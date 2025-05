Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến cuối năm 2024, xuất khẩu dừa tươi đạt 390 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, xuất khẩu dừa tươi và các sản phẩm từ dừa đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng trên 20% so với năm 2023. Đây là lần đầu sau 14 năm, trái dừa đem lại kim ngạch tỷ USD cho Việt Nam. Với hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, chế biến, ngành dừa Việt Nam có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Việt Nam đứng thứ 4 về xuất khẩu dừa tại châu Á - Thái Bình Dương và thứ 5 thế giới.

Quả dừa là loại trái cây nhiệt đới không xa lạ với người Việt. Cả cùi dừa và nước dừa đều thơm ngon và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Lợi ích sức khỏe khi uống nước dừa

Nói về nước dừa, loại nước này được ví như loại "thuốc bổ tự nhiên", có vị ngọt mát lại rất ít calo và không chứa chất béo.

- Giá trị dinh dưỡng cao: Nước dừa giàu các vitamin như B3, B5, biotin, B2, acid folic cùng một lượng nhỏ vitamin B1 và B6, vitamin C và chất khoáng tốt cho sức khỏe như, natri, kali, canxi, đồng, canxi, sắt, mangan, magie và kẽm. Ngoài ra, nước dừa cũng chứa các amino acid, các hợp chất sinh học như cytokinin và các enzyme như acid phosphatase, catalase, dehydrogenase, peroxidase, polymerase,… Uống nước dừa ở mức độ vừa phải có thể giúp bạn duy trì đủ nước, cung cấp chất điện giải và tận hưởng những lợi ích sức khỏe tự nhiên từ các chất dinh dưỡng này đem lại.

Ảnh: Siloam Hospitals

- Bù nước, cung cấp điện giải: Nước dừa về cơ bản là nước có thêm carbohydrate và chất điện giải như natri, kali, magie và clorua. Uống nước dừa có thể đáp ứng nhu cầu hydrat hóa của cơ thể. Các thành phần như natri, kali, magie giúp khôi phục sự cân bằng của các chất điện giải trong cơ thể một cách hiệu quả, đặc biệt là trong thời tiết nóng bức, sau khi bị tiêu chảy hay sau sau khi tập thể dục gắng sức đồng thời các chất điện giải này cũng có tác dụng hỗ trợ chức năng thần kinh cơ và điều hòa huyết áp.

- Nước dừa giàu vitamin C: Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng tăng cường miễn dịch, thúc đẩy quá trình chữa lành vết thường cũng như bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do gây ra.

- Tăng hiệu suất tập thể dục: Uống nước dừa trước hoặc sau khi tập thể dục có thể có lợi hơn cho hiệu suất tập thể dục so với uống nước lọc hoặc đồ uống thể thao. Nước dừa có vị ngọt tự nhiên và cung cấp nguồn carbohydrate chất lượng cao hơn so với soda có đường và đồ uống tăng lực. Đường tự nhiên trong nước dừa cung cấp cho cơ thể bạn năng lượng nhanh, rất quan trọng trong quá trình tập luyện vất vả.

Ảnh: Cleveland Clinic Health Essentials

- Hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tốt cho tim mạch: Nước dừa giàu kali. Kali có thể giúp giảm huyết áp bằng cách loại bỏ natri dư thừa ra khỏi cơ thể và giảm áp lực cho thành mạch. Thành phần trong nước dừa có chứa L-arginine, vitamin C, canxi, magie cùng các chất khoáng khác giúp giảm lượng cholesterol, triglycerid, cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp giảm hình thành mảng xơ vữa.

- Uống nước dừa ngừa sỏi thận: Thực phẩm và đồ uống giàu kali, như nước dừa, có thể giúp giảm nguy cơ sỏi thận. Kali ngăn cơ thể giải phóng quá nhiều canxi vào nước tiểu. Theo Health, hai nghiên cứu quan sát quy mô lớn phát hiện ra rằng những người tiêu thụ nhiều kali có nguy cơ mắc sỏi thận thấp hơn 35 - 51% so với những người không bổ sung đủ thành phần này.

- Ổn định đường huyết: Mặc dù nghiên cứu còn hạn chế nhưng nước đầu các kết quả cho thấy nước dừa có chứa canxi, magie, kali có thể giúp các tế bào sử dụng insulin hiệu quả hơn, từ đó giảm lượng đường trong máu, có lợi cho bệnh nhân bị tiểu đường.

Ảnh: KOR Shots

- Tốt cho xương: Nước dừa là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Một cốc nước dừa có 40,8 miligam canxi, khoảng 4% nhu cầu canxi khuyến nghị hàng ngày của bạn. Canxi là khoáng chất thiết yếu giúp xây dựng và tăng cường sức khỏe xương. Nếu không tiêu thụ đủ lượng canxi cần thiết và lượng canxi thấp có thể dẫn đến các vấn đề như mật độ xương thấp, mất xương và xương yếu hơn, dễ gãy hơn.

2. Tác dụng của phần cùi dừa

Không chỉ nước dừa tốt cho sức khỏe mà quả dừa có có nhiều cùi dừa, nổi bật với các tác dụng gồm:

- Cải thiện sức bền của bạn: Cùi dừa chứa nhiều axit béo chuỗi trung bình (MCFAs), dễ tiêu hóa hơn so với chất béo động vật đối với cơ thể con người. Những chất béo này đã được chứng minh là có thể tăng cường sức bền của các vận động viên.

Ảnh: The Independent

- Cải thiện sức khỏe răng miệng: Dựa theo một số nghiên cứu nhỏ trong ống nghiệm, dầu dừa nguyên chất có thể ức chế sự phát triển của khuẩn Streptococcus mutans, một nhóm vi khuẩn có liên quan tới sự phát triển mảng bám và sâu răng khi dùng ở dạng súc miệng.

- Tốt cho đường huyết: Cùi dừa giàu chất xơ giúp quá trình tiêu hóa chậm lại, từ đó cải thiện tình trạng kháng insulin và kiểm soát lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường. Ngoài cùi dừa thì theo Healthline, có một số đánh giá thậm chí còn cho rằng dùng dầu dừa trong chế độ ăn cũng có thể giúp hạ đường huyết, cải thiện mức triglyceride nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa cao.

- Đặc tính chống oxy hóa: Cùi dừa chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa gồm: Axit galicm axit caffelic, axit salicylic và axit p-coumaric có tác dụng trung hòa các gốc tự do có hại - yếu tố nguy cơ gây ra bệnh mãn tính.

- Ăn cùi dừa giúp giảm cân: Ăn cơm dừa thường xuyên có thể giúp giảm cân. Các MCFAs có nhiều trong cùi dừa có liên quan đến việc đốt cháy chất béo.

Nguồn: Health, WebMD, Healthline