Loạt động thái "rõ như ban ngày" của Mai Tài Phến dành cho Mỹ Tâm khiến nhiều người thích thú

Mỗi lần cả hai có hành động hay xuất hiện cùng nhau đều ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, Mai Tài Phến tiếp tục khiến khán giả sôi nổi bàn tán khi có động thái "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Cụ thể, Mai Tài Phến đã có chia sẻ poster ủng hộ concert See The Light sắp tới của "tình tin đồn" tại Hà Nội. Mai Tài Phến tranh thủ khoe chữ ký trên tấm thẻ đặc biệt của Mỹ Tâm và chia sẻ cực mập mờ: "Săn e..m thì được, săn vé thì anh xin thua".

Hành động này nhanh chóng nhận được phản ứng phấn khích từ khán giả. Nhiều người không chỉ "đẩy thuyền" nhiệt tình cho cặp đôi mà còn thay nam diễn viên "đòi danh phận" với giọng ca Ước Gì.

Mai Tài Phến khiến khán giả bùng nổ khi có chia sẻ mập mờ khi kêu gọi ủng hộ concert của Mỹ Tâm tại Hà Nội

Có thể thấy, Mai Tài Phến luôn đồng hành và ủng hộ Mỹ Tâm trong mọi hoạt động, từ sản phẩm âm nhạc, liveshow đến các dự án cá nhân, cho thấy mối quan hệ của họ không chỉ gắn bó trên màn ảnh mà còn trong đời thường.

Trước đó không lâu, nam diễn viên cũng chia sẻ về thông tin concert của Mỹ Tâm, kèm chú thích đặc biệt: "Mai lai. Nhiều fan cho rằng Mai Tài Phến quá "chiêu trò" trong việc thể hiện tình cảm của mình. Theo đó, "Mai lai" là cách viết Việt hóa của "My life" (Cuộc sống của tôi) hoặc "My light" (Ánh sáng của tôi).

Không có show diễn nào của Mỹ Tâm mà thiếu vắng Mai Tài Phến

Mai Tài Phến còn không che đậy tình cảm của mình khi gia nhập hội "chỉ follow mình em" trên mạng xã hội. Dạo trang cá nhân của Mai Tài Phến có rất nhiều bài đăng đều liên quan đến việc ủng hộ sản phẩm âm nhạc hoặc quảng bá liveshow của đàn chị.

Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về việc thường xuyên chia sẻ những thông tin liên quan đến Mỹ Tâm, Mai Tài Phến không ngần ngại thừa nhận bản thân yêu quý Mỹ Tâm và thích những sản phẩm của đàn chị như một "fan cuồng" thực thụ.

Nam diễn viên cho biết: "Ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những show của chị diễn rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao rồi, nên mình thích thì mình share thôi. Phến nghĩ với những điều mình thích thì cứ chia sẻ, mình đâu có làm gì sai. Giống như khi xem một bộ phim hay, Phến cũng sẽ giới thiệu với bạn bè về bộ phim đó, thì mình yêu quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị thì mình share cho mọi người biết. Phến cũng như những bạn fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được. Phến thấy vui, thích thì share thôi, mình thấy chuyện đó bình thường, nhiều khi những điều mình làm còn không bằng các bạn fan khác của chị Tâm".

Mai Tài Phến luôn dành tình cảm đặc biệt cho Mỹ Tâm

Không chỉ vậy, cặp đôi cũng nhiều lần để lộ hint tình cảm qua những lần công khai ủng hộ dự án của nhau. Trong buổi ra mắt phim Đất Rừng Phương Nam có Mai Tài Phến đóng, Mỹ Tâm có mặt ủng hộ. Và ngược lại, nam diễn viên luôn xuất hiện trong các show diễn của cô, từ các liveshow lớn đến các dự án âm nhạc đặc biệt.

Gần đây nhất, Mỹ Tâm "trượt tay" để lộ ảnh cùng Mai Tài Phến thả diều ở biệt thự riêng. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người". Hay vào thời điểm tháng 2/2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị ghi lại khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay. Dù che chắn kĩ càng, song khán giả vẫn dễ dàng nhận ra cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai khéo léo bằng việc giữ khoảng cách với đối phương.

Đáng chú ý nhất là trong dịp Tết 2022, netizen chia sẻ rầm rộ hình ảnh Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết. Nam diễn viên tất bật cùng gia đình của "người yêu tin đồn" chuẩn bị cho năm mới. Qua đó, nhiều người cho rằng cả hai đã chủ động ra mắt gia đình 2 bên và sẵn sàng cho chuyện tương lai.

Lần Mai Tài Phến được bắt gặp đón Tết tại nhà của Mỹ Tâm tại Đà Nẵng

Cả hai cũng không ít lần bị "tóm" xuất hiện cùng nhau ở sân bay

Được biết, sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu tiên cả hai làm việc cùng nhau là MV Đừng hỏi em (2017), sau đó cùng nhau góp mặt trong phim Chị trợ lý của anh (2019). Dù chưa từng công khai tình cảm, những cử chỉ và hành động đặc biệt trong thời gian qua phần nào chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa nam diễn viên và "hoạ mi tóc nâu". Mỹ Tâm từng chia sẻ rằng cô yêu thích Mai Tài Phến bởi anh hiền lành, dễ thương, chu đáo và hiểu chuyện.

Mai Tài Phến tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2016. Sau khi ra trường, anh bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên tự do, tham gia nhiều dự án phim, MV ca nhạc và quảng cáo. Nhờ diễn xuất tự nhiên, ngoại hình ưa nhìn và khả năng phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, Mai Tài Phến nhanh chóng được khán giả chú ý. Vai diễn trong MV Em gái mưa của Hương Tràm là bước ngoặt giúp anh vụt sáng và nhận được sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trở nên thân thiết kể từ khi đóng chung MV cho đến phim điện ảnh Chị trợ lý của anh