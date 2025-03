Loại quả được ví như “bánh mì”, bổ ngang nhân sâm tổ yến cực nhiều ở Việt Nam

Nguồn cung cấp năng lượng tuyệt vời

Hàm lượng carbohydrate cao trong quả sake cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động suốt cả ngày dài. Đặc biệt, quả sake là lựa chọn lý tưởng cho những người hoạt động thể chất nhiều, vận động viên hoặc người tập gym. Hàm lượng carbohydrate cao giúp duy trì sức bền, sự dẻo dai và phục hồi năng lượng nhanh chóng sau những buổi tập luyện cường độ cao.

"Vệ sĩ" cho tim mạch

Kali trong quả sake giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp, đột quỵ. Chất xơ trong quả cũng góp phần làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), bảo vệ tim mạch khỏe mạnh. Các chất chống oxy hóa trong quả sake giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Sake là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào. Ảnh: Getty Images

Hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong quả sake giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề liên quan đến đường ruột. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn trong đường ruột. Quả sake cũng chứa các enzyme tiêu hóa, giúp phân hủy thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn

Tăng cường hệ miễn dịch

Sake giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus. Vitamin C cũng giúp kích thích sản xuất collagen, một protein quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch.

Ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy rằng các chất chống oxy hóa trong quả sake có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương DNA và giảm nguy cơ ung thư.

Tốt cho xương khớp

Sake chứa các khoáng chất cần thiết cho xương khớp, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa các bệnh về xương khớp như loãng xương. Canxi và phốt pho trong quả sake là những khoáng chất quan trọng cho sự phát triển và duy trì xương chắc khỏe.

"Cứu tinh" cho làn da

Các chất chống oxy hóa trong Sake giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da và giữ cho làn da luôn tươi trẻ. Vitamin C trong quả sake giúp kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi và giảm nếp nhăn. Sake cũng chứa các chất kháng viêm, giúp giảm mụn trứng cá và các vấn đề về da.

Sake là “cứu tinh" cho làn da. Ảnh: BBC

Nuôi dưỡng mái tóc

Sake cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho tóc, giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt và ngăn ngừa rụng tóc. Vitamin C trong quả sake giúp tăng cường hấp thụ sắt, một khoáng chất quan trọng cho sự phát triển của tóc. Các chất chống oxy hóa trong quả sake giúp bảo vệ tóc khỏi tác hại của môi trường, ngăn ngừa tóc hư tổn.

Chất xơ trong quả sake giúp điều hòa lượng đường trong máu, hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa đường huyết tăng đột ngột sau ăn. Quả sake cũng chứa các hợp chất có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn.

Giảm cân

Quả sake chứa ít calo và nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Sake cũng là một nguồn cung cấp nước tuyệt vời, giúp bạn cảm thấy no và giảm cân hiệu quả hơn.



Theo Healthifyme