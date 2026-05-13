Nếu phải gọi tên một loại thực phẩm "ngon - bổ - rẻ" bậc nhất trong thời kỳ ép cân giữ dáng, chắc chắn đậu phụ sẽ luôn nằm trên top đầu. Chẳng hề nói quá khi gọi đậu phụ là "vị vua ẩn danh" của giới ăn kiêng bởi chúng mang trong mình lượng protein thực vật dồi dào, lại vô cùng ít béo và thanh mát. Nhiều chị em cứ than thở rằng ăn kiêng là phải làm bạn với những đĩa ức gà khô khốc hay rổ rau luộc nhạt nhẽo, nhưng đó là do bạn chưa biết đến những công thức biến tấu "thần thánh" từ đậu phụ mà thôi.

Hãy quên đi những bữa ăn chán ngắt, hôm nay chúng ta sẽ cùng lật mở 6 cách làm đậu phụ trộn siêu ngon, thanh nhẹ, béo ngậy vừa đủ nhưng lại đánh bay mỡ thừa. Đều là những món làm nhanh gọn lẹ, dân văn phòng bận rộn đến mấy hay các nàng "lười" cũng chỉ mất đúng 3 bước là có ngay đĩa đồ ăn xịn sò. Thử ngay để cả tuần đổi món không nhàm chán, tự do ăn uống mà cân nặng vẫn cứ giảm rào rào nhé!

Đậu phụ trộn bơ và trứng bắc thảo: Lạ miệng, béo ngậy mà calo "nhẹ tênh"

Bơ và đậu phụ nghe có vẻ không liên quan nhưng khi kết hợp lại tạo ra một món ăn có hàm lượng calo khoảng 138kcal/100g, vừa vặn cho một bữa xế hay bữa tối nhẹ nhàng. Bạn chỉ cần 150g đậu phụ non mềm mịn, cắt miếng nhỏ vừa ăn rồi trộn cùng 1 quả bơ béo ngậy thái hạt lựu.

Bí quyết để món này dậy vị là pha hỗn hợp xốt gồm 4 thìa vừng rang giã nhỏ, 2 thìa dầu mè và 2 thìa nước tương, rưới đều lên trên là xong. Vị bùi béo của bơ quyện với sự thanh mát của đậu phụ không chỉ cung cấp chất béo tốt và protein mà còn giúp bạn no lâu, dưỡng da mướt mịn.

Nếu là tín đồ của hương vị đậm đà hơn, món đậu phụ trộn trứng bắc thảo chắc chắn sẽ khiến bạn "hao cơm" dù chỉ chứa vỏn vẹn 52kcal/100g.

Hãy chuẩn bị 200g đậu phụ non và 2 quả trứng bắc thảo cắt nhỏ, sau đó làm phần xốt trộn thần thánh gồm 10g tỏi băm, 30g rau mùi thái nhỏ, cùng 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 thìa dầu mè, thêm xíu muối, đường và hạt nêm cho vừa miệng. Hương vị đặc trưng của trứng bắc thảo khi ăn kèm tỏi và rau mùi sẽ át đi mùi ngái của đậu tương, tạo nên một đĩa đồ ăn sần sật, mềm tan, giải ngán cực kỳ hiệu quả trong những ngày hè oi bức.

Thanh lọc cơ thể với đậu phụ trộn rau mầm xanh mát và dưa chuột giòn tan

Những ngày muốn làm sạch dạ dày, một đĩa đậu phụ trộn rau mầm chỉ khoảng 73kcal/100g sẽ là lựa chọn "chân ái". Bạn hãy chần sơ 150g rau mầm cho chín tới rồi trộn cùng 200g đậu phụ non, nêm nếm giản dị với 1 thìa dầu mè, 1 thìa nước tương, 5g muối vừng và chút xíu hạt nêm. Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ dồi dào từ rau mầm và protein chất lượng cao từ đậu phụ non.

