Loại củ rẻ bèo bán đầy chợ Việt, được ví như "nhân sâm" mùa hè không nên bỏ qua

Củ đậu giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể

Củ đậu chứa tới 90% nước, là nguồn cung cấp nước dồi dào cho cơ thể, giúp bù nước, cân bằng điện giải, hỗ trợ các chức năng sinh lý diễn ra trơn tru. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể tốt hơn, từ đó giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể.

Củ đậu cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, kali, magie, canxi... Những dưỡng chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, góp phần giải nhiệt và thanh lọc cơ thể.

Củ đậu vừa rẻ vừa cực tốt cho sức khỏe trong mùa hè. Ảnh: Getty Images

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Củ đậu chứa nhiều chất xơ hòa tan, đặc biệt là inulin, giúp liên kết với cholesterol trong ruột và đào thải ra khỏi cơ thể, từ đó làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) - nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch. Kali trong củ đậu cũng giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các biến chứng tim mạch.

Vitamin C dồi dào trong củ đậu là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào tim khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tim và các bệnh tim mạch. Mặt khác, magie có trong củ đậu đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhịp tim, duy trì huyết áp ổn định, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch khác.

Tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột

Hàm lượng chất xơ cao trong củ đậu giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, đầy bụng, khó tiêu. Bên cạnh đó, củ đậu cũng rất giàu inulin - một loại chất xơ có thể giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn.

Tăng cường sức khỏe mắt

Củ đậu là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, với 100g củ đậu chứa khoảng 13% lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Trong khi đó, Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh, đặc biệt là giúp nhìn rõ trong điều kiện thiếu sáng.

Củ đậu là một trong những thực phẩm tốt cho mắt không nên bỏ qua. Ảnh: Istock

Bổ sung đầy đủ vitamin A từ củ đậu và các thực phẩm khác có thể bảo vệ mắt khỏi các bệnh lý về mắt như quáng gà, khô mắt, thậm chí mù lòa. Củ đậu cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E, beta-carotene... giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.



Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Củ đậu có chỉ số đường huyết (GI) thấp, chỉ khoảng 17, thuộc nhóm thực phẩm có mức GI thấp. Điều này có nghĩa là sau khi ăn củ đậu, lượng đường trong máu sẽ tăng chậm và ổn định, không gây ra những biến động đột ngột nguy hiểm cho bệnh nhân tiểu đường.

Ngoài ra, củ đậu chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc các biến chứng tim mạch thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường.

Tăng cường hệ miễn dịch

Củ đậu là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, với 100g củ đậu chứa khoảng 20% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Vitamin C giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, từ đó giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm mốc...

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong củ đậu giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ các tế bào miễn dịch khỏi tổn thương, từ đó giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.