Loạt sao nam kém tuổi lộ khoảnh khắc "skinship'' với Song Hye Kyo, ''ngọt'' thế này hỏi sao thường vướng tin hẹn hò

Trong hậu trường phim Now, We Are Breaking Up, Jang Ki Yong thoải mái nắm tay nữ thần họ Song, đồng thời còn tinh nghịch chọc phá đàn chị. Anh nhìn Song Hye Kyo bằng ánh mắt trìu mến. Nhìn biểu cảm của Jang Ki Yong, nhiều khán giả còn trêu rằng nam diễn viên có lẽ đã phải lòng bạn diễn