Cắn một miếng, sự tươi mát mọng nước lan tỏa trong khoang miệng, giúp cơ thể nhẹ bẫng mà dạ dày vẫn được lấp đầy êm ái. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến "bộ đôi hoàn hảo" dưa chuột và đậu phụ với mức năng lượng siêu thấp, chỉ khoảng 51kcal/100g.

Nguyên liệu vô cùng đơn giản với 200g dưa chuột đập dập hoặc thái lát, trộn cùng 200g đậu phụ non, 30g rau mùi, 10g tỏi băm và một ít hành lá. Phần xốt trộn chua ngọt thanh thanh được pha từ 1 thìa dầu mè, 1 thìa nước tương, 1 thìa giấm cùng chút muối đường sẽ đánh thức mọi giác quan. Dưa chuột giòn sần sật kết hợp cùng đậu phụ mềm mịn tạo nên một món ăn chống ngán tuyệt đối, lại bổ sung lượng nước dồi dào giúp làn da nàng luôn căng bóng.

Bùng nổ vị giác với đậu phụ trộn tép khô đậm đà và rau mùi cay nồng

Đừng nghĩ đồ giảm cân là nhạt nhẽo, đĩa đậu phụ trộn tép khô 93kcal/100g này sẽ chứng minh điều ngược lại. Với 200g đậu phụ non, bạn hãy thêm vào 10g tép khô (hoặc tôm khô xé nhỏ), 10g tỏi băm, 10g hành lá và 10g vừng rang. Điểm nhấn của món ăn nằm ở bát xốt gồm 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 thìa giấm, một chút muối và đặc biệt là 1 thìa dầu nóng dội lên trên để làm chín tỏi và dậy mùi thơm nức mũi.

Tép khô mang đến nguồn canxi tuyệt vời, khi nhai có độ dai mặn mặn cực kỳ cuốn hút, ăn kèm đậu phụ thì hương vị phải nói là đưa miệng vô cùng. Cuối cùng, dành cho những cô nàng mê rau mùi và thích một chút vị cay xé lưỡi, món đậu phụ trộn rau mùi cay chỉ khoảng 71kcal/100g sẽ làm thỏa mãn cơn thèm.

Chuẩn bị 200g đậu phụ non, 50g rau mùi thái khúc, 5g ớt xiêm xanh đỏ xắt lát, 10g vừng rang cùng tỏi băm. Xốt trộn chua cay đơn giản với 1 thìa nước tương, 1 thìa giấm, xíu muối đường sẽ được rưới đều lên trên. Mùi thơm nồng nàn của rau mùi kết hợp với vị cay cay tê tê của ớt sẽ kích thích vị giác tột độ, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa vô cùng hiệu quả.

Công thức "3 bước lười biếng" cho hội chị em bận rộn

Để chinh phục 6 đĩa đồ ăn "thần thánh" này, các nàng chỉ cần nhớ kỹ một công thức siêu lười biếng gồm đúng 3 bước. Bước thứ nhất là xử lý nguyên liệu, đậu phụ non có thể chần sơ qua nước sôi để giảm mùi ngái và bớt lạnh bụng, các loại rau củ ăn kèm thì rửa sạch thái nhỏ. Bước thứ hai là linh hồn của món ăn - pha xốt trộn với các gia vị quen thuộc như nước tương, giấm, dầu mè hay dầu hào tùy theo khẩu vị.

Và bước cuối cùng đơn giản chỉ là cho tất cả vào bát, rưới xốt, trộn đều tay và trình bày ra đĩa là xong. Mỗi ngày hãy thử đổi một món, đảm bảo cả tuần bạn sẽ không hề thấy ngán, ăn ngon miệng, bụng nhẹ tênh mà vóc dáng lại cứ thế thon gọn đi trông thấy, hiện thực hóa ước mơ "tự do đạm" ngay trong chính gian bếp nhỏ của mình.