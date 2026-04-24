Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi dễ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Đây chính là lúc chúng ta cần những thực phẩm 'vàng' như hàu sữa để nạp lại năng lượng. Được mệnh danh là 'sữa biển' với hàm lượng protein và kẽm cực cao, hàu sữa vào dịp này đang ở độ ngon nhất.

Thay vì những món kho mặn quen thuộc, hôm nay bạn hãy thử làm theo 2 cách chế biến tại gia cực đơn giản, giữ trọn vị thanh ngọt tự nhiên của biển cả.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết: trong 100g thịt hàu chứa tới 11.3g protein, nhưng chỉ có 2.3g chất béo, cùng lượng lớn taurine, acid amin, vitamin và các khoáng chất như kẽm, sắt, canxi... Ăn hàu vào mùa xuân khi cơ thể đang tăng cường trao đổi chất sẽ giúp bổ sung năng lượng, cải thiện thể lực và tinh thần cực tốt.

Dưới đây là 2 cách chế biến đơn giản, giữ trọn vị nguyên bản của hàu:

1. Hàu chiên trứng

Đây là món ăn chinh phục thực khách từ các sạp hàng rong đến bàn ăn gia đình nhờ lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm mọng, quyện cùng mùi thơm của tỏi xanh và trứng.

Nguyên liệu: Thịt hàu sữa, bột năng (bột khoai lang), tỏi tây (tỏi xanh), trứng gà, muối, tiêu, tương cà, dầu ăn.

Các bước thực hiện:

Lọc hàu: Cho hàu vào rổ có lỗ nhỏ, rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước để sạch vụn vỏ hàu và tạp chất, để ráo.

Pha bột: Cho hàu vào bát lớn, thêm bột khoai lang trộn đều thành hỗn hợp sệt.

Mẹo: Bột khoai lang có độ dẻo và ổn định cao, giúp kết dính hàu và trứng tốt, tạo lớp vỏ giòn nhưng bên trong vẫn dai mềm.

Gia vị: Thêm muối, tiêu và tỏi tây cắt nhỏ vào trộn đều.

Chiên hàu: Làm nóng chảo với dầu, đổ hàu vào dàn đều. Chiên lửa vừa cho đến khi một mặt định hình thì lật mặt còn lại.

Thêm trứng: Đổ đều 2 quả trứng gà đã đánh tan lên trên. Đợi trứng chín vàng kim bắt mắt là có thể tắt bếp.

Thưởng thức: Vắt một ít nước sốt cà chua và chấm cho thơm hơn. Chấm cùng chút tương cà sẽ càng thêm đậm đà.

2. Canh hàu sữa nấu đậu phụ

Một bát canh nóng hổi, hòa quyện giữa vị thanh của rau củ, vị béo của đậu và vị ngọt lịm của hải sản.

Nguyên liệu: Thịt hàu sữa, bột khoai lang, đậu phụ Bắc (đậu cứng), bông cải trắng (súp lơ), tỏi tây, hành lá, gừng, rau mùi, muối, tiêu.

Các bước thực hiện:

Đậu phụ cắt miếng nhỏ, súp lơ chia bông nhỏ rửa sạch. Hàu rửa sạch, để ráo, áo một lớp bột khoai lang mỏng bên ngoài.

Chiên đậu phụ trong chảo dầu đến khi vàng đều các mặt, vớt ra để riêng.

Dùng nồi khác, phi thơm gừng sợi và hành lá với chút dầu ăn.

Cho súp lơ vào xào sơ, sau đó đổ lượng nước vừa đủ vào đun sôi.

Dùng thìa nhỏ múc từng con hàu thả vào nồi nước đang sôi.

Thêm đậu phụ đã chiên vào, nêm muối, tiêu vừa ăn. Đun lửa vừa.

Khi canh sôi lại, thả tỏi tây và rau mùi cắt nhỏ vào rồi tắt bếp ngay.

Dù là hàu chiên vàng giòn hay canh hàu nóng hổi, loại hải sản này luôn đem lại sự bất ngờ cho vị giác bởi sự tươi ngon, mọng nước. Hãy tranh thủ lúc hàu đang mùa béo nhất để bồi bổ cho gia đình mình nhé!

Có những hương vị chỉ cần nhắc tên đã thấy cả một bầu trời tươi mát. Giữa những ngày chớm hè oi ả, một đĩa hàu chiên trứng giòn rụm hay một bát canh hàu nấu đậu phụ thanh mát chính là 'cứu cánh' hoàn hảo cho vị giác. Không cần cầu kỳ, chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể biến những con hàu béo múp thành món ngon 'vét nồi' khiến cả nhà ai cũng phải xuýt xoa.

Chúc các bạn ngon miệng với món ăn này!