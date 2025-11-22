Xuất hiện điểm đứt gãy trên đèo Khánh Lê

Ngày 22/11, ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến một đoạn đường trên đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), xã Nam Khánh Vĩnh bị đứt gãy nghiêm trọng.

Điểm đứt gãy trên đèo Khánh Lê.

Theo ông Phú, điểm đứt gãy này nằm ở Km36, cách điểm sạt lở trước đó khoảng 8km, chia cắt hoàn toàn đèo Khánh Lê. Tuy nhiên, hiện đèo Khánh Lê đang đóng đường để khắc phục sự cố sạt lở trước đó nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay, ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, điều nhân lực và thiết bị đến khu vực để sửa chữa, khắc phục.

Như Tiền Phong đưa tin, trong đêm 16/11, do mưa lớn nên hàng nghìn khối đất đá tràn xuống đèo Khánh Lê khiến giao thông trên cả 2 chiều tại tuyến Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, một trận sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến đất đá vùi lấp xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.