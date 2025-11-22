Loạt nhạc chế 'nịnh sếp' trước khi Mailisa bị bắt

Rầm rộ đại nhạc hội, mời ca sĩ nổi tiếng để PR

Trước khi bị khởi tố và bắt giam, Phan Thị Mai - chủ thẩm mỹ viện Mailisa - truyền thông mạnh tay, liên tục tổ chức các đêm nhạc ngoài trời với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Điểm chung của các sự kiện này là vé vào cửa hoàn toàn miễn phí, thu hút đông đảo người dân địa phương.

Tháng 5/2025, thẩm mỹ viện tổ chức đại nhạc hội tại sân bóng ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhân dịp khai trương chi nhánh thứ 17. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ như Hòa Minzy, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, Hoa hậu - MC Ngọc Diễm. Sân khấu lắp đặt ngoài trời, âm thanh, ánh sáng đầu tư, kèm theo đó là loạt chương trình giảm giá và ưu đãi dịch vụ làm đẹp.

Thẩm mỹ viện tổ chức nhiều đại nhạc hội, quảng bá rầm rộ, mời ca sĩ hot và hoàn toàn miễn phí.

Trước đó hai tháng, một chi nhánh tại Đà Nẵng cũng tổ chức đêm tiệc miễn phí với quy mô tương tự, mời Trúc Nhân, Isaac, Đức Phúc, Hòa Minzy, Rhyder và nhiều hoa hậu, á hậu. Sự kiện kết hợp diễu hành dàn siêu xe do vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh sở hữu, thu hút sự chú ý lớn tại địa phương.

Đại diện Mailisa từng khẳng định những sự kiện này mang tính tri ân khách hàng, không nhằm quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Thẩm mỹ viện cho biết đã xin đầy đủ giấy phép tổ chức. Tuy vậy, đi kèm đêm nhạc, thẩm mỹ viện tung ra các mã giảm giá, mời gọi người dân hưởng ưu đãi từ dịch vụ làm đẹp.

Vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh (phải) bên dàn xe sang.

Loạt nhạc chế “nịnh sếp” gây bão mạng

Trên nền tảng số, thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý bằng loạt clip nhạc chế viral. Chủ thương hiệu trở thành gương mặt quen thuộc trên TikTok và Facebook khi thường xuyên xuất hiện trong video quảng bá, livestream tư vấn, đồng thời chia sẻ cuộc sống cá nhân, các hoạt động thiện nguyện và kinh doanh.

Hiện tượng “Sếp em Mailisa” xuất hiện từ năm 2023 với ca khúc chế do tập thể nhân viên biểu diễn. Giai điệu quen thuộc của bài hát Mình đi đâu thế bố ơi được viết lại bằng ca từ tâng bốc “sếp Mai” theo cách hài hước, lời ca sến sẩm, gượng gạo gây tò mò cho cộng đồng mạng. Cụm từ “sếp em Mailisa” trở thành từ khóa viral, mang về hàng triệu lượt xem và tạo ra làn sóng quan tâm lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội.

Bài hát “Sếp em Mailisa” được chế theo bản nhạc chương trình Bố ơi mình đi đâu thế "viral" mạng xã hội.

Sang năm 2023, video hát mừng sinh nhật, liên hoan công ty của thẩm mỹ viện này tiếp tục nở rộ, điển hình là bài Happy birthday sếp em Mailisa . Ca khúc được giới thiệu do nhân viên tự sáng tác, viết lại trên nền nhạc Ông xã em number one. Lời ca chứa nhiều đoạn tâng bốc, khán giả bình luận “lố đến mức rợn da gà” nhưng bản nhạc vẫn hút hàng triệu lượt xem.

"Trên thế gian sếp Mai là siêu nhất", “Sếp Mai mãi là thần tượng trong lòng của em, vừa xinh lại rất thông minh, thiện nguyện đi khắp muôn nơi…”, "Sánh vai cùng sếp Khánh đẹp trai”… trích lời bài hát được chế lại của thẩm mỹ viện.

Chính sự khoa trương và sến sẩm được lặp lại khiến clip được cư dân mạng chế, tạo độ lan truyền.

Mailisa chế nhạc Big Bang - ca khúc Bang Bang Bang.

Không dừng lại ở đó, Mailisa còn sử dụng các ca khúc quen thuộc như Jingle Bells, Bang Bang Bang của Big Bang hay We will rock you để viết lại lời đầy thông điệp quảng cáo. Các bài hát này thường bị nhận xét gượng gạo, ngô nghê, nhưng đó là lý do khiến chúng lan truyền mạnh như vậy. Càng bị chê, video càng được chia sẻ rộng rãi.