trên đường đi, cô đã được cảnh sát cứu mạng.

Nhiều tín đồ cũ, hay gia đình của phía điều tra bị tấn công bởi JMS.

Một số những người khác, bao gồm gia đình của Kim Do Hyung, đều bị tấn công, đánh đập. Chúng chỉ dừng lại khi nhận ra bản thân đã bị lộ mặt hoặc bị camera giám sát khu vực ghi lại. Về sau, Jung Myung Seok ra tù và tiếp tục công việc truyền giáo của mình, không có vẻ hư hại gì. Có thể nói, giáo phái JMS của tên Jung là một trong những cơn ác mộng đáng sợ đã và vẫn đang tồn tại trong lòng xã hội Hàn Quốc.

Nguồn: Netflix