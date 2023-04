Loạt thành phố trên thế giới thu phí với khách du lịch: Có nơi vì "sợ" lượng khách đến quá đông

1. Phượng Hoàng cổ trấn, Hồ Nam, Trung Quốc

Phượng Hoàng cổ trấn là một thị trấn nhỏ, nằm ở huyện Phượng Hoàng, bên dòng Đà giang, phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Diện tích nơi này khoảng 10km2, đã tồn tại hơn 1300 năm.

Để ghé thăm cổ trấn, du khách sẽ phải trả một chi phí để mua vé. Giá vé cũng chia thành nhiều gói khác nhau, cụ thể: Gói 248 tệ, tương đương với gần 850.000 đồng, gồm 11 điểm tham quan hàng đầu, nổi tiếng nhất ở Phượng Hoàng cổ trấn; gói 138 tệ, tương đương 470.000 đồng, thì chỉ khám phá các điểm bên trong cổ trấn. Vé khi mua sẽ có hiệu lực trong 48 giờ.

Phượng Hoàng cổ trấn là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

2. Venice - Italy

Venice là thành phố ở đông bắc Italy, hay còn được gọi với cái tên "Thành phố nổi" hay "Thành phố của Kênh rạch". Những con kênh, đầm phá hay các di tích lịch sử của thành phố đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1987.

Trong nhiều thế kỷ, Venice luôn là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất châu Âu. Tờ The Times mô tả, Venice là một trong những thành phố lãng mạn nhất châu Âu, còn The NY Times nhận xét, đây chắc chắn là thành phố đẹp nhất do con người xây dựng.

Venice, Italy nổi tiếng với những con kênh quanh thành phố.

Cũng bởi sự nổi tiếng và vẻ đẹp nên Venice luôn thu hút đông đảo khách du lịch trên khắp thế giới tới để tham quan. Theo nhiều nguồn tin, trước đại dịch, thành phố luôn rơi vào tình trạng quá tải, thường xuyên phải đón lượng khách "khổng lồ" vào mọi thồ điểm trong năm. Thậm chí, nhiều người dân địa phương còn muốn rời khỏi đây bởi những con đường ngày càng trở nên đông đúc, chật chội bởi khách du lịch.

Chính vì thế mà từ tháng 1 năm 2023, chính quyền thành phố dự định sẽ triển khai thu phí với du khách tham quan trong ngày tại Venice, nhằm kiểm soát tình trạng quá tải du lịch. Mức phí du khách phải trả dao động từ 3 - 10 Euro/người, tương đương với 77.000 - 260.000 đồng, tùy vào từng mùa cao hay thấp điểm du lịch.

Cảnh những con đường ở Venice chật cứng người, chủ yếu là khách du lịch, khiến chính những người dân địa phương "hoảng sợ".

Tuy nhiên cho đến hiện nay, theo thông tin trên Daily Mail, kế hoạch này vẫn đang bị trì hoãn ít nhất 6 tháng nữa. Lý do được chính quyền đưa ra là cần "thay đổi và cải thiện" dự án.

3. Manchester, Anh

Một thành phố tiếp theo ở châu Âu cũng dự định thu "phí du khách thành phố" (City Visitor Charge) là Manchester, Anh. Điểm thu hút của thành phố này đối với du khách chính là những điểm đến giàu tính lịch sử, văn hóa và những tòa nhà với lối kiến trúc độc đáo.

Theo thông tin được đăng tải trên manchestereveningnews.co.uk, việc thu phí đã bắt đầu từ ngày 1/4. Cụ thể, khi du khách đến thành phố và lưu trú trong một khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng ở trung tâm, thì sẽ phải trả phí 1 bảng Anh, tương đương với khoảng 29.000 đồng cho 1 phòng nghỉ.

Được biết, loại phí này được thu với mục tiêu tài trợ cho Quỹ Hỗ trợ Cải thiện Dịch vụ lưu trú Manchester - Accommodation Business Improvement District (ABID) - nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch và phát triển kinh tế du lịch trong vòng 5 năm tới.

Thành phố Manchester, Anh thu phí với các phòng nghỉ, phòng lưu trú của du khách.

4. Barcelona, Tây Ban Nha

Là một thành phố du lịch nổi tiếng nhất nhỉ xứ Bò tót, trước đại dịch, mỗi năm đón khoảng 32 triệu lượt khách, Barcelona của Tây Ban Nha cũng dự kiến tăng thuế du lịch vào năm nay.

Cụ thể từ ngày 1/4, du khách tới thăm những quận chính của thành phố sẽ trả mức phí là 2.75 Euro, tương đương với gần 70.000 đồng tiền Việt. Một năm sau, mức phí này có thể tăng lên thành 3,25 Euro, tức 83.000 đồng.

Chính quyền thành phố cho biết, khoản thu này sẽ được sử dụng để xây dựng, tu bổ các cơ sở hạ tầng như đường bộ, dịch vụ xe buýt, thang cuốn... nhằm cải thiện trải nghiệm của du khách hay chính cuộc sống của những người dân bản địa.

Các khoản phí thu từ du khách sẽ được chính quyền Barcelona sử dụng để xây dựng, tu bổ các cơ sở hạ tầng.

5. Thái Lan

Người láng giềng của Việt Nam là Thái Lan cũng bắt đầu có những động thái đầu tiên trong việc thu phí với khách du lịch. Thậm chí, việc này đã được thông qua và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 tới.

Cụ thể, mỗi du khách quốc tế đến Thái Lan, dù là vui chơi, mua sắm tại thủ đô Bangkok, hay nghỉ dưỡng trên những bãi biển ở Pattaya, Hua Hin, đều phải trả một mức phí nhất định: 300 Baht, tương đương 210.000 đồng với đường hàng không và 150 Baht, tương đương 105.000 đồng với đường bộ hoặc đường thủy. Mức phí này chỉ áp dụng với khách lưu trú qua đêm và người trưởng thành, du khách du lịch trong ngày, hành khách quá cảnh tại sân bay và trẻ em dưới 2 tuổi sẽ được miễn.

Từ 1/6, du khách khi tới Thái Lan dù bằng đường hàng không, đường bộ hay đường thủy đều phải trả thêm mức phí nhất định.

Bộ trưởng Du lịch Thái Lan chia sẻ, một phần khoản phí này sẽ hỗ trợ cho việc phát triển các địa điểm du lịch địa phương, đồng thời duy trì các cơ sở du lịch và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

