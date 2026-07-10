Điều đáng chú ý là đây không phải nội dung câu view hay màn diễn cho vui, mà là quyết định được chuẩn bị nghiêm túc với mong muốn góp sức xây dựng quê hương.

Những ngày gần đây, trên TikTok xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại không khí các buổi hội họp, trong đó xuất hiện các gương mặt trẻ đứng trên bục phát biểu với tiêu đề video "tự ứng cử chức trưởng thôn."

Khoác lên mình áo sơ mi, quần tây chỉnh tề, nhiều bạn nữ còn diện cả áo dài truyền thống. Các bạn trẻ tự tin đứng trước bục phát biểu, giới thiệu bản thân và trình bày chương trình hành động trước cử tri. Dù không ít người vẫn còn chút hồi hộp, phong thái điềm tĩnh, cách nói chuyện mạch lạc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã khiến nhiều cư dân mạng dành lời khen.

Khác với những video mang màu sắc giải trí thường thấy trên nền tảng mạng xã hội, các đoạn clip này ghi lại không khí khá nghiêm túc của một buổi họp.

"Có bằng đại học rồi, có nên đi tranh cử không?"

Sự xuất hiện của nhiều ứng viên trẻ nhanh chóng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Nếu trước đây các bạn trẻ thường "bỏ phố về quê" làm homestay hay nuôi cá - trồng rau, thì nay các bạn đã qua trường lớp đại học có phần tự tin hơn khi lựa chọn tham gia công tác ở cơ sở.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú: "Mình tốt nghiệp đại học, năm ngoái mới lấy thêm văn bằng 2, có nên đi tranh cử không mọi người?"

Một tài khoản khác hào hứng viết: "Ô, nếu được là thành trưởng thôn trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ hả anh?"

Không ít người dành lời động viên cho các ứng viên trẻ: "Nhìn em trai đứng phát biểu rất có phong thái làm lãnh đạo nhé. Cố gắng phấn đấu nha. Tuổi trẻ tài cao."

Hay: "Có bằng đại học, nói chung sau này trưởng thôn cần yêu cầu kiến thức nhiều lắm bạn à, biết thông thạo cả máy tính nữa."

Bên cạnh những lời khen, nhiều ý kiến cho rằng việc người trẻ quay về địa phương tham gia công tác là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều vùng quê đang thiếu lớp cán bộ kế cận am hiểu công nghệ, có trình độ chuyên môn và khả năng tiếp cận các phương thức quản lý hiện đại.

Theo nhiều người, trong thời đại chuyển đổi số, công việc của trưởng thôn không còn đơn thuần là triệu tập họp dân hay truyền đạt thông tin. Người đứng đầu thôn còn tham gia phối hợp triển khai nhiều chương trình của chính quyền cơ sở, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền chính sách, cập nhật dữ liệu dân cư và giải quyết nhiều công việc phát sinh trong cộng đồng.

Muốn ứng cử trưởng thôn phải đáp ứng những điều kiện gì?

Việc nhiều Gen Z xuất hiện trong các cuộc ứng cử trưởng thôn cũng khiến không ít người tò mò về điều kiện để trở thành ứng viên.

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ, trưởng thôn là người do cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn trực tiếp bầu theo nguyên tắc dân chủ.

Người được giới thiệu để bầu trưởng thôn phải là công dân Việt Nam thường trú tại địa phương, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm, có sức khỏe, có năng lực tổ chức, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đáng chú ý, pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc ứng viên phải có bằng đại học hay trình độ học vấn cụ thể. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều địa phương ưu tiên lựa chọn những người có uy tín, năng lực quản lý, khả năng sử dụng công nghệ thông tin và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý ở cơ sở.

Quy trình bầu trưởng thôn cũng được thực hiện theo các bước như giới thiệu nhân sự, tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận, thống nhất danh sách ứng viên và tiến hành bỏ phiếu. Người trúng cử sau đó sẽ được UBND cấp xã ra quyết định công nhận.

Có thể nhiều video được chia sẻ trên mạng xã hội mang màu sắc bắt trend, nhưng đằng sau đó là một thực tế đáng chú ý, ngày càng có nhiều người trẻ mong muốn quay về quê hương để tham gia công việc cộng đồng.

Nếu trước đây, hình ảnh trưởng thôn thường gắn với những người lớn tuổi, giàu kinh nghiệm và có nhiều năm gắn bó với địa phương, thì sự xuất hiện của các ứng viên Gen Z đang mang đến một làn gió mới. Họ có lợi thế về trình độ học vấn, khả năng sử dụng công nghệ, tư duy đổi mới và sự gần gũi với thế hệ trẻ.

Dù thực tế ra sao, những đoạn video ghi lại hình ảnh các bạn trẻ chỉnh tề trong bộ sơ mi, tự tin đứng trước bục phát biểu, trình bày kế hoạch phát triển thôn xóm đã để lại nhiều ấn tượng với cộng đồng mạng.

Có lẽ, "bỏ phố về quê" giờ đây không chỉ là câu chuyện tìm kiếm cuộc sống bình yên, mà với nhiều Gen Z, đó còn là lựa chọn trở về để góp sức xây dựng chính nơi mình sinh ra và lớn lên.