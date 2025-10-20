Loại quả của Việt Nam khiến cựu Đại sứ Hoa Kỳ phải xuýt xoa khen ngợi 'ngon nhất thế giới': Trung Quốc siêu mê, diện tích trồng hơn 110.000 ha

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 8, xuất khẩu xoài và các sản phẩm chế biến của Việt Nam đạt hơn 27 triệu USD, tăng hơn 22% so với tháng 8/2024.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, Việt Nam thu về hơn 205 triệu USD nhờ xuất khẩu xoài tươi, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ xoài đạt 88 triệu USD, tăng nhẹ 7%.

Hiện xoài luôn nằm trong top 10 mặt hàng rau quả xuất khẩu lớn nhất của nước ta. Đáng chú ý, xoài Việt Nam chiếm tới 97% thị phần xoài nhập khẩu tại Trung Quốc, vượt xa các đối thủ như Peru, Australia, Campuchia, Philippines, Thái Lan.

Nhu cầu tiêu thụ xoài tại Trung Quốc tăng mạnh trong những năm gần đây, nhờ xu hướng ưa chuộng trái cây nhiệt đới, phục vụ cho cả thị trường tiêu dùng tươi lẫn chế biến. Trung Quốc cũng đang thiếu hụt nguồn cung nội địa vào các tháng trái vụ, khiến xoài nhập khẩu trở thành lựa chọn quan trọng để ổn định thị trường.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá xoài Việt có sức hút nhờ chất lượng ổn định, giá cả phải chăng, mùa vụ linh hoạt, năng suất cao và chi phí nhân công thấp. Đặc biệt, các giống xoài đặc sản như cát Hòa Lộc và cát Chu có mùi vị thơm ngon, ngọt đậm, rất phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng Trung Quốc.

Đầu năm nay, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T đã xuất 1 tấn xoài tượng da xanh đầu tiên sang Mỹ và 6 tấn sang thị trường Úc.

Ông Daniel J. Kritenbrink, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từng chia sẻ về lần đầu tiên thưởng thức xoài tại TP. Cần Thơ vào năm 2018. "Đó là trái xoài ngon nhất mà tôi từng ăn từ trước đến nay. Có thể nói loại xoài đó thuộc loại ngon nhất thế giới", ông Daniel bày tỏ.

Những quả xoài xanh đầu tiên của Cần Thơ được xuất khẩu sang Úc và Mỹ.

Nhiều năm trở lại đây, xoài đã trở thành một trong những loại cây ăn trái chủ lực tại Đồng bằng sông Cửu Long, mang lại giá trị kinh tế cao. Đồng bằng sông Cửu Long hiện có gần 2.000 ha xoài đã được chứng nhận VietGap và GlobalGAP. Ngoài xuất khẩu sang Trung Quốc, nước ta còn cung ứng cho các thị trường khó tính như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand...

Từ đầu tháng 10 đến nay, bà con trồng xoài càng thêm phấn khởi khi giá xoài đang có chiều hướng tăng, từ 2.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại so với tháng trước. Tại An Giang, giá xoài Đài Loan, Trung Quốc da xanh loại 1 hiện được thương lái thu mua từ 12.000 đến 15.000 đồng/kg; loại 2 có giá từ 6.000 - 8.000 đồng/kg. Xoài Keo cũng được bán từ 10.000 đến 12.000 đồng/kg.

Riêng với các hộ có liên kết với doanh nghiệp, HTX…, giá bán có thể cao hơn từ 10 đến 20% so với giá thị trường. Nguyên nhân giá tăng là do hiện nay đang là trái vụ, sản lượng xoài giảm so với những tháng đầu năm, dẫn đến nguồn cung trên thị trường bị khan hiếm, trong khi nhu cầu thu mua tiêu dùng nội địa cũng như phục vụ xuất khẩu lại tăng cao.

Khoảng 140.000 ha xoài, sản lượng 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu nâng lên 650 triệu USD - đây là mục tiêu được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra cho Việt Nam đến năm 2030.