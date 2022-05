Loại rau dưỡng gan, làm sạch nội tạng, ăn đều giúp trắng da và giảm cân nhanh

Cách ăn bí đao giúp sạch và trẻ hóa nội tạng, tránh gan nhiễm mỡ, làm trắng da, giảm cân

Bí đao là một trong những loại rau được mọi người sử dụng nhiều vào mùa hè. Nguyên nhân bởi, bí đao rất giàu nước, chất xơ, có công dụng giải nhiệt mùa hè. Với những ai muốn dưỡng trắng da, giảm cân thì càng không nên bỏ qua loại rau này.

Ăn bí đao còn giúp làm sạch và trẻ hóa nội tạng, ngăn chặn tình trạng gan nhiễm mỡ. Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, bí đao có tính mát, vị ngọt, không độc giúp thanh nhiệt giải độc, kiện tỳ, ích khí trừ phiền, chỉ khát lợi tiểu, tiêu thũng.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, 100g bí đao có 0,4g protid, 2,4g glucid, 19mg canxi, 12mg photpho, 0,3mg sắt và nhiều loại vitamin như carotene, B1, B2, B3, C...

Thành phần chính của bí đao là nước, không có chất béo và hàm lượng natri cũng vô cùng thấp. Do đó, đây là thực phẩm cực hữu ích với bệnh nhân xơ cứng động mạch, động mạch vành tim, cao huyết áp, viêm thận, ung nhọt, phù thũng...

Để ăn bí đao giúp làm sạch nội tạng, tránh gan nhiễm mỡ, lương y Bùi Hồng Minh gợi ý:

- Bí đao 500g đem gọt vỏ, rửa sạch, thái nhỏ.

- Đổ khoảng 1 lít nước vào luộc chín.

- Ăn hết bí đao cả nước lẫn cái thay cơm.

Không chỉ làm sạch gan, trẻ hóa nội tạng, ăn bí đao theo cách đơn giản này còn giúp giải độc gan, cực kỳ hữu ích cho người bị gan nhiễm mỡ. Không những thế, chị em dùng đều còn giúp dưỡng trắng da, làm da đẹp mịn, đồng thời giảm cân nhanh vào mùa hè.

"Bí đao là một thực phẩm vô cùng hữu ích trong việc làm tan đờm, giúp mát ruột, đánh bay cơn khát, giải độc, giảm béo. Bí đao giúp giảm cân vì ít năng lượng, làm bụng nhanh no vì chứa nhiều nước, chứa hyterin kaperin, không có chất béo, ngăn chặn đường chuyển hóa vào mỡ trong cơ thể. Vì thế, cơ thể không thể tích lũy mỡ thừa nên giảm béo rất tốt", lương y Bùi Hồng Minh nhấn mạnh.

Ngoài ra, ăn bí đao thường xuyên còn đem lại những công dụng gì?

1. Cải thiện thị lực

Bí đao có hàm lượng vitamin B2 dồi dào, cung cấp 11% nhu cầu cơ thể bạn cần mỗi ngày. Khi cơ thể được bổ sung vitamin B2, bạn có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt, cải thiện thị lực. Trong khi đó, các chất chống oxy hóa có trong bí đao giúp giảm stress oxy hóa ở võng mạc và ngăn chặn bệnh thoái hóa điểm vàng.

2. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng kali và vitamin C cao, bí đao chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tim mạch. Kali hoạt động như một chất giãn mạch. Nó giúp giảm huyết áp bằng cách giải phóng sức căng trong mạch máu và động mạch để máu lưu thông tốt hơn.

Điều này ngăn chặn chứng xơ vữa động mạch - nguyên nhân gây ra các vấn đề về tim và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Hơn nữa, vitamin C có liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ đột quỵ.

3. Tăng cường miễn dịch

Cung cấp 19% nhu cầu vitamin C hàng ngày trong một khẩu phần ăn, bí đao được coi là thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch mạnh mẽ. Vitamin C có thể kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu. Chúng cũng có thể hoạt động như một chất chống oxy hóa để trung hòa các gốc tự do và ngăn chặn sự đột biến ở các tế bào khỏe mạnh.

Bí đao cũng chứa lượng kẽm dồi dào. Đây là một thành phần quan trọng khác đối với sức khỏe hệ miễn dịch.

4. Sản xuất collagen

Vitamin C trong bí đao không chỉ giúp tăng cường miễn dịch. Trong thực tế, vitamin C là một thành phần trong quá trình sản xuất collagen. Đây là một trong những thành phần chính của tế bào, mô, cơ, xương và mạch máu.

5. Tốt cho tiêu hóa

Chất xơ là một phần quan trọng của bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào. Nó có thể cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa nhiều vấn đề ở đường ruột như táo bón, đầy hơi, chuột rút, trĩ... Chất xơ cũng có thể cải thiện hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng của ruột, cùng với việc giảm cholesterol trong hệ thống tim mạch.

6. Tăng năng lượng

Vitamin B2 đóng một phần quan trọng trong quá trình trao đổi chất của con người. Nó đảm bảo các chất dinh dưỡng được chuyển hóa thành năng lượng có thể sử dụng được.

Cùng với nhiều tác động đối với sự cân bằng nội tiết tố và sức khỏe, hàm lượng cao vitamin B2 có trong bí đao giúp chúng ta hoạt động và sử dụng các chất dinh dưỡng một cách hiệu quả nhất.

7. Cải thiện não bộ

Hàm lượng sắt đáng kể được tìm thấy trong bí đao là một giải pháp lý tưởng để tăng cường lưu thông đến các bộ phận của cơ thể. Sắt là một thành phần không thể thiếu trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu. Vì vậy, khi cơ thể có nhiều sắt hơn, bạn sẽ có hệ tuần hoàn khỏe mạnh và giàu oxy hơn.

Điều này có nghĩa là bí đao không chỉ bảo vệ cơ thể chống lại các triệu chứng của bệnh thiếu máu mà còn đảm bảo lưu thông máu đến não. Từ đó giúp bạn tăng khả năng tập trung và ghi nhớ.

8. Giải độc cơ thể

Trong y học cổ truyền, bí đao thường được dùng làm thuốc lợi tiểu, có tác dụng giải độc cơ thể. Đi tiểu giúp loại bỏ độc tố, chất béo, muối và nước dư thừa ra khỏi cơ thể, cực tốt cho gan, thận.

Lưu ý ăn bí đao giúp khỏe nội tạng, chống gan nhiễm mỡ lại trắng da, giảm cân

- Không ăn sống bí đao hoặc uống nước bí đao ép vì bí đao có chứa xà phòng. Sử dụng ở dạng sống sẽ gây bệnh, cực kỳ hại cho hệ tiêu hóa của bạn.

- Bí đao không dùng cho những người có tì vị hư hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy.

- Nếu đang bị cảm lạnh, ho đờm loãng, khi ăn bí đao thì nên cho thêm gia vị cay ấm như gừng, hành, tiêu.

- Không dùng bí đao cho người mắc chứng tâm dương hư gặp lạnh hay hồi hộp (tâm quý), người bị dị ứng mẩn ngứa khi gặp gió lạnh.

https://afamily.vn/loai-rau-duong-gan-lam-sach-noi-tang-an-deu-giup-trang-da-va-giam-can-nhanh-20220516164440926.chn