Loại cây thoạt nhìn lá gai góc hoa tím nhưng rất tốt cho sức khỏe. Loại cây nhắc đến ở đây là tước sàng. Đây là một trong những loại cây dại có giá đắt đỏ. Cây thường mọc ở ven rừng, ven đường.

Mặc dù loại cây này có ngoại hình bình thường, không hề nổi bật nhưng thực chất lại ẩn chứa giá trị kinh tế cực cao.

Cây tước sàng là cây thân thảo, cao từ 10-50 cm, tỏa rộng. Lá hình mác, có lông, hoa mọc thành bông ở ngọn, có màu hồng tím bắt mắt. Bạn có thể tìm thấy loài thực vật này ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hoà Bình. Ngoài ra, chúng còn phân bố ở Lào, Thái Lan, Trung Quốc.

Người Việt và người dân ở các quốc gia khác thường dùng tước sàng làm dược liệu. Không chỉ lá mà toàn bộ cây đều có thể sử dụng.

Trong Đông y, tước sàng có vị mặn, cay, hơi đắng, tính mát và có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu trệ, tán ứ. Đây là vị dược liệu được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền nước ta.

Điều đáng nói, từ hơn 2.000 năm trước, tước sàng đã được dùng làm dược liệu ở Trung Quốc. Tại đây, người ta thường hái tước sàng và đun với nước để uống như một loại trà thảo mộc giúp giải nhiệt hiệu quả. Tại Trung Quốc và Ấn Độ, tước sàng cũng được sử dụng để trị sốt, giảm đau, làm dịu các vấn đề về da…

Cây tước sàng có tên khoa học: Justicia procumbens L thuộc họ ô rô (Acanthaceae)

Công dụng: Chữa cảm sốt, sưng họng, mụn nhọt, sưng lở, nhọt vú, đau lưng hoặc bị thương ứ máu, đau nhức.

Đặc biệt trong sách "Thần nông bản thảo kinh" của Trung Quốc có ghi chép rằng, cây tước sàng có thể chữa chứng đau lưng, liệt giường, khó cúi duỗi người, ngoài ra còn có thể nấu với nước để tắm.

Thấy loại cây này giàu dinh dưỡng một số nơi còn dùng tước sàng để nấu canh như rau, đây là món canh bổ dưỡng, có hương vị thơm ngon đặc biệt.

Hiện tại, tước sàng khô có giá bán khá đắt đỏ tại Trung Quốc, lên đến 160 Nhân Dân Tệ/kg, tương đương gần 580.000 đồng/kg.

