Việc nuôi tóc dài có thể là điều khó khăn với nhiều người, vì không phải ai cũng may mắn sở hữu mái tóc dài và bóng mượt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có một nguyên liệu đơn giản có thể giúp cải thiện vẻ ngoài của mái tóc.

Tài khoản @myhealthandbeautyrecipes trên Tik Tok gợi ý rằng một loại rau củ không ngờ tới có thể hỗ trợ mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc, đó chính là hành tây.

Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng có nhiều lý do để tin rằng nó hiệu quả. Theo đó, nước ép từ hành tây được ca ngợi là chìa khóa để nuôi dưỡng mái tóc dài và tuyệt đẹp. Trong đoạn video, người dùng Tik Tok tiết lộ: “Nước ép hành tây cung cấp thêm lưu huỳnh để hỗ trợ mái tóc dày và khỏe mạnh – ngăn ngừa rụng tóc và thúc đẩy mọc tóc.”

“Lưu huỳnh trong hành tây cũng thúc đẩy sản sinh collagen, hỗ trợ phát triển các tế bào da khỏe mạnh và mọc tóc. Để có mái tóc khỏe, mượt và óng ả, hãy thoa thêm dầu hương thảo hoặc nước hương thảo.”

Đoạn video đã thu hút hàng trăm lượt xem kể từ khi được đăng tải, với nhiều người bày tỏ sự biết ơn đến người sáng tạo nội dung vì đã chia sẻ công thức.

Trên thực tế, nước ép hành tây thực sự được công nhận như một giải pháp tăng cường sức khỏe tóc, đặc biệt là vấn đề rụng tóc, và đã được sử dụng như một phương thuốc dân gian trong nhiều năm, theo báo Anh Mirror.

Hành tây cũng là một nguyên liệu rẻ tiền, với một kg hành tây Đà Lạt (6-9 củ) chỉ có giá 34.900 đồng, theo thông tin từ siêu thị Lotte Mart.

Chuyên trang y tế Mỹ Healthline cho biết nước ép hành tây có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả đối với một số người bị rụng tóc, và nó cũng có thể giúp phục hồi độ bóng và vẻ rực rỡ cho mái tóc.

Chất lỏng này cũng có thể ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm và trị gàu. Khoa học cho thấy hành tây chứa nhiều lưu huỳnh – một dưỡng chất cần thiết cho cơ thể – có thể mang lại nhiều lợi ích. Lưu huỳnh có mặt trong các axit amin, là thành phần cấu tạo nên protein – yếu tố thiết yếu cho sự phát triển tóc khỏe mạnh.

Ngoài lợi ích cho tóc, hành tây khi sử dụng làm thực phẩm còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, ví dụ như giảm mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim; kiểm soát đường huyết, hỗ trợ ngăn ngừa đái tháo đường; tăng cường sức khỏe xương, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn cân đối…