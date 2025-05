Nếu bạn là người thường xuyên ghé các chợ hoặc siêu thị bán thực phẩm, thật không khó để bạn tìm thấy những quả cà chua đỏ chót. Loại quả này không chỉ là nguyên liệu cho rất nhiều món ăn ngon mà còn giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh nguy hiểm, ví dụ như đột quỵ.

Theo một nghiên cứu của Đại học Đông Phần Lan đăng trên tạp chí Neurology, thói quen ăn cà chua thường xuyên có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Tác dụng này được cho là nhờ lycopene - chất chống oxy hóa dồi dào có trong cà chua. Tiến sĩ Jouni Karppi của Đại học Đông Phần Lan cho biết: “Lycopene hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và ngăn chặn sự hình thành huyết khối”.

Bên cạnh tác dụng phòng ngừa bệnh tật, cà chua còn là “cứu tinh” của những mái tóc mỏng, thưa do rụng tóc, giúp mái tóc bóng khỏe hơn.

Cà chua là thực phẩm quen thuộc (Ảnh: Shutterstock)

Những tác dụng tuyệt vời của cà chua với mái tóc

Theo chuyên trang sức khỏe Health Shots, cà chua có rất nhiều các chất dinh dưỡng thiết yếu đối với mái tóc như vitamin A, C, K và lycopene. Do đó, dùng cà chua để dưỡng tóc có thể mang lại vô số lợi ích bao gồm chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con, ngăn ngừa gàu, chống bạc tóc sớm. Những lợi ích này đã được chứng minh bằng một nghiên cứu trên The Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, cụ thể:

Chống rụng tóc, kích thích mọc tóc

Các vitamin và khoáng chất trong cà chua giúp nuôi dưỡng da đầu, duy trì sức khỏe nang tóc. Theo tiến sĩ DM Mahajan, bác sĩ da liễu chuyên điều trị các bệnh về da, tóc và móng tại Bệnh viện Indraprastha Apollo (Ấn Độ), vitamin A trong cà chua đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ẩm cho da đầu và ngăn ngừa khô da. Trong khi đó, vitamin C kích thích sản xuất collagen, giúp củng cố nang tóc và giảm tóc gãy rụng. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong cà chua như lycopene giúp chống lại stress oxy hóa - yếu tố có thể khiến tóc hư tổn và rụng. Nhờ cung cấp dưỡng chất thiết yếu và chống stress oxy hóa, cà chua giúp giảm rụng tóc, thúc đẩy mọc tóc và giúp mái tóc chắc khỏe hơn.

Ngăn ngừa gàu

Cà chua có thể là một biện pháp tự nhiên giúp ngăn ngừa gàu nhờ tính axit của nó. Độ axit của loại quả này giúp cân bằng độ pH của da đầu, từ đó ức chế sự phát triển của gàu. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong cà chua còn có thể giúp làm dịu da đầu bị kích ứng do gàu và giảm viêm.

Ngăn ngừa tóc bạc sớm

Tiến sĩ DM Mahajan cho biết, lượng chất chống oxy hóa cao trong cà chua có thể giúp ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm. Vị tiến sĩ giải thích, các gốc tự do gây hại có thể phá hủy thân tóc và gây bạc tóc sớm. Tuy nhiên, lycopene giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tóc khỏi stress oxy hóa, hỗ trợ duy trì màu tóc tự nhiên và ngăn ngừa tóc bạc sớm.

Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất trong cà chua như vitamin C và E cũng góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể của da đầu và tóc, hỗ trợ việc ngăn ngừa tóc bạc sớm.

Cách dùng cà chua dưỡng tóc

Cà chua có thể chống rụng tóc, kích thích mọc tóc (Ảnh: Adobe Stock)

Health Shots hướng dẫn cách dưỡng tóc bằng cà chua như sau:

Xay nhuyễn cà chua chín hoặc ép lấy nước. Gội đầu sạch với dầu gội thông thường. Xả sạch dầu gội và dùng cà chua thay cho dầu xả tóc. Massage nhẹ nhàng tóc và da đầu, sau đó gội sạch bằng nước.

Bạn có thể kết hợp cà chua với sữa chua, mật ong, nước cốt chanh, dầu ô liu, nha đam.

(Nguồn: Health Shots, Indian Express)