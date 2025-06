Mới đây, MC Dustin Phúc Nguyễn đã chính thức lên tiếng sau khi bị kéo vào lùm xùm scam vé concert qua fanpage mang tên anh. Trong thông cáo, Dustin gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã quá tin tưởng, lơ là trong khâu tuyển dụng và quản lý nhân sự, dẫn đến việc kẻ xấu có thể lợi dụng danh nghĩa fanpage để trục lợi.

Dustin khẳng định trang fanpage Dustin On The Go do anh sáng lập từ 2012, và từ 2017 có sự tham gia quản lý nội dung từ bà P.T. Tuy nhiên Dustin cho biết quá trình làm việc chỉ thỏa thuận miệng, và P.T không phải nhân sự chính thức cũng như không đại diện hay quản lý Dustin.

Ngay khi phát hiện vụ việc vào tối 10/6, Dustin đã chủ động liên hệ luật sư, thu thập thông tin và trình báo lên cơ quan chức năng. Do Dustin không chịu thiệt hại tài sản mà chỉ bị ảnh hưởng danh dự nên cơ quan chức năng chưa thể lập hồ sơ. Dù vậy, anh vẫn gửi đơn trình báo qua đường bưu điện để có xác nhận bằng văn bản.

Nam MC kêu gọi các nạn nhân hãy nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để được hỗ trợ điều tra, đồng thời cam kết sẽ cung cấp toàn bộ thông tin liên quan để giúp làm rõ giải quyết vụ việc. Cuối cùng, Dustin nhận lỗi, khẳng định đây là một bài học lớn và là hồi chuông cảnh tỉnh về việc vận hành công việc, hứa sẽ siết chặt quản lý để tránh tái diễn sự cố.

Dustin Phúc Nguyễn thông cáo sau khi trình báo vụ việc scam vé lên cơ quan chức năng

Thông cáo từ MC Dustin Phúc Nguyễn: Mình là Nguyễn Hoàng Phúc, nghệ danh là Dustin Phúc Nguyễn. Sau đây mình xin phép xưng là Dustin. Liên quan vấn đề về một vụ việc nghi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm của kênh Dustin On the Go để chiếm đoạt tài sản, Dustin xin có một số thông tin đến quý vị như sau: Lời đầu tiên, chắc chắn là lời xin lỗi sâu sắc nhất. Xin lỗi vì Dustin đã thật sự vì quá tin tưởng nên lơ là trong công tác tuyển dụng và sử dụng nhân sự cũng như điều hành, quản lý các fanpage. Thứ hai, Dustin chia sẻ về trang fanpage Dustin On the Go và mối liên quan với bà Nguyễn Diệu Phương Trâm. Trang được thành lập từ năm 2012 với ý tưởng của Dustin và từ năm 2017 có sự tham gia đóng góp của bà Nguyễn Diệu Phương Trâm với vai trò là Content Editor (người viết nội dung). Và tất cả chỉ dừng lại ở việc thỏa thuận miệng về việc hợp tác hỗ trợ content cho page, không phải nhân sự chính thức của công ty hay đại diện, quản lý cho Dustin và làm việc hoàn toàn qua tin nhắn zalo, facebook. Thứ ba, ngay từ 19h00 tối hôm qua, ngày 10/6/2025, khi nhận được thông tin đầu tiên liên quan vụ việc, Dustin đã chủ động liên hệ hỗ trợ cung cấp thông tin cũng như nhận, thu thập các nội dung, hình ảnh liên quan vụ việc. Và ngay lập tức trong hôm nay, lúc 12h00 đã liên hệ gặp trực tiếp luật sư và 14h30 đã thực hiện trình báo cho Bộ Công An TPHCM, Phòng Cảnh Sát Hình Sự. Nhưng do vụ việc về phía Dustin chỉ dừng lại ở việc bị tổn hại về uy tín, danh dự, hiện không có thiệt hại về tài sản nên phía công an không thể thành lập hồ sơ. Các đồng chí công an cũng đã hỗ trợ nhiệt tình và hy vọng những bạn bị thiệt hại về tài sản hãy trực tiếp đi trình báo. Tuy nhiên, Dustin cũng đã gửi đơn trình báo qua đường bưu điện để nhận được trả lời chính thức bằng văn bản. Một lần nữa là lời xin lỗi cho sự tắc trách của Dustin, và chắc chắn sau vụ việc, Dustin sẽ thắt chặt tối đa khâu quản lý nhân sự, tránh các sự việc lợi dụng hình ảnh, tên tuổi, trang fanpage… làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Dustin và nghiêm trọng hơn là gây thiệt hại cho những người đã tin tưởng, yêu mến Dustin. Cuối cùng, những bạn có thiệt hại về tài sản, đừng ngần ngại đến cơ quan công an gần nhất hoặc Bộ Công An TPHCM Phòng Cảnh Sát Hình Sự để trình báo, Dustin sẵn sàng đồng hành và cung cấp tất cả thông tin có được, liên quan vụ việc, để hỗ trợ điều tra cho cơ quan chức năng. Đây là một bài học lớn cũng là lời cảnh tỉnh cần thiết trong quá trình vận hành một nền tảng kết nối cộng đồng của những nhà sáng tạo nội dung như Dustin On The Go. Trân trọng.

Tối muộn 10/6, trên mạng xã hội Threads bất ngờ xuất hiện loạt bài đăng về việc scam vé xem concert Anh Tài Vượt Ngàn Chông Gai Day 5&6 sẽ diễn ra tại Hưng Yên (14-15/6). Nội dung bài đăng nhắc đến fanpage Cây Bàng Non của anh Duy Nhất.

Nhiều người hâm mộ đã chuyển khoản cho chủ nhân của page Cây Bàng Non để mua vé concert "nội bộ". Những vé này hầu hết thuộc zone Điêng Lên (còn được gọi là "vé lẩu") - ngay sát stage vì mong muốn có cơ hội tương tác với idol. Trong đó, nhiều người vì tin tưởng vào chủ page nên đã chuyển số tiền lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng cuối cùng không nhận được vé.

Ngay trong đêm, fanpage bị tố đã liên tục lên tiếng về sự việc. Tại đây, những người khác cũng được gọi tên là MC kiêm YouTuber Dustin Phúc Nguyễn (chủ kênh Dustin On The Go) và T - người được cho là quản lý page Facebook Dustin On The Go.

"Em xin phép Dustin On The Go mong chị trả lời em và xin hãy hoàn tiền cho em để em trả cho mọi người ạ. Em quen chị từ sau Day 2, chị dùng fanpage nhắn tin tặng cho em áo sau khi hai chị em tương tác qua lại, và ở Day 3 - 4 em không có loa quạt, chị là người chở sang cho em nên em rất mực tin tưởng chị.

Chị bảo chị có thể mua vé nên em đã gom order và chuyển khoản cho chị liên tục 144 vé. Chị hẹn em 7/6 trả vé, sau đó hẹn 10/6, trưa 10/6 chị nghe điện thoại từ Z. và fanpage Dustin On The Go, chị bảo sẽ gửi vé cho em nhưng bây giờ em không liên lạc được với chị.

Hiện tại em mong anh Dustin Phuc Nguyen có thể kêu chị lên trả tiền lại cho tụi em. Em đã lên cơ quan trình báo và cũng sắp phải đối mặt với những vấn đề do chị T. lừa em" - nguyên văn bài đăng của fanpage Cây Bàng Non vào tối 10/6.