Thanh long là một loại cây xương rồng nhiệt đới được trồng chủ yếu ở Nam, Trung Mỹ và Việt Nam. Nó có vỏ màu hồng hoặc hơi đỏ, cùi bên trong có thể có màu trắng, đỏ hoặc hồng. Nhiều người mô tả thanh long có hương vị tương tự như kiwi; vị rất ngọt và đôi khi hơi thơm hoặc chua.



Thanh long được coi là một trong những siêu thực phẩm mới nhất; nó ít calo và nhiều chất sắt, vitamin C, sắt và magiê. Kết cấu và vị ngọt của trái cây khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng làm sinh tố và nước trái cây, và một số người thậm chí còn thích nó ở dạng khô như khoai tây chiên.

Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng ngày càng khuyến khích sử dụng thanh long như một lựa chọn lành mạnh cho những bệnh nhân mắc nhiều bệnh khác nhau.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có hơn bốn trăm loài vi khuẩn trong hệ thống tiêu hóa và các nhà nghiên cứu tin rằng sự mất cân bằng ở một số vi khuẩn có thể góp phần gây ra bệnh tật. Ví dụ, khoa học cho thấy những bệnh nhân có lượng vi khuẩn 'xấu' cao trong dạ dày có thể có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và bệnh tim mạch cao hơn. Thanh long rất giàu prebiotic, một loại chất xơ khuyến khích vi khuẩn khỏe mạnh phát triển trong toàn bộ hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu cho thấy thanh long hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách cải thiện tỷ lệ vi khuẩn tốt và xấu trong hệ tiêu hóa. Đặc biệt, loại quả này giúp tăng axit lactic và bifidobacteria, hai loại vi khuẩn "có lợi".

Các nghiên cứu ban đầu đã chỉ ra rằng prebiotic như thanh long có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng trong hệ tiêu hóa và một nghiên cứu chỉ ra rằng những bệnh nhân dùng chất bổ sung prebiotic ít bị tiêu chảy khi đi du lịch hơn. Các nghiên cứu ống nghiệm khác về prebiotic cho thấy chúng có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm ruột.























Giúp ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu máu là tình trạng nồng độ hemoglobin trong máu thấp và điều này có nghĩa là các mô của cơ thể không thể nhận đủ oxy. Thiếu máu có thể do nồng độ sắt trong máu thấp và có thể dẫn đến suy nhược, mệt mỏi, tay chân lạnh và đau ngực. Sự kết hợp giữa sắt và vitamin C giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và thanh long rất giàu cả hai chất này. Nó chứa 8% lượng sắt được khuyến nghị hàng ngày và 9% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

Vitamin C giúp tăng khả năng hấp thu sắt nên các bác sĩ khuyên những bệnh nhân có nguy cơ thiếu máu nên dùng cả hai loại này cùng nhau. Là một trong những loại trái cây tươi duy nhất chứa sắt, thanh long là thực phẩm bổ sung đặc biệt quan trọng cho những người theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay.

Giúp cân bằng đường huyết

Thanh long chứa 7 gam chất xơ trong mỗi khẩu phần, khiến nó trở thành nguồn thực phẩm lý tưởng cho những người muốn tăng lượng chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng chất xơ cao trong các loại trái cây như thanh long giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách ngăn chặn tình trạng tăng glucose nhanh chóng thường xảy ra sau khi ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Nhìn chung, chất xơ trong thanh long dường như làm tăng sự ổn định của chỉ số lượng đường trong máu, làm giảm các cơn đường huyết cao và thấp, điều có thể là nỗi lo lắng hàng ngày của bệnh nhân tiểu đường.

Các nghiên cứu trên động vật về bệnh tiểu đường cho thấy thanh long giúp giảm độ cứng của động mạch chủ và giảm căng thẳng oxy hóa trên cơ thể. Do đó, tiêu thụ thanh long thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường.

Vì những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc các vấn đề về tim cao hơn những người không mắc bệnh này nên việc kết hợp thanh long vào chế độ ăn uống có thể là một bước lý tưởng để ngăn ngừa các biến chứng tim mạch tiềm ẩn.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Thanh long tăng cường hệ thống miễn dịch với nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các tế bào bạch cầu trong hệ thống miễn dịch chịu trách nhiệm chống nhiễm trùng khắp cơ thể. Tuy nhiên, những tế bào này rất nhạy cảm với tổn thương do các gốc tự do gây ra và tổn thương này có thể làm suy giảm chức năng bình thường của tế bào.

Các chất dinh dưỡng trong thanh long, bao gồm vitamin C và carotenoids, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào bạch cầu khỏi bị hư hại, tăng cường hệ thống miễn dịch để chống nhiễm trùng tốt hơn. Mặc dù carotenoid có sẵn ở dạng bổ sung nhưng chúng dễ hấp thụ nhất thông qua các nguồn thực phẩm như thanh long.

Các nghiên cứu cho thấy đặc tính tăng cường miễn dịch của thanh long và các loại thực phẩm tương tự có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính, nhiều bệnh trong số đó có liên quan đến tình trạng viêm do các gốc tự do gây ra. Ví dụ, chất chống oxy hóa trong thanh long có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, ung thư, viêm khớp và bệnh tim mạch.

Ngoài carotenoids, thanh long còn chứa các hợp chất được gọi là betalain. Trong các nghiên cứu về ống nghiệm, betalain có hiệu quả trong việc chống lại stress oxy hóa và nghiên cứu cho thấy chúng cũng có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Thực phẩm tăng cường miễn dịch như thanh long đặc biệt có lợi cho những bệnh nhân đang dùng thuốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hệ thống miễn dịch và khiến họ dễ bị nhiễm trùng hơn. Ví dụ, việc bổ sung thanh long vào chế độ ăn uống có thể hữu ích cho những bệnh nhân đang hóa trị hoặc những người dùng thuốc chống thải ghép sau ghép tạng.

Tốt cho sức khỏe của mắt

Thanh long chứa một lượng lớn vitamin A, có lợi cho sức khỏe của mắt bằng cách cải thiện khả năng nhìn màu và ánh sáng yếu.

Một trong những nguyên nhân chính gây thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác là do thiếu vitamin A và việc bổ sung thanh long vào chế độ ăn có thể giúp ngăn ngừa điều này. Loại quả này cũng rất giàu beta carotene, một chất bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do và có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và hình thành đục thủy tinh thể.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thanh long ức chế một cách tự nhiên sự phát triển của cytochrome P450 ở người, một trong những protein được tìm thấy trong gan. Protein này có liên quan đến một loại bệnh về mắt được gọi là bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh. Vì vậy, thanh long có thể đặc biệt hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh mắt bẩm sinh này.

Nguồn và ảnh: HealthPrep