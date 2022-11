Loạt nhân vật Marvel sao chép từ DC: Doctor Strange không gây bất ngờ bằng cái tên cuối

Khi bàn về vai vế dựa trên ngày ra mắt, Marvel (hay đúng hơn là Marvel Comics) là hậu bối của DC khi một hãng ra mắt năm 1939, một hãng thì ra mắt năm 1934. Chính vì vậy, Marvel có nhiều nhân vật phải học hỏi, thậm chí sao chép hẳn hoi từ người anh lớn. Trang Screen Rant đã tổng hợp những trường hợp "người giống người" nổi bật nhất của Marvel dựa trên vũ trụ DC.

Black Cat sao chép Catwoman

Ra mắt năm 1940, Catwoman - Miêu Nữ đã trở thành nhân vật nữ nổi tiếng của DC khi xuất hiện liên tục bên cạnh Người Dơi, thậm chí còn trở thành tình yêu của anh. Sở hữu năng lực, khí chất giống loài mèo, Miêu Nữ là nữ tướng cướp đáo để, quyến rũ với cơ thể dẻo dai, linh hoạt. Sau gần 40 năm, Marvel đã cho ra mắt một nhân vật giống hệt Miêu Nữ - Black Cat có liên quan đến Người Nhện. Tuy nhiên Black Cat khó lòng tách biệt khỏi cái bóng của Miêu Nữ.

Doctor Strange sao chép Doctor Fate

Ngay cả nhân vật nổi tiếng của Vũ trụ điện ảnh Marvel - Doctor Strange cũng được xem là sản phẩm "học hỏi" từ một nhân vật DC. Doctor Fate ra mắt cùng năm với Miêu Nữ, là một nhà khảo cổ học và sau đó trở thành bác sĩ. Doctor Fate sở hữu chiếc mũ của Nabu, áo choàng ma thuật và khả năng "bắn phép" siêu đẳng. Nghe có vẻ quen thuộc khi vào năm 1963, một phiên bản khá giống nhưng mang tên Doctor Strange chính thức xuất hiện tại Marvel. Giờ đây, cả hai nhân vật đều đã được khắc họa trên màn ảnh rộng, song Doctor Strange đang có danh tiếng phủ sóng hơn.

Whizzer & Quicksilver sao chép The Flash



Có tuổi đời trên dưới 6 thập kỷ, The Flash là nhân vật đặc biệt không kém gì Superman hay Batman trong mảng siêu anh hùng. Nhắc đến The Flash, ai cũng nhớ đến một anh chàng tinh nghịch chạy cực nhanh, mặc trang phục đỏ từ đầu đến chân với biểu tượng tia chớp giữa ngực. The Flash thực chất có rất nhiều phiên bản, với nhân vật sớm nhất là Jay Garrick - thành viên Hiệp hội công lý ra đời vào năm 1940. Cũng vào năm 1940 nhưng sau đó một tí, Marvel ra mắt nhân vật Whizzer và dấy lên cuộc tranh luận về tính sao chép. Thế nhưng trường hợp "ồn ào" nhất lại là dị nhân Quicksilver vào thập niên 1960. Song, chẳng nhân vật nào đủ tầm để có thể "vượt mặt" được The Flash dù là phim hay truyện.

Mockingbird sao chép Black Canary

Sau khi có cặp mèo thì Marvel và DC tiếp tục cạnh tranh về... chim chóc. Vào năm 1947, nhân vật Black Canary của DC ra đời và được khán giả yêu thích bởi khả năng võ thuật siêu đẳng, cũng như câu chuyện đời thú vị mang đến cho cô khả năng thét ra sóng âm mang tên "tiếng khóc chim hoàng yến". Đến năm 1980, Mockingbird của Marvel xuất hiện và có quá trình phát triển không khác gì mấy so với Black Canary.

Hawkeye sao chép Green Arrow

Nhân vật Green Arrow của DC ra mắt vào năm 1941, và từng được đánh giá là lấy cảm hứng từ nhân vật Robin Hood nổi tiếng. Green Arrow dùng đôi mắt tinh như chim ưng, cùng khả năng dùng cung tên siêu đẳng của mình để đánh bại kẻ xấu, giúp đỡ kẻ yếu. 13 năm sau, Hawkeye của Marvel ra đời với hình tượng y hệt Green Arrow. Điều khác nhau giữa hai nhân vật có lẽ đến từ gốc gác, khi nhân vật của DC khá giàu còn nhân vật của Marvel từng làm tội phạm.

Sentry sao chép Superman



Không chỉ là biểu tượng của DC, Superman còn là biểu tượng của siêu anh hùng nói chung và là siêu anh hùng đầu tiên từng có mặt trong nền văn hóa đại chúng thế giới. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi Superman bị sao chép không ít lần, trong đó có phiên bản mang tên Sentry của Marvel. Sentry chỉ mới hơn 20 tuổi đời, sở hữu những chi tiết giống hệt Superman như siêu sức mạnh, biết bay, có áo choàng, và nhất là chữ S to tướng trên trang phục.

Thanos sao chép Darkseid



Là siêu phản diện từng khiến màn ảnh rộng "khuynh đảo" trong các phần phim Marvel, Thanos cũng không thoát được số phận "bản sao" của một nhân vật DC khác. Ra mắt trước Thanos chỉ 3 năm, Darkseid chính là nhân vật đi trước. Sở hữu thân hình đồ sộ đáng sợ, siêu sức mạnh, trí tuệ và sức mạnh khó tin, Darkseid là một trong những phản diện hùng mạnh nhất DC và là kẻ bạo chúa thuộc cấp vũ trụ và có tham vọng thống trị không ai sánh bằng. Dù có sở hữu Găng tay Vô cực nhưng Thanos vẫn được tin là không thể nào đánh bại nổi Darkseid, trong khi Darkseid có khi chẳng cần dùng đến tay của mình.

Biệt đội báo thù sao chép Liên minh công lý

Đây chắc chắn là trường hợp sao chép "dở khóc dở cười" nhất của Marvel mà thậm chí Stan Lee cũng không ngại chia sẻ. Trong một lần đi chơi golf cùng nhau, Martin Goodman (thuộc Marvel) đã được nghe Jack Liebowitz (thuộc DC) chia sẻ rằng anh tự hào thế nào về những biệt đội siêu anh hùng của phía mình, trong đó có Liên minh công lý. Nghe vậy, Goodman mới chạy về công ty và kể cho Stan Lee nghe, sau đó yêu cầu Stan Lee phải nghĩ ra những biệt đội y chang vậy. Và thế là Biệt đội báo thù - The Avengers ra đời và trở thành tiền đề thành công của không chỉ truyện tranh mà cả Vũ trụ điện ảnh Marvel.