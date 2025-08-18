Loại cây dại có giá đắt đỏ nhắc đến ở đây là cây trâu cổ còn có tên gọi khác là vương bất lưu hành, vảy ốc, cây xộp, trâu cổ, bị lệ, cơm lênh, mộc liên, sung thằn lằn, bất lưu hành, vương lưu…có vị ngọt, chát, tính bình. Cây trâu cổ thường sinh trưởng trên các vách đá ở khắp các vùng núi phía bắc của nước ta.

Ảnh minh họa

Đây là một trong những loại cây dại này phổ biến ở nhiều tỉnh thành nước ta, chúng ưa sáng và có khả năng sinh trưởng mạnh vào mùa mưa. Nhiều gia đình còn trồng trâu cổ để làm cảnh vì đây là dạng cây thân leo.

Loại quả dại này có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món thạch thơm ngon. Nhưng giá trị lớn nhất của chúng lại là giá trị dược liệu.

Ảnh minh họa

Theo Đông y, quả trâu cổ có vị ngọt, chát, tính bình, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nam giới như bổ thận, tráng dương, cố tinh. Rễ trâu cổ có vị đắng, chát, tính bình, có thể dùng để khư phong, trừ thấp, thông lạc. Những tình trạng như tắc tia sữa ở phụ nữ sau sinh, kinh nguyệt không đều, liệt dương, viêm tinh hoàn cũng có thể được điều trị bằng quả trâu cổ.

Ngoài ra, phần thân, cành, lá cũng có công dụng trị liệu, giúp lợi thấp, giảm sưng, khư phong. Bên cạnh đó, theo y học hiện đại, cây trâu cổ còn có công dụng kháng khuẩn và chống oxy hóa.

Theo B aijiahao không chỉ phân bố ở Việt Nam, trâu cổ còn có mặt ở một số quốc gia châu Á khác như Lào, Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc. Ở xứ tỉ dân, loại quả dại này đang có giá bán rất cao, lên đến 120 Nhân Dân Tệ (428.000 đồng/kg) nhờ có nhiều công dụng hữu ích trong Đông y.

Tại Việt Nam, giá bán quả trâu cổ sấy khô có giá từ khoảng 200.000 - 275.000 đồng/kg. Hiện tại, quả trâu cổ thường được thu hoạch vào mùa thu, sau đó nấu chín, cắt nhỏ rồi phơi khô để làm dược liệu. Thân, cành và lá có thể thu hoạch quanh năm.

Trái cây dại mọc đầy bờ rào nay ở nước ngoài bán giá khá đắt đỏ. Ảnh minh họa.

Tuy là cây dại nhưng trâu cổ ví như là một vị thuốc được sử dụng từ rất lâu trong dân gian. Sau đây là một số bài thuốc chữa bệnh có sử dụng cây trâu cổ từng chia sẻ trên Dân tộc và Phát triển.

- Chữa tắc tia sữa: Nguyên liệu 40g quả trâu cổ, bồ công anh, lá mua mỗi vị 15g, sắc uống. Kết hợp đắp thuốc ngoài: Lá bồ công anh giã nhỏ chế với dấm, chưng nóng rồi đắp.

- Chữa ít sữa sau khi đẻ: Lấy 7 quả trâu cổ chín, hầm với 1 chân giò lợn, ăn và uống hết trong ngày.

- Chữa suy nhược sau ốm: Cành lá trâu cổ 80g hầm với 300g xương lợn, ăn hàng ngày.

- Chữa trẻ em gầy còm: Dùng 60g cành trâu cổ hầm với thịt gà ăn hàng ngày.

- Chữa đau xương đau người: Cao đặc quả trâu cổ, ngày uống 5-10g (chế cao đặc: thái nhỏ quả trâu cổ, nấu 2 lần với nước, lọc bỏ bã, cô thành cao đặc)

- Chữa đau xương, đau người: Cành lá trâu cổ cắt nhỏ, nấu với nước 2 lần, lọc bỏ bã, cô thành cao đặc. Ngày uống 5-10g.

- Chữa thấp khớp mãn tính: Cành lá trâu cổ, thổ phục linh, rễ cỏ xước, rễ tầm xuân mỗi thứ 20g, dây rung rúc 12g, thiên niên kiện, rễ gấc, lá lốt, dây đau xương, Cành dâu; mỗi thứ 10g. Tất cả thái nhỏ, sao khô, sắc lấy 100ml cao lỏng, chia làm 3 lần uống trong ngày.

(t/h)