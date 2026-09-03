Cánh gà om bia: Công thức chuẩn vị, ngon đến mức "ăn sạch cả nước sốt"

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, luôn dự trữ sẵn cánh gà trong tủ lạnh là một ý tưởng hay. Chúng là một nguyên liệu đa năng phù hợp với mọi lứa tuổi và có thể được chế biến ngon miệng theo nhiều cách khác nhau như chiên, hầm hoặc kho. Món cánh gà om bia này có vị tươi mát và dịu nhẹ, với hương thơm mạch nha tinh tế. Đây là một công thức nấu ăn dễ làm, đảm bảo thành công và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy ngán.

Nhiều người thích hầm cánh gà với coca nhưng đôi khi, vị ngọt của nó khá "sắc", có thể gây ngán nếu ăn nhiều. Ngược lại, sử dụng bia mang lại kết cấu tươi mát không thể thay thế. Trong quá trình om ở nhiệt độ cao, cồn bay hơi hoàn toàn, không để lại vị cay hay vị cồn, chỉ còn lại hương thơm mạch nha tinh khiết và dư vị ngọt nhẹ. Chất lỏng mịn từ bia giữ lại độ ẩm cho cánh gà, ngăn chúng bị khô sau khi om. Điều này tạo ra những cánh gà có lớp da hơi mềm và bên trong mọng nước, mềm hơn nhiều so với những cánh gà được chế biến bằng các phương pháp thông thường.

Cánh gà tươi được khía nhẹ trên da rồi ướp sơ qua. Bước này giúp loại bỏ mùi tanh của thịt và cho phép hương thơm của gia vị và rượu nhanh chóng thấm vào thịt, tạo nên hương vị đậm đà, cân bằng. Sau đó, chúng được chiên trong chảo với lửa nhỏ để giảm thiểu độ béo ngậy. Mỡ tự nhiên của cánh gà sẽ từ từ tan chảy trong quá trình chiên, và lớp da được chiên đến khi vàng nâu và hơi sém, giữ lại nước ngọt bên trong và tạo thành lớp vỏ mỏng giòn, trong khi thịt bên trong vẫn mềm và mọng nước.

Đổ một lượng bia vừa đủ vào nồi, sao cho ngập một nửa nguyên liệu, rồi đun nhỏ lửa để hương thơm của bia ngấm vào cánh gà. Cuối cùng, làm đặc nước sốt bằng một ít nước bột bắp pha loãng, sao cho nước sốt sánh mịn phủ đều lên từng cánh gà, tạo nên màu đỏ bóng bẩy trông vô cùng hấp dẫn.

Những cánh gà om bia này vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Cắn vào lớp da hơi dai, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt mọng nước lan tỏa khắp khoang miệng. Chúng mềm, mọng nước, không hề khô hay ngấy, với hương thơm mạch nha thoang thoảng cân bằng vị béo ngậy của thịt. Vị mặn ngọt dịu nhẹ lưu lại lâu, khiến chúng càng ngày càng ngon và khó quên.

Nguyên liệu làm món cánh gà om bia

Nguyên liệu chính: 500g cánh gà khúc giữa, 1 lon bia, 1 gốc hành baro, 1 miếng gừng, một ít đường phèn (tùy khẩu vị), một ít hạt mè trắng rang.

Nguyên liệu gia vị: 2 muỗng canh nước tương, một nhúm bột nêm vị gà, một nhúm tinh bột khoai tây và lượng muối vừa đủ.

Cách làm món cánh gà om bia

Bước 1: Rửa sạch sau đó ngâm cánh gà thật kỹ trong nước có pha một chút muối để loại bỏ mùi hôi và máu thừa. Sau đó rửa sạch lại lần nữa rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Cắt gừng và hành baro thành các lát mỏng. Khía 2 đường trên mặt da của cánh gà. Sau đó xoa một chút muối và bột nêm vị gà lên toàn bộ các cánh gà rồi ướp trong khoảng 20 phút.

Bước 2: Làm nóng chảo chống dính. Tiếp đó cho cánh gà vào chảo, áp phần da xuống rồi chiên nhỏ lửa. Khi bề mặt chuyển sang màu vàng nâu, lật mặt kia và tiếp tục áp chảo cho đến khi cả 2 mặt đều có màu vàng nâu. Thêm gừng và hành baro thái lát vào, xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó, thêm đường phèn và đảo vài lần cho đường tan. Sau đó thêm nước tương rồi đảo đều.

Bước 3: Tiếp đó, thêm lượng muối thích hợp, xào đều. Đổ lượng bia vừa đủ vào, sao cho đủ để ngập một nửa các nguyên liệu. Tiếp theo bạn đổ một ít tinh bột khoai tây vào bát, thêm nước để tạo thành hỗn hợp sánh sệt. Đổ hỗn hợp bột khoai tây vào nổi, đảo đều và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa, rắc thêm một ít hạt mè trắng rang lên là món ăn sẵn sàng để thưởng thức.

Trên đây là công thức làm món cánh gà om bia thơm ngon đậm đà chỉ với thao tác rất đơn giản. Bạn hãy trổ tài làm ngay món ăn này cho gia đình mình thưởng thức nhé. Chắc chắn món ăn này sẽ xuất hiện nhiều lần tiếp theo trên bàn ăn nhà bạn sau khi thử lần đầu tiên!