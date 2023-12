Loạt ảnh nhà William - Kate tại sự kiện Giáng sinh được công bố, biểu cảm hài hước của Hoàng tử Louis lại chiếm spotlight

Vào ngày 8/12 vừa qua (giờ địa phương), gia đình Hoàng tử William và Công nương Kate đã cùng nhau tham dự buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Tu viện Westminster cùng với các nhân vật hoàng gia cấp cao khác.

Được biết, đây là lần thứ 2 Công nương xứ Wales chủ trì buổi lễ đặc biệt này của gia đình Hoàng gia Anh. Trong bài đăng sau sự kiện, công nương 41 tuổi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã giúp cho trẻ nhỏ "cảm thấy an toàn, được quý trọng và được yêu thương" vào dịp Giáng sinh này trong video clip giới thiệu sự kiện Together At Christmas.

5 thành viên gia đình Công tước xứ Wales có mặt đầy đủ tại buổi lễ vào cuối tuần qua

Cùng tham dự còn có các công chúa Eugenie và Beatrice, Công tước và Nữ công tước xứ Gloucester, Zara Tindall và Peter Phillips. Bên cạnh đó, 1.500 khách mời khác bao gồm các nữ hộ sinh, giáo viên mầm non và tình nguyện viên tổ chức BabyBank cũng đã tham dự sự kiện này.



Tại buổi lễ, Hoàng tử William cùng 3 con là Hoàng tử George, Hoàng tử Louis và Công chúa Charlotte cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và hoàng tử bé nhất nhà Louis lại một lần nữa chiếm spotlight bằng những tương tác và hành động dễ thương, hài hước bên cạnh anh chị của mình.

Hình ảnh mới được đăng tải cho thấy 3 nhóc tỷ hoàng gia đang thực hiện nhiệm vụ gửi thiệp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Gia đình Hoàng gia nói chuyện với Mục sư David Stanton khi họ đến Tu viện Westminster

Cả gia đình nhà William - Kate ngồi vào vị trí làm lễ



Hoàng tử bé Louis liên tục "gây sốt" với biểu cảm dễ thương, tinh nghịch...

... nhưng lúc làm lễ cũng rất nghiêm túc

Đây cũng là lần đầu tiên Louis được tham gia buổi lễ quan trọng này

Công chúa Charlotte và hai anh em trai được các mục sư chào đón

Nguồn: Dailymail