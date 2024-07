Loại rau người Việt ai cũng biết hóa ra là dược liệu quý từ hàng nghìn năm trước

Thì là giúp thúc đẩy tiêu hóa

Thì là chứa các hợp chất có tác dụng giảm co thắt đường tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi và khó tiêu. Chất xơ dồi dào trong loại thảo mộc này giúp kích thích nhu động ruột, kích thích sản xuất dịch vị và enzym tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn.

Ngoài ra, thì là còn có tính chất kháng axit nên có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành axit dư thừa trong dạ dày, hỗ trợ điều trị chứng khó tiêu, loét, viêm dạ dày và thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn trong cơ thể.

Rau thì là được sử dụng như dược liệu quý từ hàng nghìn năm trước. Ảnh: Shutter Stock

Tăng cường sức khỏe xương

Canxi là khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì xương chắc khỏe. Thì là chứa một lượng nhỏ canxi, tuy không đáng kể nhưng vẫn góp phần vào tổng lượng canxi bạn nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, thì là có thể giúp cơ thể hấp thu canxi từ các nguồn thực phẩm khác tốt hơn nhờ các hợp chất như vitamin K và magie.

Trong khi đó, các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid trong thì là giúp bảo vệ xương khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các đặc tính kháng viêm của thì là có thể giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể, bao gồm cả viêm xương khớp.

Ngăn ngừa nhiễm trùng, trị ho và cảm lạnh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh dầu thì là có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn và nấm gây bệnh, bao gồm cả vi khuẩn E. coli, Salmonella và Staphylococcus aureus. Thì là cũng chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid, giúp tăng cường hệ miễn dịch và khả năng chống lại nhiễm trùng của cơ thể.

Nhờ đặc tính kháng khuẩn mạnh, thì là không chỉ được sử dụng để loại bỏ vi khuẩn hoặc vi trùng khỏi cơ thể mà còn được sử dụng để điều trị và chữa lành vết thương. Loại thảo dược này cũng cực kỳ có lợi trong việc điều trị ho và cảm lạnh, giảm tình trạng suy nhược, mệt mỏi, suy nhược nói chung và cải thiện sức sống tổng thể của cơ thể.

Rau thì là có thể hỗ trợ trị ho, cảm lạnh. Ảnh: Getty Images

Giúp khắc phục chứng mất ngủ

Thì là có đặc tính an thần nhẹ, giúp giảm căng thẳng, lo âu và thư giãn tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Một số nghiên cứu cho thấy thì là có thể giúp tăng cường sản xuất melatonin – một hormone điều hòa giấc ngủ tự nhiên của cơ thể, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Bên cạnh thêm thì là vào chế độ ăn hàng ngày, bạn cũng có thể hãm một thìa cà phê hạt thì là với nước sôi, để nguội và uống trước khi đi ngủ. Hoặc pha loãng vài giọt tinh dầu thì là với dầu nền (như dầu dừa, dầu ô liu) và massage nhẹ nhàng lên thái dương, cổ và ngực trước khi ngủ.

Hỗ trợ điều trị các vấn đề về hô hấp

Thì là chứa các hợp chất như flavonoid và polyacetylene có khả năng kháng khuẩn và kháng viêm. Các chất này giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, giảm viêm nhiễm đường hô hấp, hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm họng, viêm phế quản.

Tinh dầu thì là có tác dụng làm dịu cổ họng, giảm đau rát và khó chịu do viêm họng đồng thời làm long đờm, giúp giảm ho và khó thở do đờm ứ đọng. Nghiên cứu cho thấy súc miệng bằng tinh dầu hạt thì là pha loãng có thể giúp làm long đờm trong phổi và giảm ho.