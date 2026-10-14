Loan Niệm của 'Đầu xuân tươi sáng' dẫn đầu bảng xếp hạng tháng 9

Vừa qua, bảng xếp hạng của Huan Network về chỉ số yêu thích của các nhân vật trong phim truyền hình Hoa ngữ đã gọi tên Loan Niệm của phim Đầu xuân tươi sáng ở vị trí đầu bảng. Xếp sau là Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa đóng trong phim Lan Hương như cố), Thượng Quan Thành Minh (Lý Hiện đóng trong phim Ta không phải đại sư).

Đầu xuân tươi sáng xoay quanh chuyện tình công sở bí mật giữa giám đốc điều hành công ty quảng cáo Loan Niệm có tính cách sắc sảo và nhân viên mới trẻ trung, nhiệt huyết Thượng Chi Đào. Trong môi trường làm việc, Loan Niệm nhạy bén, khả năng ứng biến và tư duy sắc sảo. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, anh thiếu tinh tế trong sử dụng lời nói nên gây tổn thương cho người yêu. Suốt 10 năm, những đam mê và hiểu lầm không ngừng đã ảnh hưởng nhiều đến tính cách và định hướng cuộc sống của cả hai. Mối quan hệ giữa anh và Thượng Chi Đào không chỉ gắn với cảm xúc cá nhân mà còn diễn ra trong bối cảnh công sở, nơi ranh giới giữa công việc và đời tư trở thành một yếu tố đáng chú ý của bộ phim.

Tỉnh Bách Nhiên bộc lộ tình cảm của nhân vật Loan Niệm khi nhìn người yêu chi tiết trong từng ánh mắt. (Ảnh chụp màn hình)

Sức hút của Loan Niệm đến từ sự đối lập trong tính cách sắc sảo, có phần lạnh lùng bên ngoài nhưng lại giàu tình cảm bên trong. Hình tượng “ngoài cứng rắn, trong mềm yếu” góp phần tạo nên chiều sâu cho Loan Niệm, khiến anh không chỉ là một người đàn ông bản lĩnh mà còn có những góc khuất cảm xúc. Mối quan hệ giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào được phát triển theo hướng hai người chữa lành cho nhau và cùng trưởng thành. Sau những va vấp, cả hai dần học cách nhìn nhận tình yêu và bản thân một cách chín chắn hơn.

Một số ý kiến cho rằng nhân vật trong truyện có sức hút mạnh mẽ nhưng cũng mang nét tính cách dễ gây tranh cãi, trong khi hình ảnh của Tỉnh Bách Nhiên thể hiện ở phiên bản truyền hình thiên về sự dịu dàng. Những chi tiết này góp phần thể hiện tình cảm sâu sắc nhưng không phô bày trực tiếp của các nhân vật. Trong phim, diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn giàu cảm xúc, tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sau khi phim đã kết thúc. Trước Tỉnh Bách Nhiên đã có nhiều nam diễn viên thể hiện hình ảnh "tổng tài" là những người tài giỏi, nắm quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp với phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp. Đây cũng là hình ảnh nhiều phụ nữ cũng là khán giả chính của dòng phim tình cảm yêu thích. Nhưng nam diễn viên có nhiều sự chăm chút tỉ mỉ để nhân vật gây ấn tượng khó quên cho người xem., từ cách trải nghiệm thực tế trong công ty quảng cáo cho đến chuẩn bị trang phục riêng.

Loan Niệm không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn có sức ảnh hưởng quốc tế. Bộ phim Đầu xuân tươi sáng không có kinh phí sản xuất cao nhưng do ekip nhiều kinh nghiệm thực hiện nên có sự chăm chút tỉ mỉ trong cách thể hiện cảm xúc nhân vật, thời trang công sở hiện đại, nhu cầu và sở thích của giới trẻ... Điều này đã giúp bộ phim lấy lòng được nhiều khán giả toàn cầu.

Mối tình khắc cốt ghi tâm của Lâm Cẩm Kỳ quá ngắn ngủi nên gây nuối tiếc cho khán giả. (Ảnh chụp màn hình)

Đứng ở vị trí thứ hai là Lâm Cẩm Kỳ, nhân vật do Lưu Học Nghĩa thể hiện trong Lan Hương như cố. Câu chuyện kể về tiểu thư mất đi thân phận quý tộc sau biến cố gia tộc, phải che giấu thân phận, trở thành nàng hầu Lan Hương (Đàm Tùng Vận đóng) để tìm cách giành lại tự do cho gia đình. Hành trình này đưa cô đối diện với vị hôn phu cũ, người nắm giữ nhiều chìa khóa liên quan đến quá khứ và tương lai của cô. Mối quan hệ giữa hai người mở ra những xung đột đan xen giữa tình cảm, lợi ích và những điều chưa thể nói rõ.

Lâm Cẩm Kỳ của Lưu Học Nghĩa có cuộc sống chia làm hai giai đoạn rõ rệt. Trước khi gặp Lan Hương thì anh là người kiêu kỳ, lạnh lùng, luôn tìm cách áp chế Lan Hương. Tuy nhiên anh dần dần bị sự thông minh, tính cách quyết liệt của cô gái thuyết phục. Nhất là trong giai đoạn gia tộc biến cố, sa sút, bản thân vướng nỗi oan khó giãi bày thì tính cách Lâm Cẩm Kỳ thay đổi, trở thành người si tình luôn tìm cách bảo vệ người mình yêu. Tuy nhiên quãng thời gian hạnh phúc của cặp đôi quá ngắn ngủi nên càng gây nhiều tiếc nuối cho người xem. Nhờ vậy mức độ bình luận của nhân vật cũng tăng cao hơn.

Lý Hiện được đánh giá cao khi thể hiện tính cách trái ngược của nhân vật ở hai thân phận khác nhau. (Ảnh chụp màn hình)

Vị trí thứ ba thuộc về Thượng Quan Thành Minh, do Lý Hiện đóng trong Ta không phải đại sư. Nhân vật có tên thật Vương Gia Hiền là một công tử quý tộc bước vào hành trình dùng trí tuệ, vận dụng mưu lược để bảo vệ di sản gia tộc và minh oan cho người thân. Điểm đáng chú ý ở Thượng Quan Thành Minh là sự tương phản giữa con người trong quá khứ và hiện tại. Trong những hồi tưởng, anh hiện lên như một thiếu gia giàu có, lịch lãm, đang đắm chìm trong tình yêu. Sau biến cố, nhân vật thay đổi rõ rệt: biết che giấu thân phận, kiểm soát cảm xúc và thận trọng hơn trong cách đối diện với người khác. Đằng sau dáng vẻ tưởng như vô hại là một con người mang theo tổn thương và khát vọng báo thù. Hình ảnh “sói đội lốt cừu” phần nào khái quát sự đối lập ấy: vẻ ngoài điềm tĩnh không phản ánh toàn bộ những toan tính và động cơ bên trong.

Với kiểu nhân vật có nhiều lớp tâm lý, vai diễn đặt ra yêu cầu thể hiện đồng thời sự lịch lãm của một thiếu gia trong quá khứ và vẻ kín kẽ, khó đoán của con người sau biến cố. Sự chuyển đổi này tạo nên trục phát triển quan trọng của nhân vật, khi mục tiêu bảo vệ gia tộc và minh oan cho người thân gắn với hành trình thay đổi chính bản thân anh.