Xuất hiện điểm đứt gãy trên đèo Khánh Lê
\Mưa lũ trong những ngày qua đã khiến một đoạn đường trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa), bị đứt gãy nghiêm trọng.
Ngày 22/11, ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến một đoạn đường trên đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), xã Nam Khánh Vĩnh bị đứt gãy nghiêm trọng.
Theo ông Phú, điểm đứt gãy này nằm ở Km36, cách điểm sạt lở trước đó khoảng 8km, chia cắt hoàn toàn đèo Khánh Lê. Tuy nhiên, hiện đèo Khánh Lê đang đóng đường để khắc phục sự cố sạt lở trước đó nên không có thiệt hại về người và tài sản.
Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay, ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, điều nhân lực và thiết bị đến khu vực để sửa chữa, khắc phục.
Như Tiền Phong đưa tin, trong đêm 16/11, do mưa lớn nên hàng nghìn khối đất đá tràn xuống đèo Khánh Lê khiến giao thông trên cả 2 chiều tại tuyến Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, một trận sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến đất đá vùi lấp xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.
Tại buổi làm việc của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trong sáng 22/11, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đang nghiên cứu phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại theo quy định và trong khả năng cân đối ngân sách, cụ thể: Hỗ trợ 60 triệu đồng đối với nhà ở bị sập hoàn toàn; Hỗ trợ 30 triệu đồng đối với nhà bị hư hỏng cần sửa chữa; Hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu/hộ bị thiệt hại; Hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua sách vở, đồ dùng học tập đối với các em từ bậc tiểu học trở lên thuộc hộ bị ảnh hưởng.
Cũng theo ông Phong, ước tính sơ bộ thiệt hại ban đầu do mưa lũ trên địa bàn tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân, doanh nghiệp). Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận 14 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Các địa phương và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại...