Bạn vẫn thường bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố nhiệt đới, trái cây trộn với sữa chua, hay chuối nghiền trong bát yến mạch nóng? Rất tiếc, theo một chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Anh Quốc, những thói quen tưởng lành mạnh này lại không hề tốt như bạn nghĩ.

Nichola Ludlam-Raine, chuyên gia dinh dưỡng, mới đây đã xếp hạng 18 loại trái cây phổ biến dựa trên giá trị dinh dưỡng. Tiêu chí đánh giá gồm hàm lượng vitamin, khoáng chất, chất xơ và lượng đường tự nhiên trong mỗi loại trái cây và kết quả có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Dẫn đầu “bảng xếp hạng tệ” lại là những trái cây quen mặt trong bữa sáng

Theo bảng đánh giá, dưa bao gồm dưa hấu, dưa lưới, dưa vàng… xếp cuối bảng với chỉ 1/5 điểm. Dù chứa nhiều nước, vitamin C và một số loại có cả vitamin A, nhưng dưa lại thiếu chất xơ và các dưỡng chất quan trọng, khiến giá trị dinh dưỡng tổng thể khá thấp.

“Dưa có vị ngọt dịu, dễ ăn nhưng lại là loại trái cây ít chất xơ và nghèo vi chất nhất trong số các loại thường thấy”, bà Ludlam-Raine nhận xét. “Hàm lượng đường tự nhiên cũng ở mức trung bình”.

Dứa, loại quả không thể thiếu trong nhiều món tráng miệng hoặc salad trái cây cũng không khá hơn là bao khi chỉ đạt 2/5 điểm. Mặc dù chứa nhiều vitamin C và enzym bromelain giúp tiêu hóa, nhưng hàm lượng đường cao cùng độ axit gây kích ứng nướu răng khiến loại quả này không được khuyến khích dùng thường xuyên.

Chuối, món ăn sáng quốc dân, cũng không đạt điểm cao. Với 3/5 điểm, chuối bị “chê” vì giàu đường tự nhiên. Tuy nhiên, bà Ludlam-Raine thừa nhận chuối có nhiều mặt tích cực: “Chuối giàu kali, vitamin B6 và chất xơ. Chúng cung cấp năng lượng nhanh và tốt cho tim mạch”. Dù vậy, bà lưu ý người mắc tiểu đường hoặc đề kháng insulin nên cân nhắc khẩu phần (khoảng 80g).

Trái cây nào mới thực sự nên ăn mỗi sáng?

Top đầu bảng xếp hạng là các loại cam, kiwi và các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi...) đạt điểm tuyệt đối 5/5. Chúng không chỉ giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, chất xơ, mà còn hỗ trợ kháng viêm và bảo vệ tế bào trước tổn thương.

Ở nhóm 4/5 điểm là những cái tên quen thuộc như táo, lê, bưởi và xoài vừa ngon miệng, vừa cân bằng tốt giữa lượng đường và dưỡng chất.

Theo bác sĩ Nadeem từ trung tâm Wellness Drip, việc tăng cường vitamin C qua thực phẩm như cam, kiwi và dâu tây có thể giúp giảm một nửa số ngày bị ốm mỗi năm. “Cơ thể chúng ta không thể dự trữ vitamin C, nên cần bổ sung đều đặn mỗi ngày. Nếu bạn thường xuyên mệt mỏi, dễ cảm lạnh hoặc hồi phục lâu, có thể là do thiếu vitamin C”, ông nói với You Magazine.

Tóm lại: Trái cây tốt, nhưng không phải loại nào cũng đáng ăn mỗi sáng

“Trái cây có chứa carbohydrate, chủ yếu dưới dạng đường tự nhiên như fructose, nhưng đi kèm là chất xơ giúp làm chậm tiêu hóa và ngăn tăng đường huyết đột ngột”, bà Ludlam-Raine chia sẻ.

Tuy nhiên, trái cây không đồng đều về giá trị dinh dưỡng. Với người bình thường, ăn hoa quả lành mạnh nhưng nên đa dạng và chọn loại có chất xơ cao, ít đường. Với người tiểu đường hoặc nhạy cảm insulin, cần đặc biệt chú ý đến loại trái cây và khẩu phần.

Dưa, dứa hay chuối tuy ngon và tiện, nhưng nên xem là món “ăn chơi”, không phải món chủ lực mỗi sáng. Thay vào đó, quả mọng, kiwi, cam tuy nhỏ mà có võ mới là những lựa chọn thông minh cho cả sức khỏe và sắc đẹp.

Nguồn và ảnh: Saily Mail