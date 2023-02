Loạt phim Hàn chẳng có gì ngoài cảnh nóng: Han So Hee 'lăn xả' nhưng vẫn chưa táo bạo bằng trùm cuối

Làng phim Hàn không thiếu những bộ phim lồng ghép nhiều cảnh nóng, thế nhưng không phải dự án nào cũng tinh tế và thành công. Có một số phim không được đánh giá cao về nội dung, khiến người xem nhớ nhất chỉ là những pha va chạm "da thịt" của dàn nhân vật.

Nevertheless

Dù gắn mác thanh xuân tuổi trẻ nhưng Nevertheless - Dẫu biết từng khiến khán giả sốc nặng bởi hàng loạt cảnh nóng. Han So Hee và Song Kang có nhiều pha thân mật, gần gũi khiếu ai khi xem cũng phải đỏ mặt. Tuy nhiên, "phản ứng hóa học" của của 2 nhân vật Na Bi và Jae Eon lại là điểm sáng duy nhất của phim. Dự án không được lòng khán giả Hàn vì lối xây dựng nhân vật "độc hại", càng xem càng mệt mỏi và chán ngán.

My Name

Han So Hee tiếp tục tái xuất với những cảnh nóng "đốt mắt" trong phim báo thù My Name. Ở tập 8, nữ diễn viên 9X tiếp tục trút bỏ xiêm y bên bạn diễn điển trai Ahn Bo Hyun. Sau thời gian "như chó với mèo", hai nhân vật chính Pil Do - Ji Woo cuối cùng đã tiến đến bước thân mật nhất. Cảnh nóng này có ý nghĩa lớn, thế nhưng nó cũng không giúp My Name trở thành "cú hit" tiếp theo của Han So Hee do nội dung rời rạc, thiếu điểm nhấn.

Somebody

Bộ phim về đề tài sát nhân Somebody đã nâng mức độ "nóng" của loạt phim Hàn gần đây lên tầm cao mới. Trong phim, nam chính chính Yuno (Kim Young Kwang) có nhiều hành động táo bạo đến ngỡ ngàng. Anh và bạn diễn Kang Hae Lim cũng có với nhau cảnh nóng, trong đó cô hoàn toàn hở phần trên. Đến mức khi phát sóng ở Mỹ, phim đã được gắn nhãn cao nhất để cảnh báo. Tuy nhiên, nội dung của Somebody lại không được đánh giá cao, làm uổng phí diễn xuất của dàn diễn viên.

You Raise Me Up

Han So Hee có nhiều cảnh nóng nhưng vẫn phải học hỏi mỹ nhân sau đây. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Hani còn khiến người xem bất ngờ khi tham gia các dự án phim 18+. Đầu tiên là You Raise Me Up đóng cùng nam thần Yoon Shi Yoon. Kể về hành trình "chữa lành" tâm sinh lý, phim đương nhiên không thiếu những màn thân mật của cặp đôi chính. Ấy vậy mà bấy nhiêu đó vẫn không giúp dự án mới của ngôi sao Gia đình là số 1 bùng nổ, bị rơi vào lãng quên.

Hit the Spot

Hani tiếp tục đóng chính trong dự án Hit the Spot liên quan đến đề tài "giường chiếu". Trong phim nhân vật Hee Jae là nhân viên tại một công ty chuyên cung cấp ấn phẩm phục vụ cho sức khỏe tình dục. Là một "gà mờ" trong chuyện này, Hee Jae phải nhờ sự trợ giúp của bạn thân kiêm đồng nghiệp để có thể "khôn lớn". Một loạt cảnh nóng dồn dập, táo bạo đến mức không giấu giếm khiến phim nhận về nhiều chỉ trích, bị "chôn vùi" không thương tiếc.