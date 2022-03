Loạt đồ dùng không thể thiếu cho mẹ bỉm đang sale siêu đậm, không sắm tầm này thì quá uổng

Chẳng cần chen chúc săn sale ở các siêu thị, mẹ bỉm giờ chỉ cần ngồi nhà "click chuột" là có ngay bách hóa online trên Tiki vừa nhàn vừa tiện, muốn sắm đồ gì cho bé cũng có lại thường xuyên có deal siêu hấp dẫn, kèm vô vàn mã freeship, voucher và giao nhanh 2H (áp dụng cho 1 số mặt hàng).



Tranh thủ ngày 11/3 đang có loạt item thiết yếu cho mẹ bỉm đang sale cực đậm, các chị nhanh tay "chốt đơn" ngay thôi.

1. Sữa non Colosmulti 100 Plus hộp 90 gói

Là sản phẩm hỗ trợ tăng cường đề kháng và phát triển thể chất cho bé, sữa non Colosmulti 100 Plus được rất nhiều mẹ bỉm yêu thích và lựa chọn khi sở hữu hệ dưỡng chất độc đáo, gồm các kháng thể IgA, IgG, IgM, IgF, canxi hữu cơ, MCT, 2’-FL HMO và các vitamin - khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, sản phẩm có dạng gói nhỏ thay vì hộp thiếc nên rất dễ bảo quản và mang theo khi ra ngoài. Tranh thủ ngày 11/3 đang có deal hời, các chị đừng quên bỏ giỏ chốt đơn sản phẩm thiết yếu này nhé.

Sữa non Colosmulti 100 Plus hộp 90 gói Giá sale: 495.000đ Nơi mua: Tiki

2. Bột ăn dặm dinh dưỡng Hipp Organic

Dòng bột ăn dặm dinh dưỡng đình đám Hipp Organic cho trẻ từ 4 tháng tuổi cũng đang có deal giá siêu tốt trong ngày 11/3 trên Tiki, chỉ còn 118.000đ/hộp 250g. Sản phẩm này thì đã quá nổi tiếng với bảng thành phần giàu dinh dưỡng, gồm canxi, sắt, các loại vitamin A, C, B1, Praebiotik và ngũ cốc giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, đặc biệt không hề chứa gluten. Muốn lựa chọn sản phẩm hữu cơ chất lượng cho bé thì Hipp chính là thương hiệu đáng tham khảo hàng đầu đó các mẹ bỉm ơi!

Bột ăn dặm dinh dưỡng Hipp Organic Giá sale: 118.000đ/hộp 250g Nơi mua: Tiki

3. Nước giặt quần áo em bé D-nee hương Lavender

Muốn bảo vệ, nâng niu làn da mỏng manh và nhạy cảm của bé yêu, mẹ bỉm cứ chọn nước giặt quần áo em bé D-nee đảm bảo cực yên tâm. Sản phẩm có độ pH trung tính nên rất mềm dịu với làn da, đặc biệt không làm hư hại đến quần áo. Công thức đặc biệt giúp ngăn ngừa vết bẩn hiệu quả mà không lo gây kích ứng cho bé. Đặc biệt, nước giặt có hương thơm Lavender rất nhẹ, phù hợp với trẻ sơ sinh và các mẹ bỉm bị dị ứng với mùi hương. Trong ngày 11/3, sản phẩm này sale chỉ còn 175.000đ/chai 3L trên Tiki, mẹ bỉm sắm tầm này chẳng lo "đau ví".

Nước giặt quần áo em bé D-nee hương Lavender Giá sale: 175.000đ Nơi mua: Tiki

4. Gạc rơ lưỡi Dr Papie

Vệ sinh răng miệng cho bé thường phải dùng tới gạc rơ lưỡi chuyên dụng, và sản phẩm của hãng Dr Papie chính là 1 trong những lựa chọn được nhiều mẹ bỉm ưu ái nhất. Sản phẩm này được làm từ 100% Polyester mềm mại, được tiệt trùng bằng Gamma nên tuyệt đối an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Kết hợp thêm bảng thành phần chứa Xylitol, Nacl, NaHCO3 và dịch chiết lá hẹ nên vùng răng miệng của bé sẽ được bảo vệ triệt để. Nhân dịp sản phẩm sale đậm ngày 11/3, mẹ bỉm đừng quên ghé Tiki để sắm về cho bé nhé.

Gạc rơ lưỡi Dr Papie Giá sale: 103.000đ/hộp 30 chiếc Nơi mua: Tiki

5. Tã bỉm quần Bobby Mega Jumbo XL92 mới

Thêm deal siêu hời mà mẹ bỉm nào cũng cần đây, tã bỉm quần Bobby Mega Jumbo XL92 mới đang giảm giá chỉ còn 405.000đ/bịch trên Tiki trong ngày 11/3, các mẹ nhanh tay rinh ngay kẻo hàng "hot" dễ hết nhanh lắm. Dòng tã bỉm này ghi điểm cực mạnh với hội bỉm sữa nhờ thiết kế siêu mỏng chỉ 3mm, thoáng khí gấp 2 lần, 3.000 lỗ thấm siêu tốc giúp thấm hút vượt trội và tuyệt đối không vón cục. Kết hợp thêm đệm lưng thấm mồ hôi, hệ thun xốp co giãn mềm mại cùng hương trà xanh Nhật Bản dịu mát, đây đích thị là "must have" item mẹ bỉm không nên bỏ qua trong ngày sale.

Tã bỉm quần Bobby Mega Jumbo XL92 mới Giá sale: 405.000đ/bịch Nơi mua: Tiki

