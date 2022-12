Loạt giấy kiểm định an toàn ô tô bị cấp sai quy định: Cục đăng kiểm nói gì?

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Đăng kiểm cho biết, qua báo chí có biết được thông tin Công an TPHCM đang kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận kiểm định của những ô tô do các trung tâm đăng kiểm đã cấp sai quy định. Tuy nhiên, hiện cơ quan đăng kiểm chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan điều tra, nên vẫn phải chờ.

“Dữ liệu kiểm định ô tô đã được số hoá, gồm cả thông tin phương tiện lẫn chủ xe, khi có thông báo chính thức từ cơ quan công an, đăng kiểm sẽ triệu xe đã cấp kiểm định sai để thu hồi chứng nhận cũ và kiểm định lại. Cơ quan đăng kiểm cũng sẵn sàng phối hợp lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường để xử lý những phương tiện đã được cấp giấy kiểm định sai”, đại diện Cục Đăng kiểm nói.

Trước đó, thông tin với báo chí, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an TPHCM) cho biết Công an TPHCM đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Cục CSGT (C08) Bộ Công an và Công an các địa phương mở rộng điều tra, chứng minh hành vi phạm tội tại một số Trung tâm đăng kiểm ở TPHCM và các tỉnh ĐBSCL để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Đăng kiểm vừa lập Tổ công tác để kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc. Tổ công tác sẽ hoạt động từ ngày 1/1/2023 tới hết năm.



Đồng thời, Công an TPHCM đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định, ngăn chặn ngay các phương tiện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.

Qua điều tra sơ bộ, một số trung tâm đăng kiểm tại TPHCM và tỉnh thành phía Nam đã cấp chứng nhận kiểm định sai cho hơn 52.000 xe ô tô.

Xử lý các đơn vị dừng đăng kiểm không có lý do chính đáng

Bộ GTVT cũng vừa có công văn yêu cầu Cục Đăng kiểm, Sở GTVT các địa phương về đảm bảo hoạt động các trung tâm đăng kiểm phục vụ tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân tăng cao dịp cuối năm.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm, Sở GTVT các địa phương đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của các trung tâm đăng kiểm; phát hiện và xử lý kịp thời các đơn vị tự ý dừng hoạt động đăng kiểm không có lý do chính đáng; quán triệt các trung tâm đăng kiểm trên cả nước thực hiện đúng các quy định về kiểm định phương tiện, không tiêu cực, nhũng nhiễu; có biện pháp giải toả ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm…