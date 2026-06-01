Loạt tin nhắn đếm số "456" khiến mỹ nhân gen Z showbiz rớt đài theo cách ê chề nhất, càng đọc càng khó ai bênh nổi

Cách đây không lâu, blogger giải trí xứ Trung tung hint sắp khui tin hẹn hò của 1 sao nữ sinh sau năm 1995 hát hay, nhảy giỏi, diễn khá. Màn nhá hàng này khiến dân tình tò mò không biết liệu cặp tình nhân nào của Cbiz sắp được bóc ra ánh sáng. Đến ngày 30/5, danh tính mỹ nhân có bạn trai được hé lộ chính là Mạnh Mỹ Kỳ. Cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc nữ ca sĩ này cùng một người đàn ông đi mua sắm, nắm tay dắta cho đi dạo rất tự nhiên và ngọt ngào.

Tuy nhiên, chẳng khán giả nào quan tâm đến chuyện tình cảm của Mạnh Mỹ Kỳ. Thậm chí không ít netizen còn "đào" lại scandal làm tiểu tam của người đẹp này và nhắc cô nên điều tra kỹ xem bạn trai hiện tại của mình có còn yêu ai khác không.

Mạnh Mỹ Kỳ sinh năm 1998, từng được mệnh danh là "center quốc dân" của showbiz Trung Quốc. 15 tuổi, cô đã sang Hàn Quốc làm thực tập sinh dưới sự quản lý của Starship Entertainment và Yuehua Entertainment. Năm 2016, Mạnh Mỹ Kỳ debut trong nhóm nữ Hàn - Trung WJSN (Cosmic Girls) gồm 12 thành viên. Đến năm 2018, tên tuổi của Mạnh Mỹ Kỳ bùng nổ khi tham gia Sáng Tạo 101 - bản Trung của show tuyển chọn thần tượng sống còn Produce 101. Với tài năng của mình, cô dễ dàng chạm tay đến danh hiệu quán quân, trở thành center trong nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101. Ngoài ca hát, Mạnh Mỹ Kỳ còn lấn sân sang diễn xuất với Tru tiên, Marna, Breaking Through ...

Mạnh Mỹ Kỳ từng là "center quốc dân", được săn đón trong giới thần tượng Cbiz. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, nổi tiếng chưa được bao lâu thì mỹ nhân gen Z đã phải ê chề nhận án "phong sát ngầm" vì dính bê bối đời tư gây sốc. Năm 2021, Mạnh Mỹ Kỳ bị tố làm kẻ thứ 3, ngoại tình với Trần Lệnh Thao - nhà sản xuất, giám đốc âm nhạc của chương trình The Rap of China 2018, 2020 và Creation Camp 2021.

Bạn gái cũ của Trần Lệnh Thao cho biết cô phát hiện người yêu và Mạnh Mỹ Kỳ qua lại từ tháng 7/2021. Họ phát sinh mối quan hệ vụng trộm trong quá trình hợp tác làm album. Dù biết Trần Lệnh Thao đã có nửa kia, Mạnh Mỹ Kỳ vẫn nhắn tin tán tỉnh và gặp gỡ thân mật với nhà trai. Để che giấu mối quan hệ, Mạnh Mỹ Kỳ đã sử dụng mật mã tình ái đếm số "456" khi nhắn tin để hẹn Trần Lệnh Thao đến khách sạn, nhà riêng và đi du lịch. Đến tháng 10/2021, Trần Lệnh Thao thú nhận ngoại tình với Mạnh Mỹ Kỳ và đòi chia tay bạn gái. Quá phẫn nộ với hành vi của bạn trai lẫn tiểu tam, cô gái đã tung vô số ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư giữa 2 ngôi sao lên mạng.

Trước việc bị bạn gái cũ bóc phốt ầm ĩ, Trần Lệnh Thao lên tiếng xin lỗi, ẩn ý về việc bản thân sẽ làm chuyện dại dột sau khi bị lộ mối quan hệ sai trái với Mạnh Mỹ Kỳ bại lộ. Về phía Mạnh Mỹ Kỳ, cô thừa nhận từng có khoảng thời gian ngắn hẹn hò với Trần Lệnh Thao. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định mình hoàn toàn không hay biết nhà sản xuất âm nhạc này vẫn đang yêu đương với bạn gái vào thời điểm bắt đầu qua lại với cô. Theo lời Mạnh Mỹ Kỳ, cô cũng là nạn nhân bị Trần Lệnh Thao lừa dối bởi đối phương nói rằng bản thân độc thân, đã chia tay bạn gái trong hòa bình. Sau khi Mạnh Mỹ Kỳ tố cáo Trần Lệnh Thao "bắt cá 2 tay", nhà sản xuất đáp trả bằng tuyên bố anh không lừa dối tình cảm của Mạnh Mỹ Kỳ và sẽ dành phần đời còn lại để bù đắp cho nữ idol sau vụ bê bối.

Nữ ca sĩ bị vạch trần làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Ảnh: Weibo.

Bê bối làm trà xanh khiến hình ảnh của Mạnh Mỹ Kỳ sụp đổ. Lời xin lỗi và giải thích của Mạnh Mỹ Kỳ không được dư luận chấp nhận. Không chỉ vậy, gà cưng nhà Yuehua Entertainment còn bị lộ thêm quá khứ xấu xí từng cướp bạn trai người khác từ thời học sinh, hút thuốc khi chưa đủ tuổi, chụp ảnh nhạy cảm trước khi nổi tiếng... Vụ việc khiến Mạnh Mỹ Kỳ bị công chúng chỉ trích nhân phẩm kém, giới nghệ thuật tẩy chay, 14 nhãn hàng hủy hợp tác và không có việc làm.

Từ một idol thực lực toả sáng trên sân khấu và màn ảnh, Mạnh Mỹ Kỳ gần như mất hút khỏi Cbiz trong nhiều năm qua. Cô từng cố gắng quay lại showbiz và khôi phục danh tiếng nhưng không được công chúng đón nhận vì đã phạm sai lầm nhưng không có thái độ hối lỗi, còn thản nhiên phốt ngược người tình. Concert cá nhân hay sản phẩm âm nhạc của cô đều trong tình trạng ế ẩm, bị ngó lơ khi phát hành. Mới đây, Mạnh Mỹ Kỳ bị công ty quản lý Yuehua Entertainment ruồng bỏ, không tiếp tục gia hạn hợp đồng với nữ ca sĩ. Điều này cho thấy tên tuổi, hình ảnh của nữ ca sĩ gen Z đã chạm đáy. Với việc không còn ông lớn chống lưng, tương lai của Mạnh Mỹ Kỳ được đánh giá bất định, khó có thể lấy lại địa vị trong ngành giải trí Trung Quốc.

Nữ ca sĩ gen Z đánh mất sự nghiệp sau khi vướng bê bối đời tư. Ảnh: Sina

Nguồn: Sina, Sohu