Loại quả quen thuộc, giá rẻ vừa chống nắng ngăn già vừa lợi sức khỏe đủ đường

Loại quả có công dụng chống nắng, ngăn già, chị em nên ăn nhiều vào mùa hè

Cà chua chính là loại quả với công dụng tuyệt vời như vậy. Theo trang MedlinePlus, cà chua có nhiều caroten lycopene - sắc tố hòa tan trong chất béo mang lại màu đỏ cho loại quả này. Lycopene trong cà chua giúp bảo vệ cơ thể, chống lại stress oxy hóa, bao gồm cả tác hại của tia cực tím (tia UV).

Các nghiên cứu trước đây cho thấy, chất này hoạt động như một loại kem chống nắng bên trong bằng cách ngăn ngừa cháy nắng, phòng tránh ung thư da. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không cần bôi kem chống nắng. Bạn vẫn bôi đủ lượng khuyến cáo, song song với ăn cà chua để tăng gấp đôi hiệu quả chống nắng, ngăn già nhăn do ánh nắng mặt trời.

Ngoài khả năng chống nắng, ăn cà chua còn đem lại loạt lợi ích sức khỏe

1. Giảm nguy cơ mắc ung thư

Lycopene có nhiều nhất trong vỏ cà chua giúp chống lại nhiều bệnh ung thư chứ không chỉ có ung thư da. Nghiên cứu đăng tải trên Healthline cho thấy, những người ăn cà chua thường xuyên giảm nguy cơ mắc ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi thấp hơn. Điều này có thể do chất lycopene trong cà chua ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và điều chỉnh chức năng miễn dịch.

Lycopene, cùng với các chất chống oxy hóa khác trong cà chua, hợp sức lại để bảo vệ tế bào khỏi hư hại do gốc tự do gây ra, ngăn ngừa bệnh mãn tính.

Chìa khóa để tối đa hóa lợi ích của lycopene là ăn cà chua cùng chất béo lành mạnh. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chất chống oxy hóa tháng 3 năm 2021, carotenoid trong cà chua cần chất béo để cơ thể hấp thụ đúng cách. Bạn nên ăn cà chua với bơ hoặc dầu ô liu để cơ thể hấp thu tốt nhất. Ngoài ăn cà chua chín, bạn có thể dùng các sản phẩm cà chua cô đặc như bột cà chua vì có hàm lượng lycopene cao hơn.

2. Bảo vệ mắt

Ngoài lycopene, cà chua còn chứa carotenoids lutein và zeaxanthin. Chúng được chứng minh giúp bảo vệ sức khỏe của mắt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Theo Đại học bang Michigan Mỹ, vitamin A có trong cà chua là một chất dinh dưỡng quan trọng khác cho sức khỏe của mắt. Chúng cũng có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng cũng như giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà.

3. Làn da ngậm nước

Tiến sĩ Rachel Jones (Giám đốc dinh dưỡng của GNC) cho biết, cà chua có khoảng 94% là nước. Chúng cũng chứa kali (292 mg ở một quả cà chua cỡ vừa) giúp hỗ trợ quá trình hydrat hóa thích hợp bằng cách giúp duy trì thể tích chất lỏng nội bào, theo Viện Y tế Quốc gia (NIH).

4. Giàu vitamin C

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một cốc cà chua xắt nhỏ cung cấp khoảng 27% giá trị vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa hỗ trợ chức năng miễn dịch, sản xuất collagen, giảm viêm và giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do gây bệnh và lão hóa.

Vitamin C cũng giúp tăng cường hấp thu sắt. Vì vậy, kết hợp cà chua với các loại protein nạc giàu chất sắt (đậu, đậu lăng, đậu phụ, gà không da, gà tây) và chất béo lành mạnh (dầu ô liu, quả hạch và hạt), bạn sẽ tối ưu hóa các chất dinh dưỡng mình nhận được.

5. Tốt cho đường ruột

Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Sinh học (Basel) vào tháng 2 năm 2022, một chế độ ăn nhiều cà chua có thể giúp đa dạng hóa hệ vi sinh vật đường ruột. Nó cũng giúp duy trì quá trình tiêu hóa cân bằng và hệ thống miễn dịch được tối ưu hóa.

Nghiên cứu trên chuột trong phòng thí nghiệm cho thấy, bổ sung bột cà chua vào chế độ ăn uống làm tăng đáng kể sự đa dạng và phong phú của hệ vi sinh vật đường ruột của loài gặm nhấm. Đồng thời giảm phản ứng viêm, hỗ trợ điều trị viêm ruột.

6. Tốt cho tim mạch

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition vào tháng 3 năm 2022, ăn nhiều cà chua giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do bệnh mạch vành.

Nước xốt cà chua kết hợp dầu ôliu cũng được phát hiện làm giảm cholesterol và các dấu hiệu sinh học của chứng viêm.

7. Kiểm soát cân nặng

Một quả cà chua cỡ trung bình chỉ có khoảng 20 calo. Chúng ít calo, nhiều chất xơ và nước, giúp bạn cảm thấy no lâu, duy trì cân nặng hợp lý.

Do đó, các chuyên gia cho rằng, thêm cà chua vào chế độ ăn uống sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn.