Loại quả nhiều người sợ vì đắng lại là "kho vitamin C", đem pha trà cực bổ dưỡng

Mướp đắng kiểm soát đường huyết

Mướp đắng được xem là "insulin thực vật" nhờ khả năng hạ đường huyết hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy charantin và polypeptide-p trong mướp đắng có tác dụng tương tự insulin, giúp tăng cường hấp thu glucose vào tế bào, giảm lượng đường trong máu.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mướp đắng có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Nhờ tác dụng điều hòa cholesterol, mướp đắng góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch, một yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Mướp đắng cực tốt cho sức khỏe. Ảnh: Istock

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ trong mướp đắng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng trong đường ruột, từ đó phòng ngừa các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, táo bón hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở đó, chất xơ trong mướp đắng còn là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh sẽ giúp tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Tăng cường miễn dịch, giải độc gan

Vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào trong mướp đắng đóng vai trò như những "chiến binh" bảo vệ sức khỏe. Chúng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu hơn - những "người lính" dũng cảm chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Mướp đắng không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan mà còn góp phần bảo vệ gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn, ngăn ngừa các tổn thương do độc tố gây ra. Nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, mướp đắng giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, ngăn ngừa các bệnh lý về gan.

Mướp đắng giúp tăng cường miễn dịch, giải độc gan. Ảnh: Getty Images

Ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa và các chất chống viêm trong mướp đắng giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏe mạnh và ngăn chặn quá trình đột biến gen gây ung thư. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng mướp đắng chứa những hợp chất sinh học đặc biệt có khả năng làm chậm quá trình phân chia và tăng trưởng của các tế bào ung thư vú, tuyến tiền liệt và da, từ đó ngăn chặn sự phát triển của khối u.

Loại bỏ sỏi thận

Sỏi thận thường hình thành do sự kết tủa của các khoáng chất trong nước tiểu, đặc biệt là canxi oxalat. Mướp đắng có khả năng làm giảm nồng độ axit oxalic trong nước tiểu, từ đó ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của sỏi canxi oxalat.

Mướp đắng có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường chức năng lọc của thận và đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể, bao gồm cả những tinh thể nhỏ có thể kết tụ thành sỏi. Ngoài ra, mướp đắng còn giúp bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, duy trì hoạt động khỏe mạnh của thận.

Làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân

Vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào trong mướp đắng hoạt động như những “chiến binh” bảo vệ làn da. Chúng giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, giảm thiểu quá trình oxy hóa collagen – thành phần chính cấu tạo nên da, từ đó làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và đốm nâu.

Với hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, mướp đắng tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Chất xơ trong mướp đắng hoạt động như một "chiếc thảm" bao phủ các thụ thể đói trong dạ dày, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Theo Healthline