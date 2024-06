Loạt khoảnh khắc ấn tượng nhất về lần đầu ra mắt công chúng của các thành viên Hoàng gia Anh

Là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm của Hoàng gia Anh, Lễ diễu binh Trooping the Colour không chỉ là dịp kỷ niệm sinh nhật của Quân vương mà còn ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ khi các thành viên mới của Hoàng gia lần đầu xuất hiện trước công chúng.

Trooping the Colour: Truyền thống Hoàng gia và những gương mặt mới

Lễ diễu binh Trooping the Colour, sự kiện thường niên đánh dấu sinh nhật của Quân vương, giữ một vị trí quan trọng trong lịch trình mùa hè của Hoàng gia Anh. Sự kiện này không chỉ là nghi thức truyền thống mà còn là dịp để Hoàng gia và công chúng cùng nhau chào mừng ngày lễ trọng đại. Năm nay, Trooping the Colour 2023 diễn ra vào ngày 15/6, đánh dấu lễ diễu binh đầu tiên của Vua Charles III. Do tình trạng sức khỏe, nhà Vua đã di chuyển bằng xe ngựa thay vì cưỡi ngựa như thường lệ. Sau lễ diễu binh, Vua Charles III cùng các thành viên Hoàng gia sẽ theo dõi màn trình diễn máy bay từ ban công Điện Buckingham.

Xuyên suốt lịch sử, Trooping the Colour đã chứng kiến nhiều gương mặt mới của Hoàng gia lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Từ các thành viên nhỏ tuổi đến những người mới kết hôn với Hoàng gia, mỗi lần xuất hiện đều là tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Những khoảnh khắc "chào sân" này luôn mang đến sự phấn khích và háo hức cho những người theo dõi Hoàng gia.

Lần đầu ra mắt: Từ Hoàng tử nhí đến tân Nữ Công tước

Năm 2019, Hoàng tử Louis, con trai út của Hoàng tử và Công nương xứ Wales, lần đầu tiên tham dự Trooping the Colour khi mới một tuổi. Hình ảnh cậu bé liên tục vẫy tay và khoảnh khắc đáng yêu với Nữ Công tước xứ Cornwall khi đó đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Đây cũng đánh dấu sự xuất hiện của thế hệ tiếp nối trong các nhiệm vụ Hoàng gia.

Cũng trong năm 2019, Jack Brooksbank, chồng của Công chúa Eugenie, đã có màn "chào sân" Trooping the Colour đầu tiên. Đám cưới của họ vào năm trước tại Nhà nguyện St George ở Windsor đã góp phần mở rộng Hoàng tộc. Sự xuất hiện của cặp đôi tại sự kiện quan trọng này càng khẳng định vị trí của họ trong gia đình.

Một trong những lần xuất hiện đầu tiên của Hoàng tử Harry và Meghan với tư cách là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sau đám cưới là tại Trooping the Colour 2018. Nữ công tước đã thu hút mọi ánh nhìn trong bộ trang phục màu hồng phấn trễ vai của Carolina Herrera. Khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của cặp đôi khi chính thức gia nhập Hoàng gia.

Thời trang và truyền thống: Dấu ấn riêng của Hoàng gia tại Trooping the Colour

Thời trang Hoàng gia luôn là điểm nhấn không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng, và Trooping the Colour cũng không ngoại lệ. Tại sự kiện năm 2016, Công chúa Charlotte, khi đó vừa tròn một tuổi, đã xuất hiện trong trang phục màu hồng nhạt ton-sur-ton với chiếc mũ Philip Treacy của mẹ.

Năm 2015, Hoàng tử George đã có màn ra mắt được mong đợi tại Trooping the Colour khi gần hai tuổi. Cậu bé tỏ ra thích thú trước màn trình diễn máy bay. Đặc biệt, Hoàng tử George đã mặc một bộ trang phục giống hệt bộ đồ mà Hoàng tử William từng mặc cách đó 31 năm, tiếp nối truyền thống của Hoàng gia.

Quay trở lại lễ diễu binh năm 2011, Công nương Kate đã lựa chọn chiếc váy Alexander McQueen màu trắng thanh lịch cho lần đầu tiên tham dự sự kiện. Sự lựa chọn trang phục tinh tế đã tạo nên dấu ấn khó quên đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của Công nương.



Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử Trooping the Colour

Năm 2009 đánh dấu lần đầu tiên Lady Louise Windsor, con gái của Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh, xuất hiện trên ban công Điện Buckingham khi mới 5 tuổi. Nụ cười rạng rỡ của cô bé đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.



Năm 2005, Nữ công tước xứ Cornwall (sau này là Vương hậu Camilla) đã cùng Thái tử Charles và Hoàng tử William xuất hiện trên ban công Điện Buckingham trong lễ diễu binh Trooping the Colour đầu tiên của bà sau khi kết hôn. Khoảnh khắc này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của bà khi chính thức trở thành thành viên Hoàng gia.

Sophie, Nữ công tước xứ Edinburgh, là một trong số ít thành viên Hoàng gia, bên cạnh Công nương Diana, xuất hiện tại Trooping the Colour trước khi kết hôn. Vào năm 1999, bà đã tham dự sự kiện cùng chồng sắp cưới - Hoàng tử Edward, vài tuần trước đám cưới của họ.

Theo Hello!