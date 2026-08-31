Nóng: Khả Ngân xác nhận chuẩn bị cưới Nhan Phúc Vinh!

Tối 31/8, Khả Ngân khiến mạng xã hội "vỡ òa" khi đăng tải bức ảnh hạnh phúc bên Nhan Phúc Vinh kèm dòng trạng thái dài, chính thức chia sẻ cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau nhiều năm kín tiếng về chuyện riêng tư, nữ diễn viên lần đầu xác nhận đã xây dựng tổ ấm và bước sang một vai trò hoàn toàn mới. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng như đồng nghiệp trong giới giải trí.

Khả Ngân viết: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân.

Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn "món quà" đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn.

Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý.

Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người.

Ngân xin phép được giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình nhỏ và sẽ không chia sẻ thêm hay thực hiện các cuộc phỏng vấn liên quan đến chuyện cá nhân ở thời điểm này. Ngân mong các anh chị báo chí, truyền thông và mọi người thương, hiểu và tôn trọng lựa chọn này của Ngân.

Cảm ơn cuộc sống này đã cho Ngân được nhận rất nhiều yêu thương".

Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn người bạn đời vì đã đồng hành cùng mình xây dựng một mái ấm riêng, đồng thời lần đầu nhắc đến sự xuất hiện của em bé bằng những lời đầy xúc động: "Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Không chỉ chia sẻ niềm vui với gia đình nhỏ, Khả Ngân còn gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường làm nghề.

Bước sang một cột mốc mới của cuộc sống, nữ diễn viên khẳng định việc lập gia đình sẽ không khiến cô rời xa nghệ thuật. Khả Ngân cho biết bản thân vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất và tham gia những dự án mới trong thời gian tới, đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả.

Bên cạnh niềm hạnh phúc, Khả Ngân cũng bày tỏ mong muốn giữ gìn sự riêng tư cho tổ ấm của mình. Cô cho biết sẽ không chia sẻ thêm hay thực hiện các cuộc phỏng vấn liên quan đến đời sống cá nhân ở thời điểm hiện tại, đồng thời mong báo chí và công chúng tôn trọng lựa chọn này. Khép lại bài đăng, Khả Ngân gửi lời cảm ơn cuộc sống vì đã mang đến cho mình nhiều yêu thương.

Cùng thời điểm, trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh cũng đăng tải bức ảnh nắm tay Khả Ngân, trong đó nữ diễn viên khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Nam diễn viên viết ngắn gọn nhưng đầy hạnh phúc: "Cô ấy đã nói 'ĐỒNG Ý'!!!!!! ❤️💍❤️" (kèm dòng tiếng Anh: "She said YES!!!!!"). Chỉ với vài từ ngắn ngủi, Nhan Phúc Vinh đã xác nhận màn cầu hôn thành công, khép lại hành trình yêu kín tiếng của cả hai bằng một cái kết viên mãn.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Khoảnh khắc Khả Ngân mỉm cười, đưa bàn tay đeo nhẫn về phía ống kính được nhiều người nhận xét là một trong những hình ảnh ngọt ngào nhất của cặp đôi từ trước đến nay. Dưới bài đăng, đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng, bày tỏ niềm vui khi cuối cùng cả hai cũng chính thức công khai chuyện về chung một nhà sau thời gian dài giữ kín đời tư.

Việc Khả Ngân chia sẻ về "mái ấm nhỏ" và "món quà" đặc biệt, trong khi Nhan Phúc Vinh đăng tải khoảnh khắc cầu hôn cùng dòng trạng thái "Cô ấy đã nói đồng ý", đã hoàn thiện bức tranh hạnh phúc mà cả hai lựa chọn công bố với công chúng trong cùng một ngày. Tuy nhiên, đúng như mong muốn của nữ diễn viên, cả hai đều không tiết lộ thêm về thời điểm tổ chức hôn lễ hay những thông tin riêng tư khác của gia đình.

Thông báo của nữ diễn viên xuất hiện chỉ ít ngày sau khi mạng xã hội liên tục xuất hiện những đồn đoán về việc cô mang thai. Trước đó, Khả Ngân gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với trang phục rộng và vóc dáng có phần thay đổi, khiến từ khóa liên quan nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đó cô chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào.

Việc lựa chọn công khai khi mọi thứ đã trọn vẹn thay vì lên tiếng trước những đồn đoán cũng nhận được nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ. Dưới phần bình luận, đông đảo đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến Khả Ngân, chúc nữ diễn viên có một hành trình mới thật nhiều hạnh phúc bên gia đình nhỏ.nhỏ.