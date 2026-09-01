Loạt ảnh lộ rõ sắc vóc Khả Ngân khi đang mang thai

Tối 31/8, Khả Ngân chính thức xác nhận mối quan hệ với Nhan Phúc Vinh. Không chỉ công khai chuyện tình cảm, nữ diễn viên còn bất ngờ nhắc đến việc cả hai đã có một “mái ấm nhỏ” và đặc biệt sử dụng biểu tượng em bé khi nói về “món quà” khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn. Cụ thể, Khả Ngân viết: "Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn ‘món quà’ (kèm biểu tượng em bé - PV) đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chính thức công khai mối quan hệ sau thời gian yêu kín tiếng

Chia sẻ này lập tức khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều người cho rằng Khả Ngân đang đón cùng lúc hai tin vui, vừa xác nhận chuyện tình cảm với Nhan Phúc Vinh, vừa chuẩn bị lên chức mẹ. Đáng chú ý, những hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây càng khiến netizen có thêm cơ sở để bàn luận.

Cách đây ít ngày, khi tham dự sự kiện của Ái Phương, Khả Ngân xuất hiện trong một thiết kế màu trắng có phom dáng khá rộng. Ở góc chụp chính diện, Khả Ngân trông tròn trịa, ra dáng mẹ bầu. Khi nhìn từ góc nghiêng qua camera thường, vòng 2 của nữ diễn viên lộ rõ sự đầy đặn, lùm lùm hơn so với hình ảnh thường thấy.

Khi xuất hiện trong sự kiện của Ái Phương, Khả Ngân bị soi ngoại hình trông tròn trịa hơn

Ở góc chụp nghiêng, vòng 2 lùm lùm của Khả Nhân lộ rõ ràng hơn (Ảnh: @chumchum)

Cư dân mạng dự đoán Khả Ngân đang bước vào giai đoạn giữa, tầm 5-6 tháng của thai kỳ (Ảnh: @chumchum)

Đáng chú ý, đây không phải lần duy nhất Khả Ngân khiến netizen để ý đến vóc dáng. Trong khoảng 2-3 tháng trở lại đây, nữ diễn viên liên tục ưu tiên những thiết kế có phom rộng, kín dáng thay vì những bộ cánh ôm sát, khoe trọn đường cong như trước. Sự thay đổi trong phong cách thời trang này càng trở nên đáng chú ý sau chia sẻ mới nhất của cô.

Hồi đầu tháng 8/2026, khi một đoạn clip quay cận vóc dáng được chia sẻ, nữ diễn viên còn hài hước than thở: “Chọi bà biết tui mập, mà nỡ lòng nào bà quay tui cái góc ú hụ dạ bà, sáng thức dậy chạy bộ thấy clip, chắc tui chạy thêm 10km quá bà”. Thời điểm đó, câu chuyện chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ Khả Ngân tăng cân và có phần đầy đặn hơn trước. Thế nhưng sau chia sẻ tối 31/8, loạt hình ảnh cũ bất ngờ được cư dân mạng chú ý trở lại. Nhiều người cho rằng những thay đổi về vóc dáng, trang phục và đặc biệt là vòng 2 của nữ diễn viên có thể liên quan đến “món quà” mà cô vừa nhắc tới.

Từ 2-3 tháng gần đây, Khả Ngân liên tục lộ vòng 2 khác lạ

Cô đã khiến công chúng bàn tán về việc có tin vui khi diện váy thiết kế tinh tế nhưng cũng không thể che vòng 2 đang lớn rõ

Trong sự kiện gần đây, Khả Ngân chuyển sang váy thùng thình

Ở góc ảnh cận, Khả Ngân ra dáng mẹ bầu

Cô dùng "chiêu" giấu dáng quen thuộc của hội mẹ bầu Vbiz là chọn những chiếc đầm rộng

Nếu những suy đoán của netizen là đúng, Khả Ngân có lẽ đang bước vào một chương mới đặc biệt của cuộc đời, vừa có tình yêu được công khai, vừa chuẩn bị đón thêm một thành viên nhỏ trong gia đình. Và khi nhìn lại loạt hình ảnh cô xuất hiện với vòng 2 thay đổi trong thời gian qua, nhiều người mới hiểu vì sao nữ diễn viên từng than thở chuyện tăng cân nhưng vẫn khá thoải mái tận hưởng những ngày tháng này.

Khả Ngân bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2012, cô từng được biết đến là "hot girl boxing" đình đám mạng xã hội. Đến năm 2014, Khả Ngân chuyển hướng từ người mẫu ảnh sang làm diễn viên nhưng không mấy ấn tượng. Không bỏ cuộc, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án từ phim truyền hình đến điện ảnh như: Cao Thủ Ẩn Danh, Nàng Tiên Có Năm Nhà, 100 Ngày Bên Em, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình...

Tuy nhiên, tên tuổi Khả Ngân bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn là khi đảm nhận vai nữ chính trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt được phát sóng vào năm 2018. Đây chính là cột mốc đầy thăng trầm, khó khăn trong sự nghiệp diễn viên của Khả Ngân. Thời điểm đó, nữ diễn viên gây tranh cãi vì diễn xuất mờ nhạt, không hợp vai và kém xa Song Hye Kyo trong bản gốc của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Khả Ngân dần chứng minh thực lực khi xuất hiện trong nhiều phim truyền hình ăn khách của VTV.

Khả Ngân cũng đã thay đổi gu ăn mặc trong vài tháng gần đây

Trong thông báo mối quan hệ với Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân viết: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn “món quà” đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Khả Ngân đã nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh

Ảnh: Tổng hợp