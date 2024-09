Loại quả Việt được mệnh danh là "vua dưỡng thận", càng nấu chín càng bổ dưỡng

Lê là “vua dưỡng thận”

Lê chứa hơn 80% là nước, đóng vai trò như một chất lợi tiểu tự nhiên, cực kỳ có lợi cho những người đang gặp vấn đề về thận. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ dồi dào trong quả còn hỗ trợ đắc lực cho hệ tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru và hiệu quả hơn. Nhờ khả năng lợi tiểu, việc đi tiểu trở nên dễ dàng hơn, từ đó ngăn ngừa nguy cơ viêm thận một cách hiệu quả.

Không chỉ vậy, quả lê còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa, giúp thanh lọc dạ dày và hỗ trợ quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng kali và natri trong quả lê tương đối thấp, không gây áp lực lên thận và đảm bảo thận hoạt động ổn định.

Lê được mệnh danh là “vua dưỡng thận”. Ảnh: Getty Images (Ảnh Thumb)

Tăng cường hệ miễn dịch

Lê không chỉ là một loại trái cây thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng đóng vai trò như "lá chắn" bảo vệ cơ thể. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus và các gốc tự do có hại.

Bên cạnh đó, quả lê còn chứa một lượng đáng kể các flavonoid và các hợp chất phenolic khác. Đây cũng là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch và tiểu đường. Các flavonoid và hợp chất phenolic còn có tác dụng chống viêm, giúp giảm các triệu chứng viêm nhiễm trong cơ thể, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào, đặc biệt là pectin, quả lê có khả năng kỳ diệu trong việc giảm cholesterol xấu (LDL) - thủ phạm chính gây ra các bệnh tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Lê còn là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Kali là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể, giúp điều hòa huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ và kali, quả lê xứng đáng là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh, giúp bạn duy trì một trái tim khỏe mạnh và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Lê càng nấu chín càng bổ dưỡng. Ảnh: Shutter Stock

Cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân

Không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch, hàm lượng chất xơ cao trong quả lê giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột khác. Chất xơ hòa tan trong quả lê còn có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt tốt cho người mắc bệnh tiểu đường.

Lê cũng chứa ít calo và giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát khẩu phần ăn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, chất xơ trong quả lê còn giúp tăng cường trao đổi chất, đốt cháy calo nhanh hơn.

Chống viêm, tốt cho xương

Mặc dù không phải là nguồn cung cấp chính, quả lê vẫn chứa một lượng đáng kể canxi, magiê và phốt pho - những khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm trong quả lê giúp giảm viêm trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch và bệnh Alzheimer.

Tốt cho sức khỏe của bà bầu

Trong quả lê có chứa axit folic, một dưỡng chất không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện của thai nhi, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên của thai kỳ. Axit folic đóng vai trò then chốt trong việc hình thành và phát triển hệ thần kinh của thai nhi, giúp ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở não và cột sống, đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh cho em bé ngay từ trong bụng mẹ.