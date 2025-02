Loại hoa được ví là biểu tượng tình yêu, thường được cắm trong nhà nhưng cực độc

Trong tiếng Anh, cẩm tú cầu có tên là Hortensia, tên khoa học là Hydrangea. Nguồn gốc của loài hoa này xuất xứ từ những vùng núi ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á, châu Mỹ. Đây là loài hoa đẹp, thân thẳng, cây bụi cao tới 3m, ít cành. Những chiếc lá mọc đối nhau. Lá màu xanh, hình trứng, đỉnh nhọn, mép có răng cưa thô, dài 10 đến 20 cm và rộng 6 đến 14 cm.

Trong phong thủy, cẩm tú cầu được cho là mang lại sự giàu có, may mắn, phú quý, thịnh vượng nên nhiều người chọn trồng cẩm tú cầu trong vườn. (Ảnh: magicalhydrangea).

Hoa cẩm tú cầu mọc thành từng cụm lớn, dày đặc ở ngọn cây. Mỗi bông hoa có 4 đến 5 cánh hoa. Màu sắc của hoa thay đổi theo độ pH của đất gồm xanh, hồng, hồng tím, trắng... Cẩm tú cầu không có mùi thơm và có nhiều màu sắc khác. Hoa thường nở rộ vào khoảng tháng 4 dương lịch.

Ở Việt Nam, hoa cẩm tú cầu được trồng làm cảnh ở các góc hoặc hai bên lối đi trong vườn, công viên…Nhiều người còn mang về cắm bình, hoặc làm hoa cưới cầm tay.

Hoa cẩm tú cầu thường được cắm trong nhà để trang trí. (Ảnh: magicalhydrangea).

Ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu có màu sắc đa dạng và mỗi màu lại có ý nghĩa khác nhau. Cẩm tú cầu trắng biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao, quý phái và sang trọng. Cẩm tú cầu tím mang trong mình sự huyền bí và quyến rũ, biểu tượng của sự lãng mạn và một tình yêu sắt son, chung thủy. Cẩm tú cầu xanh dương thể hiện sự thành tâm và mong muốn được sống hòa bình.

Trong phong thủy, nhiều người tin rằng cẩm tú cầu sẽ mang lại sự giàu có, may mắn, phú quý, thịnh vượng và sung túc. Do vậy, nhiều người chọn trồng cẩm tú cầu trong vườn với niềm tin tài lộc đầy nhà, gia đình ấm no, hoặc trong các dịp khởi công công trình hay khai trương,… hoa cẩm tú cầu thường được lựa chọn làm quà tặng.

Hoa cẩm tú cầu cũng được coi là biểu tượng của tình cảm và tình yêu, thể hiện sự quan tâm, lãng mạn và lòng trắc ẩn. Nếu ai đó tặng cho bạn một chậu cẩm tú cầu tức là họ đang thể hiện sự quan tâm và tình cảm của họ với bạn.

Nên cẩn thận khi cắm hoa cẩm tú cầu trong nhà (Ảnh: Mastergronn).

Cẩn thận khi cắm cẩm tú cầu

Tuy nhiên, ít người biết rằng, đây là loài hoa cực độc, có thể gây hại cho sức khoẻ của con người. Hiện nay, nghiên cứu cho thấy tất cả các cây cẩm tú cầu đều có độc, trong đó, độc nhất là hoa và lá. Hoa cẩm tú cầu có thể gây viêm da, phát ban hoặc kích ứng khi tiếp xúc với da.

Trả lời trên báo Thể thao Văn hoá, BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ - Trưởng Đơn vị Điều trị ban ngày (Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở 3) cho biết, hiện nay, rất nhiều loại cây cảnh, hoa đẹp quen thuộc có tính độc nhưng nhiều người vẫn trồng mà không hề hay biết. Trong đó phải kể tới là hoa cẩm tú cầu.

Toàn thân cây hoa cẩm tú cầu đều có độc. Lá và củ có chứa một glycoside tên là hydrangin-cyanogenic. Đây là chất gây độc cho cơ thể người, nếu ăn nhầm sẽ gây tiêu chảy, ói mửa, thở gấp… Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu.

Các bác sĩ khuyên không nên cắm hoa cẩm tú cầu trong nhà, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ. Các em bé có tính tò mò, thích khám phá, chẳng may ăn phải lá hoặc hoa cẩm tú cầu có thể bị ngộ độc. Khi nghi ngờ bị ngộ độc cẩm tú cầu, cần đưa các em nhanh chóng tới những cơ sở ý tế để điều trị,